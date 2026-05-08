Theo Phạm Tiến Thăng - thường được biết đến với tên CEO Phạm Thăng, nhu cầu làm răng sứ tại Việt Nam tăng nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Tuy nhiên, song song với đó là nhiều trường hợp phải xử lý biến chứng, thậm chí làm lại toàn bộ.

Dựa trên kinh nghiệm điều hành tại Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Phong Thuỷ Việt Nam, CEO Phạm Thăng chỉ ra một số sai lầm phổ biến mà người làm răng sứ thường gặp.

Chạy theo giá rẻ

Một trong những sai lầm phổ biến nhất, theo CEO Phạm Thăng, là lựa chọn dịch vụ chỉ dựa trên chi phí thấp. Nhiều quảng cáo đưa ra mức giá rẻ hơn thị trường đáng kể, nhưng không minh bạch về chất lượng vật liệu hoặc tay nghề bác sĩ.

"Răng sứ không phải sản phẩm dùng ngắn hạn. Nếu làm sai, chi phí sửa còn cao hơn nhiều lần", CEO Phạm Thăng nói.

Trong một số trường hợp, mão sứ kém chất lượng hoặc quy trình không đảm bảo có thể dẫn đến viêm nướu, hôi miệng, thậm chí ảnh hưởng đến răng thật bên trong.

Theo CEO Phạm Thăng, không phải trường hợp nào cũng cần mài răng nhiều để bọc sứ. Tuy nhiên, tại một số cơ sở, việc mài răng quá mức vẫn xảy ra nhằm "tạo form" nhanh chóng.

Hậu quả là răng thật bị yếu đi, dễ ê buốt và có nguy cơ phải điều trị tủy. Một khi răng thật đã bị tổn hại, việc phục hồi hoàn toàn là rất khó.

"Giữ được cấu trúc răng thật luôn là ưu tiên hàng đầu", CEO Phạm Thăng nhấn mạnh.

Làm răng sứ khi chưa xử lý bệnh lý

Một sai lầm khác là tiến hành bọc sứ khi răng miệng vẫn còn viêm nhiễm hoặc bệnh lý chưa được điều trị dứt điểm.

Theo CEO Phạm Thăng, nhiều người bỏ qua bước này để tiết kiệm thời gian, nhưng lại khiến tình trạng bệnh nặng hơn sau khi bọc sứ.

Các vấn đề như sâu răng, viêm nướu hay viêm tủy nếu không được xử lý trước có thể gây đau nhức kéo dài, buộc phải tháo răng sứ để điều trị lại.

Không ít khách hàng mang hình ảnh răng "hoàn hảo" từ mạng xã hội và kỳ vọng đạt kết quả tương tự. Tuy nhiên, theo CEO Phạm Thăng, mỗi người có cấu trúc răng, khuôn mặt và màu da khác nhau, nên không có một mẫu răng chung phù hợp cho tất cả.

Việc chạy theo xu hướng, như làm răng quá trắng hoặc form không phù hợp, có thể khiến tổng thể gương mặt mất tự nhiên.

"Răng đẹp là răng phù hợp với khuôn mặt, không phải răng giống người khác", CEO Phạm Thăng nói.

Sau khi bọc sứ, nhiều người cho rằng có thể "yên tâm lâu dài" mà không cần chăm sóc kỹ. Đây là quan điểm sai lầm, theo CEO Phạm Thăng.

Răng sứ vẫn cần được vệ sinh đúng cách và kiểm tra định kỳ. Nếu không, các vấn đề như viêm nướu hoặc hở viền sứ có thể xảy ra mà người dùng không nhận ra sớm.

Từ góc độ chuyên môn, CEO Phạm Thăng khuyến nghị người có nhu cầu làm răng sứ nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Việc lựa chọn cơ sở uy tín, bác sĩ có kinh nghiệm và quy trình rõ ràng là yếu tố quan trọng hơn giá cả.

Ngoài ra, cần thăm khám trực tiếp để được tư vấn phù hợp, thay vì quyết định dựa trên quảng cáo hoặc hình ảnh tham khảo. "Đừng vội vàng. Một quyết định đúng ngay từ đầu sẽ giúp tránh nhiều rủi ro về sau", CEO Phạm Thăng khuyến cáo.

Trong bối cảnh dịch vụ thẩm mỹ nha khoa ngày càng phổ biến, những cảnh báo từ CEO Phạm Thăng cho thấy việc làm răng sứ không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là quyết định liên quan trực tiếp đến sức khỏe lâu dài.