Nhiều người luôn nghĩ rằng chỉ cần đánh răng mỗi ngày là đủ. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, những "thói quen cũ" mà bạn duy trì suốt hàng chục năm qua có thể đã sai ngay từ đầu?

Sai lầm 1: Súc miệng ngay sau khi đánh răng

Hầu hết chúng ta sau khi đánh răng việc đầu tiên là lấy cốc nước súc miệng thật sạch rồi nhổ đi.Sự thật là: Hành động tưởng chừng rất bình thường này lại khiến Fluor – thành phần bảo vệ răng quý giá nhất trong kem đánh răng – bị rửa trôi sạch sẽ khi chưa kịp phát huy tác dụng.

Cách làm khoa học: Năm 2023, Hiệp hội Nha khoa Trung Quốc đã chỉ rõ: Sau khi đánh răng, chỉ cần nhổ bọt đi và không súc miệng lại bằng nước.

Tại sao? Fluoride giúp làm chắc men răng, chống lại vi khuẩn, axit và thậm chí là sửa chữa những lỗ sâu răng nhỏ li ti ban đầu. Nó cần thời gian để "làm việc" trên bề mặt răng. Việc súc miệng ngay lập tức sẽ đưa hiệu quả bảo vệ răng về con số 0.

Có sợ bị "ngộ độc" không? Chuyên gia giải thích rằng lượng Fluor trong kem đánh răng thấp hơn nhiều so với mức có thể gây ngộ độc, vì vậy bạn không cần quá lo lắng.

Lời khuyên: Đánh răng xong, hãy nhổ sạch bọt thừa. Đừng vội súc miệng, hãy để Fluor có thời gian thẩm thấu (bạn có thể tranh thủ lúc đó để rửa mặt hoặc chải đầu). Nếu cảm thấy khó chịu, hãy đợi sau 5 phút rồi mới súc miệng nhẹ với một ngụm nước nhỏ.

Sai lầm 2: Đợi đến lúc đi ngủ mới đánh răng

"Sắp đi ngủ rồi, mau đi đánh răng đi!" - Đây là câu nói chúng ta thường nghe từ nhỏ. Nhưng thực tế, sát giờ đi ngủ mới đánh răng không phải là thời điểm vàng.

Vấn đề: Các bác sĩ nha khoa cho biết nếu bạn ăn tối lúc 7h nhưng 11h đêm mới đánh răng, thì trong 4-5 tiếng đó, vụn thức ăn đã tạo điều kiện cho vi khuẩn "lập căn cứ" và tấn công khoang miệng.

Gây khó ngủ: Thành phần bạc hà trong kem đánh răng và hành động chải răng có thể kích thích đại não, khiến bạn tỉnh táo hơn và làm mất cảm giác buồn ngủ.

Lời khuyên: Hãy đẩy thời gian đánh răng lên sớm hơn. Tốt nhất là 30 phút sau khi ăn tối. Sau khi đánh răng thì không ăn thêm gì nữa, điều này vừa bảo vệ răng sớm hơn, vừa giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ.

Sai lầm 3: Chỉ chải "răng" mà bỏ qua các vùng khác

Tại sao bạn đánh răng rất kỹ nhưng vẫn bị hôi miệng? Nguyên nhân có thể nằm ở hai "góc chết" bị bỏ quên:

- Lưỡi: Bề mặt lưỡi không hề phẳng mà giống như một chiếc "thảm lông" chứa đầy vi khuẩn và cặn thức ăn. Đây chính là nguồn cơn chính gây ra mùi hôi miệng.

- Rãnh lợi (nướu): Là khe hở nhỏ giữa răng và nướu. Nhiều người sợ đánh vào đây sẽ gây chảy máu, nhưng nếu không làm sạch, mảng bám tích tụ sẽ gây viêm nướu và các bệnh nha chu nghiêm trọng.

Lời khuyên: Hãy học "Phương pháp chải răng Bass": Để bàn chải nghiêng một góc 45 độ về phía nướu, rung nhẹ tại chỗ để lông bàn chải đi sâu vào rãnh lợi. Cuối cùng, đừng quên dùng dụng cụ cạo lưỡi hoặc bàn chải để làm sạch lưỡi nhẹ nhàng.





4 mẹo nhỏ để bảo vệ răng toàn diện

Chọn bàn chải "nhỏ" và "mềm": Ưu tiên đầu bàn chải nhỏ để dễ len lỏi, lông mềm để tránh làm tổn thương nướu.

Quy tắc "333": Đánh răng 3 lần/ngày, mỗi lần 3 phút và đánh sau khi ăn 30 phút. Nếu đánh đúng cách, bạn sẽ thấy 3 phút là thời gian vừa đủ để làm sạch mọi ngóc ngách.

Sử dụng chỉ nha khoa: Bàn chải không thể làm sạch kẽ răng. Hãy dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần mỗi ngày để lấy đi mảng bám giữa các răng.

Lấy cao răng định kỳ: Việc đánh răng không bao giờ sạch 100%. Cao răng hình thành thì không thể chải sạch được. Vì vậy, bạn nên đi khám và lấy cao răng định kỳ 1–2 lần/năm.