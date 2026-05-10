Nhiều người trẻ hiện nay đang đánh cược mạng sống bằng cách hy sinh giấc ngủ để đổi lấy thành công sự nghiệp hay những thú vui của bản thân. Họ coi tuổi trẻ là vốn liếng vô hạn, nhưng thực tế, khi bạn từ chối giấc ngủ, cơ thể rất có thể sẽ tự chọn cách "ngắt nguồn" vĩnh viễn. Cái chết đột ngột của Wang Zijie, nam Youtuber bất động sản nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) ở tuổi 28 chính là minh chứng tàn khốc: Khi giấc ngủ bị coi thường, cái chết có thể đến vào lúc ta không ngờ tới nhất.

Nam Youtuber Wang Zijie tử vong đột ngột ở tuổi 28 rất nổi tiếng trong ngành bất động sản tại Đài Loan (Trung Quốc)

Bi kịch của nam Youtuber tử vong ngay trên đỉnh cao sự nghiệp vì thiếu ngủ

Với tên tài khoản Youtube "Fang Zhong Zijie", anh là gương mặt đình đám trong giới bất động sản Trung Quốc với sự tận tụy đáng nể, thường xuyên di chuyển xuyên đêm để phục vụ khách hàng. Zijie thường làm việc từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày, và doanh thu hàng năm của anh từng vượt quá mười triệu đô la.

Đằng sau những video thành công là một thực trạng đáng báo động: anh liên tục than phiền về việc kiệt sức và thiếu ngủ trầm trọng trên mạng xã hội. Ngày 3/5/2026 vừa qua, nam youtuber này đã trút hơi thở cuối cùng ngay trong giấc ngủ, để lại niềm bàng hoàng tột độ cho cộng đồng mạng và những người xung quanh.

Zack, một chuyên gia bất động sản quốc tế, cũng là người thân thiết với Tzu-chieh đã chia sẻ những dòng tin nhắn cuối cùng đầy xót xa khi anh từng nhắc nhở nam Youtuber rằng sức khỏe mới là tài sản lớn nhất. Đáng buồn thay, sự chủ quan và say mê công việc đã khiến chàng trai trẻ bỏ qua lời khuyên về một giấc ngủ đúng nghĩa.

Nam Youtuber này trong quá trình làm việc (Cắt từ video trên kênh Youtube của nhân vật)

Anh đã làm việc vất vả để kiếm tiền, nhưng cuối cùng lại không còn cơ hội để tận hưởng thành quả đó chỉ vì một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim trong lúc ngủ. Mà "thủ phạm" dẫn tới cơ thể suy kiệt, nhồi máu cơ tim lại chính là do thiếu ngủ trầm trọng kéo dài.

Giấc ngủ và sự sống còn của hệ tim mạch

Bác sĩ Lin Wei-wen, Trưởng khoa tim mạch bệnh viện Tai-an (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng, giấc ngủ là thời điểm vàng để hệ thần kinh phó giao cảm giúp tim nghỉ ngơi, làm chậm nhịp tim và ổn định huyết áp. Khi giấc ngủ bị cắt xén, hệ thần kinh giao cảm bị ép phải hoạt động quá tải, tiết ra hormone căng thẳng gây co thắt mạch máu liên tục.

Việc thiếu ngủ kéo dài giống như việc bắt một khối động cơ chạy quá công suất mà không bao giờ được bảo trì. Huyết áp biến động mạnh do căng thẳng thần kinh dẫn đến những tai biến kinh hoàng như bóc tách động mạch chủ hay nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt, tình trạng thức trắng đêm để làm việc là thói quen xấu nhất. Dưới áp lực liên tục, ngay cả một thanh niên khỏe mạnh cũng có thể bị bệnh cơ tim hoặc tổn thương tim không thể hồi phục. Giấc ngủ vốn là lúc cơ thể khởi động lại chức năng sống, nhưng khi giấc ngủ bị tước đoạt, hệ thống điện học của tim sẽ bị rối loạn, gây ra cái chết đột ngột ngay cả khi nạn nhân đang nằm trên giường.

Ngủ thế nào mới khỏe mạnh?

Thiếu ngủ, chất lượng giấc ngủ kém không chỉ hại tim mạch mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy sức khỏe, nguy hiểm tính mạng khác. Để không rơi vào thảm kịch như nam Youtuber kể trên, bác sĩ Lin khuyến cáo mọi người, dù còn trẻ đến đâu cũng cần quan tâm tới giấc ngủ hàng ngày.

Ảnh minh họa

Hãy xây dựng một giấc ngủ khoa học thay vì chỉ ngủ khi đã quá mệt. Một giấc ngủ tiêu chuẩn cần đảm bảo đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm và nên bắt đầu trước 23 giờ. Đây là khoảng thời gian cơ thể thực hiện việc thải độc và tái tạo tế bào cơ tim hiệu quả nhất.

Bên cạnh thời gian, chất lượng giấc ngủ cũng quan trọng không kém. Hãy tắt các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi ngủ để não bộ tiết ra melatonin tự nhiên. Ngủ và thức dậy đều đặn trong khung thời gian cố định hàng ngày là tốt nhất. Nếu công việc bắt buộc phải thức khuya, tuyệt đối không được để tình trạng này kéo dài quá 2 đêm liên tục. Việc duy trì giấc ngủ ổn định chính là cách duy nhất để duy trì "vốn liếng" sức khỏe, giúp bạn đi được đường dài trên hành trình sự nghiệp và kéo dài tuổi thọ.

5 dấu hiệu cơ thể đang "kêu cứu" vì thiếu ngủ trầm trọng

Khi cơ thể phát ra những tín hiệu dưới đây, bạn phải dừng lại và tìm kiếm một giấc ngủ sâu ngay lập tức hoặc tới bệnh viện thăm khám để bảo vệ chính mình:

- Mệt mỏi bất thường dù không vận động nặng: Cảm giác kiệt sức xâm chiếm toàn thân, tinh thần suy sụp và không thể tập trung vào công việc.

- Cảm giác tức ngực và đau thắt vùng tim: Tín hiệu mạch máu đang bị co thắt quá mức do căng thẳng và thiếu ngủ kéo dài, cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa

- Khó thở hoặc thở gấp ngay cả khi nằm nghỉ: Hệ hô hấp và tim mạch đang bị quá tải trầm trọng, khiến việc cung cấp oxy cho cơ thể trở nên khó khăn.

- Chóng mặt và đau đầu dữ dội: Hệ thần kinh bị kích thích quá mức gây ra những cơn choáng váng, đây là dấu hiệu của nguy cơ tai biến mạch máu não.

- Tim đập loạn nhịp hoặc đánh trống ngực: Cảm giác tim đập nhanh bất thường là dấu hiệu hệ thần kinh giao cảm đang bị vắt kiệt, rất dễ dẫn đến đột tử trong giấc ngủ.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Fuhouse Sent