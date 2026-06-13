Những ngày hè nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn khiến nhiều người rơi vào trạng thái uể oải, đầu óc nặng nề, ăn uống kém ngon miệng nhưng lại luôn thèm các loại đồ uống lạnh và ngọt.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trần Bội Thuần (Đài Loan, Trung Quốc), thay vì liên tục tìm đến trà sữa, nước ngọt hay đồ uống đá lạnh để giải nhiệt, mọi người nên chú ý hơn đến chế độ ăn hàng ngày. Một số loại rau giàu nước, chất xơ và khoáng chất có thể hỗ trợ cơ thể bổ sung nước, cân bằng điện giải và tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trong những ngày oi bức.

Vì sao mùa hè dễ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn?

Theo chuyên gia, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn bình thường. Nếu thường xuyên sử dụng đồ uống lạnh, ăn nhiều thực phẩm chiên rán, món ăn đậm vị nhưng lại thiếu rau xanh và nước, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, đầy bụng, nặng nề và thiếu năng lượng.

Nhiều người còn gặp tình trạng ăn không ngon miệng, luôn cảm thấy khát nước hoặc thèm đồ ngọt. Đây là lúc cơ thể cần được bổ sung nước và khoáng chất từ các nguồn thực phẩm tự nhiên.

7 loại rau giúp cơ thể dễ chịu hơn trong ngày hè

1. Bí đao

Bí đao chứa hàm lượng nước cao, vị thanh mát và cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp cân bằng điện giải sau khi đổ nhiều mồ hôi. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên ăn ngoài hoặc có chế độ ăn nhiều muối.

2. Dưa chuột

Là một trong những loại rau có tỷ lệ nước rất cao, dưa chuột còn chứa kali, vitamin C, một lượng nhỏ magie và chất xơ. Với vị giòn mát, loại rau này có thể dùng làm salad, ăn sống hoặc ép lấy nước uống.

3. Mướp

Mướp có hàm lượng nước dồi dào, kết cấu mềm, dễ tiêu hóa nên đặc biệt thích hợp với những người cảm thấy chán ăn trong mùa hè. Chỉ cần hấp hoặc xào nhanh với ít dầu mỡ là đã có một món ăn thanh nhẹ.

4. Cà chua

Không chỉ có vị chua ngọt dễ ăn, cà chua còn chứa kali, vitamin C, chất xơ và lycopene - một hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của loại quả này. Đây là thực phẩm phù hợp với những người thường xuyên cảm thấy ngấy sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

5. Giá đỗ

Giá đỗ ít calo nhưng giàu nước, vitamin C và chất xơ. Loại thực phẩm quen thuộc này giúp bữa ăn thêm thanh mát và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

6. Củ niễng

Củ niễng có vị ngọt nhẹ, giòn, chứa nhiều chất xơ và kali. Đây là thực phẩm phổ biến trong ẩm thực châu Á, giúp tăng cảm giác no mà không cung cấp quá nhiều năng lượng.

7. Măng

Măng là nguồn chất xơ tự nhiên dồi dào, đồng thời chứa kali giúp bổ sung khoáng chất cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Khi chế biến đúng cách, măng có thể trở thành món ăn thanh đạm, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ăn thế nào để vừa mát vừa đủ chất?

Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, các loại rau giàu nước chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được kết hợp với nguồn protein lành mạnh như đậu phụ, trứng, ức gà, cá hoặc đậu nành.

Bên cạnh đó, nên hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ uống nhiều đường và các món quá mặn. Việc bổ sung thêm một phần rau giàu nước mỗi ngày, đồng thời giảm bớt nước ngọt và đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trong mùa hè.

Nói cách khác, thay vì phụ thuộc vào nước đá hay trà sữa để giải nhiệt tức thời, một chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh và thực phẩm tươi tự nhiên mới là giải pháp giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe khoắn trong những ngày nắng nóng kéo dài.