Kiểm soát ăn uống thì quá khó; vận động thể thao thì quá mệt. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một phương pháp "nạo vét mỡ gan" thực sự không gây khổ sở: Không cần nhịn đói mỗi ngày, không cần vắt kiệt mồ hôi, chỉ cần chọn ra 2 ngày mỗi tuần để ăn ít đi một chút. Sau 12 tuần, lượng mỡ trong gan sẽ "bốc hơi" 30%, cân nặng và đường huyết cũng theo đó mà tốt lên. Quan trọng là nghiên cứu đã chứng thực: Hơn 80% người thực hiện đã thành công!

Chọn 2 ngày ăn ít mỗi tuần: Hiệu quả đảo ngược gan nhiễm mỡ cực tốt

Việc chọn 2 ngày ăn ít mỗi tuần mang lại hiệu quả tương đương với việc ăn kiêng khắt khe hằng ngày! Năm 2024, Bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Phục Đản đã công bố một nghiên cứu lâm sàng quan trọng trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition, nhắm vào những người bị gan nhiễm mỡ có kèm thừa cân và vấn đề về đường huyết.

Nghiên cứu phát hiện: Chỉ cần nhịn ăn gián đoạn (Light Fasting) 2 ngày mỗi tuần, kiên trì trong 12 tuần, lượng mỡ trong gan có thể giảm tối đa hơn 30%, đồng thời cải thiện chuyển hóa và giảm mỡ thừa cơ thể.

Chi tiết nghiên cứu: 60 người trưởng thành bị gan nhiễm mỡ và rối loạn đường huyết được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm:

Nhóm nhịn ăn 5:2: Mỗi tuần có 2 ngày liên tiếp là ngày "nhịn ăn", mỗi ngày chỉ nạp khoảng 500 kcal với dinh dưỡng cân bằng. 5 ngày còn lại ăn uống tự do, không cần tính toán calo khắt khe, chỉ cần giữ mức cân bằng.

Nhóm kiểm soát calo hằng ngày: Mỗi ngày đều phải ăn ít, cắt giảm cố định 25% lượng calo, không có ngày nghỉ.

Sau 12 tuần, kết quả khiến tất cả ngạc nhiên:

Hiệu quả bảo vệ gan tương đương: Nhóm 5:2 giảm trung bình 20,5% mỡ gan, nhóm kiểm soát hằng ngày giảm 15,5%. Nghĩa là chỉ cần "bóp mồm bóp miệng" 2 ngày/tuần, bạn nhận được kết quả tương đương với việc phải nhịn ăn cả tuần.

Dễ đạt kết quả lý tưởng hơn: Hơn 80% người ở nhóm 5:2 có mức giảm mỡ gan trên 30%, trong khi ở nhóm ăn kiêng hằng ngày, con số này chỉ đạt chưa đầy 70%.

Dễ kiên trì hơn: Tỷ lệ tuân thủ của nhóm 5:2 lên tới 96,3%, gần như ai cũng hoàn thành lộ trình; trong khi nhóm ăn kiêng hằng ngày chỉ có 82,8% kiên trì được. Sự bền bỉ chính là chìa khóa để nuôi dưỡng cơ thể.

Chế độ 5:2 không chỉ đảo ngược gan nhiễm mỡ mà còn cải thiện chuyển hóa

Phương pháp 5:2 không đơn thuần là nhịn ăn, mà là để cơ thể "ăn - nghỉ" nhịp nhàng, giống như cho nội tạng một kỳ nghỉ để thực hiện một cuộc tổng vệ sinh nội bộ.

Giảm đường huyết rõ rệt: Nghiên cứu trên JAMA Network Open (2024) cho thấy phương pháp 5:2 giúp giảm đường huyết và cân nặng mạnh mẽ hơn cả một số loại thuốc điều trị, có thể dùng như phương pháp can thiệp sớm cho tiểu đường tuýp 2.

Giảm hình thành huyết khối: Nghiên cứu năm 2025 trên tạp chí Life Metabolism chỉ ra rằng nhịn ăn gián đoạn giúp giảm độ "hoạt động" của tiểu cầu, từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Chống lão hóa não bộ: Nghiên cứu trên Cell Metabolism (2024) chứng minh chế độ này giúp chậm quá trình lão hóa não, cải thiện trí nhớ và chức năng điều hành ở người cao tuổi.

Cải thiện tâm trạng tiêu cực: Theo tạp chí Frontiers in Nutrition (2024), việc nhịn ăn gián đoạn giúp phụ nữ thừa cân giảm đáng kể các triệu chứng tiền kinh nguyệt như thay đổi tâm trạng hay nóng nảy.

Thực đơn "5:2" phiên bản Bệnh viện Hiệp Hòa (Peking Union Medical College Hospital)

Bác sĩ Trần Vĩ từ Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng của Bệnh viện Hiệp Hòa cho biết: Kiên trì phương pháp này (kết hợp vận động khi ăn no và nghỉ ngơi khi nhịn) có thể giúp giảm 2-3kg mỗi tháng.

Gợi ý thực đơn ngày nhịn ăn (khoảng 500 kcal):

Sáng: 1 quả trứng luộc + 1 cốc sữa đậu nành không đường.

Trưa: 150g rau xanh luộc + 50g ức gà hoặc cá hấp.

Tối: 1 củ khoai lang nhỏ hoặc một bát cháo ngũ cốc nhỏ + 1 bát canh rau.

4 chi tiết cần làm đúng để thành công

Ngày không nhịn ăn đừng ăn quá no: Không cần ăn bù quá mức, chỉ cần duy trì mức ăn bình thường, cân bằng.

Đảm bảo uống đủ nước: Uống 1500–2000ml nước mỗi ngày, có thể dùng trà không đường hoặc cà phê đen.

Ngủ đủ giấc: Đảm bảo ngủ 7–8 tiếng/ngày để giảm tiết hormone gây đói.

Tiến hành từ từ: Người mới bắt đầu có thể thử "6+1" (nhịn 1 ngày/tuần), sau khi thích nghi thì chuyển sang 5:2.