Đánh răng là thói quen quá quen thuộc, sáng - tối, ai cũng làm. Nhưng sự thật là đánh răng đúng cách không đơn giản như bạn nghĩ .

Bạn có thể đã biết phải dùng chỉ nha khoa, không chà ngang quá mạnh để tránh tụt lợi… nhưng vẫn còn một “góc chết” mà rất nhiều người bỏ qua.

Đó chính là lưỡi .

Không vệ sinh lưỡi: Nguyên nhân âm thầm gây hôi miệng

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc không chải lưỡi khi đánh răng lại là một trong những nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng.

Lý do nằm ở cấu trúc của lưỡi.

Bề mặt lưỡi không hề trơn láng mà có rất nhiều nhú lưỡi, những “gồ ghề” nhỏ giúp cảm nhận vị giác. Trong đó, nhú dạng sợi chiếm số lượng lớn và dễ giữ lại cặn thức ăn, tế bào chết, vi khuẩn và nước bọt. Những thứ này tích tụ lại tạo thành lớp bựa lưỡi (lưỡi trắng) mà bạn thường thấy.

Ở trạng thái bình thường, lớp này mỏng, màu trắng nhạt và khá đều - đây là dấu hiệu tương đối khỏe mạnh. Nhưng khi nó dày lên , vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Điều gì xảy ra khi bựa lưỡi quá dày?

- Gây hôi miệng: Đây là hậu quả rõ ràng nhất. Vi khuẩn trên lưỡi sẽ phân hủy protein từ thức ăn và tế bào chết, tạo ra hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (VSCs) , thủ phạm chính gây mùi hôi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bựa lưỡi bất thường là nguyên nhân hàng đầu gây hôi miệng , thậm chí còn quan trọng hơn cả răng.

- Làm giảm vị giác: Lớp bựa dày giống như “tấm chăn” phủ lên lưỡi, khiến các nụ vị giác khó tiếp xúc với thức ăn. Kết quả là bạn sẽ thấy ăn không ngon, khó cảm nhận vị và dễ chán ăn.

- Tăng nguy cơ viêm nhiễm miệng: Bựa lưỡi dày là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển, có thể dẫn đến loét miệng, nhiễm nấm Candida, viêm khoang miệng.

- Ảnh hưởng tâm lý và giao tiếp: Hôi miệng kéo dài không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin giao tiếp và chất lượng cuộc sống. Không ít người rơi vào trạng thái ngại nói chuyện, lo lắng khi tiếp xúc gần chỉ vì mùi hơi thở.

Làm sạch lưỡi đúng cách

Nghe thì dễ, nhưng làm sạch lưỡi cũng cần đúng cách, nếu không có thể gây tổn thương hoặc phản tác dụng .

- Chọn dụng cụ phù hợp: Tốt nhất nên dùng dụng cụ cạo lưỡi hoặc bàn chải chuyên dụng cho lưỡi. Những dụng cụ này được thiết kế phù hợp với bề mặt lưỡi, giúp làm sạch hiệu quả mà không gây tổn thương. Nếu không có, bạn có thể dùng bàn chải lông mềm hoặc mặt sau của bàn chải (nếu có thiết kế làm sạch lưỡi), nhưng hiệu quả sẽ kém hơn.

- Cách thực hiện đúng: Thời điểm thực hiện là sau khi đánh răng. Đầu tiên, hãy đưa lưỡi ra ngoài cạo nhẹ từ trong ra ngoài (từ gốc lưỡi đến đầu lưỡi) không cạo ngược lại sau mỗi lần cạo, rửa sạch dụng cụ. Lặp lại khoảng 3-5 lần , đảm bảo làm sạch cả hai bên và phần giữa lưỡi. Lưu ý, không dùng lực quá mạnh . Nếu thấy đau hoặc lưỡi đỏ lên, bạn đang làm sai.

- Chỉ cần 1 lần mỗi ngày là đủ để giữ lưỡi sạch và hạn chế vi khuẩn.

Những trường hợp không nên cạo lưỡi

Không phải lúc nào cũng nên làm sạch lưỡi. Hãy tránh nếu bạn đang gặp:

- Lưỡi bị loét hoặc có vết thương viêm nhiễm cấp tính lưỡi quá khô hoặc nứt tình trạng “lưỡi đen” (nhú lưỡi phát triển bất thường).

- Lưỡi quá dày đổi màu bất thường (vàng, nâu, đen) nên đi khám để kiểm tra thay vì tự xử lý tại nhà.

Nguồn và ảnh: QQ