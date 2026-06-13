Mùa hè là thời điểm nhiều người bắt đầu tập trung hơn vào việc giảm cân, cải thiện vóc dáng. Điều đầu tiên họ nghĩ tới thường là cắt giảm thịt, ăn ít cơm hơn và thay bằng thật nhiều trái cây. Không ít người còn dùng trái cây thay bữa chính với suy nghĩ đây là thực phẩm lành mạnh, ít calo và giúp giảm cân nhanh. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy!

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Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thịt không phải lúc nào cũng là "thủ phạm" gây tăng cân. Nếu lựa chọn các loại thịt nạc, ức gà bỏ da, cá hoặc ăn với khẩu phần hợp lý, đây lại là nguồn protein chất lượng cao giúp no lâu, duy trì khối cơ và hạn chế cảm giác thèm ăn. Trong khi đó, một số loại trái cây mùa hè lại chứa lượng đường, chất béo hoặc năng lượng khá cao. Nếu ăn vô tư, chúng hoàn toàn có thể khiến tổng lượng calo nạp vào vượt xa một khẩu phần thịt thông thường.

Dưới đây là 4 loại trái cây mùa hè rất được người Việt yêu thích nhưng cần đặc biệt lưu ý nếu đang muốn kiểm soát cân nặng:

1. Sầu riêng

Sầu riêng luôn nằm trong danh sách những loại trái cây giàu năng lượng nhất. Trong 100g sầu riêng có khoảng 135 đến 180 kcal. Con số này tương đương, thậm chí có thể cao hơn một khẩu phần 100g ức gà bỏ da. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở thành phần dinh dưỡng. Trong khi thịt gà giàu protein giúp tạo cảm giác no lâu, sầu riêng lại chứa nhiều đường và chất béo hơn.

Loại quả này còn được mệnh danh là "vua chất béo" trong các loại trái cây. Trung bình 100g sầu riêng chứa khoảng 13 đến 18g chất béo. Vì vậy, chỉ cần ăn vài múi lớn, lượng năng lượng nạp vào đã có thể tương đương cả một bữa ăn.

Điều đáng lo là sầu riêng rất dễ ăn quá mức. Nhiều người có thể ăn nửa quả hoặc cả quả trong một lần mà không cảm thấy no như khi ăn thịt.

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2. Quả bơ

Bơ thường được đưa vào thực đơn giảm cân nên nhiều người nghĩ càng ăn nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đây là một hiểu lầm khá phổ biến. Ăn ít bơ thì giúp giảm cân, nhưng ăn vô tội vạ thì còn nhanh béo hơn ăn thịt.

Cứ 100g bơ chứa khoảng 160 kcal, cao hơn cả 100g cơm trắng và tương đương hoặc nhỉnh hơn một số loại cá, thịt nạc. Hàm lượng chất béo trong bơ khoảng 15%, cao hơn không ít loại thực phẩm động vật.

Tất nhiên, phần lớn chất béo trong bơ là chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Nhưng dù là chất béo tốt thì chúng vẫn mang theo năng lượng. Chưa kể, nhiều người không ăn bơ nguyên chất mà thường xay cùng sữa đặc, đường hoặc làm sinh tố. Khi đó, lượng calo thực tế có thể tăng lên gấp nhiều lần.

3. Xoài chín

Xoài là loại trái cây gần như không thể thiếu trong mùa hè với người Việt. Tuy nhiên, xoài chín lại chứa lượng đường và năng lượng cao hơn nhiều người tưởng.

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Theo các dữ liệu dinh dưỡng, 100g xoài chín cung cấp khoảng 60 đến 90 kcal. Một quả xoài cỡ vừa có thể chứa khoảng 145 kcal, tương đương một khẩu phần cá hoặc thịt nạc trong bữa ăn.

Vấn đề là thịt và cá cung cấp lượng protein đáng kể giúp duy trì cảm giác no, còn xoài chủ yếu chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Vì vậy, ăn xoài thay bữa chính có thể khiến cơ thể nhanh đói trở lại, từ đó làm tăng nguy cơ ăn nhiều hơn trong các bữa tiếp theo. Ngoài ra, xoài chín còn chứa khoảng 14% đường, vì vậy càng ăn nhiều thì tổng lượng đường nạp vào cơ thể càng tăng.

4. Vải thiều

Vải là loại quả mùa hè khiến rất nhiều người "ăn một quả rồi ăn luôn cả chùm". Trung bình 100g vải cung cấp khoảng 66 kcal. Con số này không quá cao nếu chỉ ăn vài quả. Tuy nhiên, thực tế rất ít người dừng lại ở mức đó.

Một đĩa vải lớn hoặc vài chục quả vải trong lúc xem phim, trò chuyện có thể mang lại lượng năng lượng tương đương một khẩu phần thịt nạc. Đồng thời, lượng đường nạp vào cũng tăng lên đáng kể.

Đây chính là lý do nhiều người cảm thấy mình ăn rất ít cơm, thậm chí cắt thịt hoàn toàn nhưng cân nặng vẫn không giảm như mong muốn.

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4 sai lầm phổ biến nhưng cực hại khi ăn trái cây Ngoài chọn sai loại trái cây để giảm cân, còn có 4 sai lầm "kinh điển" khi ăn trái cây gây tăng cân, hại sức khỏe nhưng nhiều người không hay, còn tưởng là tốt: - Ăn quá nhiều trái cây vì nghĩ không gây béo: Trái cây vẫn chứa calo và đường tự nhiên. Ăn quá mức có thể khiến giảm cân thất bại, đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết ở một số người. - Dùng trái cây thay thế hoàn toàn bữa chính: Thói quen này dễ khiến cơ thể thiếu protein và nhiều dưỡng chất quan trọng, gây mệt mỏi, mất cơ, nhanh đói và dễ ăn bù ở các bữa sau. - Lạm dụng nước ép hoặc sinh tố trái cây: Nước ép thường ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả, còn sinh tố dễ được thêm đường, sữa hoặc kem béo, làm lượng calo tăng đáng kể. - Ăn trái cây sai thời điểm: Ăn quá nhiều sau bữa chính hoặc sát giờ ngủ có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào. Một số loại quả chua như dứa, cam, quýt hay xoài xanh cũng dễ gây khó chịu dạ dày khi ăn lúc đói.

Trái cây là thực phẩm tốt cho sức khỏe và không nên loại bỏ khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể ăn không giới hạn. Thay vì cắt bỏ thịt để nhường chỗ cho trái cây, các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì khẩu phần protein hợp lý từ thịt nạc, cá, trứng hoặc các nguồn đạm chất lượng khác, đồng thời kiểm soát lượng trái cây tiêu thụ mỗi ngày. Đây mới là cách giúp giảm cân bền vững và hạn chế tăng cân ngoài ý muốn trong mùa hè.

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