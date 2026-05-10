Ung thư đại trực tràng đang trở thành một trong những căn bệnh nguy hiểm có tốc độ gia tăng nhanh nhất hiện nay, đặc biệt ở người trẻ. Điều đáng nói là phần lớn bệnh nhân khi phát hiện thì bệnh đã bước sang giai đoạn muộn, trong khi trước đó cơ thể thực ra đã phát đi không ít "tín hiệu cầu cứu".

Nhiều người vẫn nghĩ đau bụng, táo bón hay đi ngoài ra máu chỉ là chuyện nhỏ, do nóng trong hoặc bệnh trĩ. Nhưng theo các chuyên gia, chính sự chủ quan ấy đang khiến không ít trường hợp bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị.

Thực tế, ung thư đại trực tràng là một trong số ít các loại ung thư có thể phòng ngừa và phát hiện sớm hiệu quả. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới hơn 90%.

4 tín hiệu cơ thể đang cảnh báo ung thư đại trực tràng

Đi ngoài thất thường kéo dài

Nếu trước đây việc đại tiện khá đều đặn nhưng đột nhiên xuất hiện tình trạng táo bón xen kẽ tiêu chảy, số lần đi ngoài tăng hoặc giảm bất thường suốt nhiều tuần, đây có thể không đơn thuần là rối loạn tiêu hóa.

Khối u xuất hiện trong đường ruột có thể làm thay đổi hoạt động co bóp và bài tiết của đại tràng, khiến thói quen đại tiện bị đảo lộn liên tục.

Đi ngoài ra máu nhưng tưởng là bệnh trĩ

Đây là sai lầm cực kỳ phổ biến mà nhiều người thường mắc phải. Máu do bệnh trĩ thường có màu đỏ tươi và xuất hiện nhỏ giọt sau khi đi vệ sinh. Trong khi đó, ung thư đại trực tràng thường khiến máu có màu đỏ sẫm, lẫn trong phân, đôi khi kèm dịch nhầy hoặc mủ.

Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng phân nhỏ, dẹt bất thường như bị ép mỏng do lòng ruột bị khối u chèn ép.

Đầy bụng, đau âm ỉ kéo dài

Không ít người trẻ hiện nay thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi, đau bụng lâm râm sau ăn và nghĩ do stress hoặc ăn uống thất thường.

Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, vị trí đau không cố định, bụng chướng liên tục hoặc ngày càng nặng hơn thì cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng đường ruột đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Sụt cân, mệt mỏi không rõ lý do

Một trong những dấu hiệu nguy hiểm nhất là cơ thể đột nhiên sụt cân nhanh dù không ăn kiêng, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt hoặc da xanh xao.

Nguyên nhân là khối u có thể gây chảy máu âm thầm trong đường ruột suốt thời gian dài, dẫn tới thiếu máu và suy nhược cơ thể.

Những thói quen đang âm thầm "nuôi lớn" tế bào ung thư

Theo các chuyên gia, ung thư đại trực tràng không xuất hiện ngẫu nhiên mà liên quan mật thiết tới lối sống hiện đại.

Ăn quá nhiều thịt đỏ, đồ chế biến sẵn

Các loại xúc xích, thịt xông khói, thịt nướng, đồ ăn nhanh… nếu tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư đường ruột.

Chế độ ăn giàu đạm và chất béo nhưng thiếu rau xanh khiến chất thải tồn đọng lâu trong ruột, tạo điều kiện cho các chất độc hại tác động lên niêm mạc đại tràng.

Ít vận động, ngồi nhiều

Lối sống "dính chặt" vào ghế văn phòng, lười vận động khiến nhu động ruột hoạt động kém hơn, quá trình đào thải độc tố cũng chậm lại.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người ít vận động có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn đáng kể so với người duy trì tập luyện thường xuyên.

Hút thuốc, uống rượu kéo dài

Các chất độc trong thuốc lá và rượu bia có thể gây tổn thương niêm mạc ruột, kích thích viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào theo thời gian.

Có polyp đại tràng nhưng không theo dõi

Khoảng 85% ung thư đại trực tràng phát triển từ polyp tuyến. Điều đáng nói là quá trình từ polyp chuyển thành ung thư thường kéo dài 5-10 năm.

Điều này đồng nghĩa nếu phát hiện sớm và cắt bỏ polyp kịp thời, nguy cơ ung thư có thể được ngăn chặn ngay từ đầu.

Vì sao ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa?

Trước đây, bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, số ca mắc ở độ tuổi 20-30 đang tăng lên đáng kể.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu lành mạnh: thức khuya, ăn uống thất thường, lạm dụng đồ ăn nhanh, ít vận động và áp lực kéo dài.

Nhiều người trẻ chủ quan vì nghĩ mình còn khỏe, chỉ đi khám khi triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng.

Điều bác sĩ lo nhất: Người bệnh ngại nội soi

Nhiều người nghe tới nội soi đại tràng là sợ đau nên cố trì hoãn kiểm tra. Nhưng trên thực tế, nội soi không đau hiện nay khá nhẹ nhàng và an toàn.

Đây cũng là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm polyp hoặc ung thư giai đoạn đầu. Thậm chí bác sĩ có thể xử lý polyp ngay trong quá trình nội soi, ngăn nguy cơ chuyển thành ung thư sau này.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Người bình thường nên bắt đầu tầm soát từ tuổi 50

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc có polyp đại tràng nên kiểm tra sớm hơn, từ khoảng 40 tuổi hoặc theo chỉ định bác sĩ

- Duy trì chế độ ăn nhiều chất xơ, giảm thịt đỏ, hạn chế rượu bia và vận động ít nhất 150 phút/tuần để bảo vệ đường ruột

Ung thư đại trực tràng không đáng sợ bằng việc phát hiện quá muộn. Điều nguy hiểm nhất chính là tâm lý chủ quan trước những tín hiệu nhỏ của cơ thể. Nhiều khi chỉ một lần kiểm tra sớm cũng có thể đổi lại nhiều năm khỏe mạnh về sau.