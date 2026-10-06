Nhà còn ít thịt băm, tôi nấu món mặn 15k mà cả nhà xuýt xoa, mẹ chồng xin công thức

Có những hôm đi chợ chẳng muốn mua nhiều thịt cá, tôi lại tìm cách biến một nguyên liệu bình dân thành món đủ đậm đà để ăn cùng cơm. Hôm đó, tôi mua đúng một củ cải trắng hết khoảng 15.000 đồng, trong nhà còn ít thịt băm nên thử đem kho chung.

Không ngờ củ cải sau khi kho mềm, ngấm nước sốt đậm đà lại ngon hơn tôi tưởng. Miếng củ cải trong veo, mềm nhưng không nát, có vị ngọt tự nhiên quyện với nước kho tiêu cay thơm. Phần thịt băm bám quanh từng miếng củ cải khiến món ăn nhìn khá giống một đĩa thịt kho, ăn cùng cơm nóng rất bắt vị.

Củ cải trắng kho tiêu thịt băm

Nguyên liệu gồm 1 củ cải trắng khoảng 400-500g, 100g thịt băm, 2 củ hành tím, 1-2 quả ớt, hành lá, nước mắm, đường, tiêu, nước màu và dầu ăn.

Củ cải gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những miếng vuông hoặc miếng dày vừa ăn. Không nên thái quá nhỏ vì khi kho lâu củ cải sẽ dễ bị nát.

Thịt băm ướp với một chút nước mắm, tiêu và hành tím băm. Để khoảng 10 phút cho ngấm.

Ảnh minh họa

Cho một chút dầu vào nồi, phi thơm hành tím rồi cho thịt băm vào xào. Đảo đến khi thịt săn lại và hơi xém cạnh thì thêm khoảng 1 thìa cà phê đường. Đảo tiếp để đường chuyển màu vàng nâu nhẹ, sau đó cho củ cải vào đảo cùng.

Nêm nước mắm, một chút nước màu và tiêu. Đổ nước xâm xấp mặt củ cải, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa. Kho đến khi củ cải mềm, phần nước rút còn sền sệt và bám quanh từng miếng là được.

Cuối cùng cho ớt thái lát, hành lá và thêm một chút tiêu xay. Tắt bếp rồi để món ăn nghỉ vài phút trước khi dọn ra.

Muốn củ cải đậm vị mà không bị nát

Củ cải vốn chứa nhiều nước nên trong quá trình kho sẽ tự tiết thêm nước. Vì vậy, ban đầu không cần đổ quá nhiều nước, chỉ cần cho lượng vừa đủ để món có thời gian ngấm gia vị.

Một mẹo nhỏ là xào củ cải cùng thịt băm khoảng 2-3 phút trước khi thêm nước. Bề mặt củ cải hơi săn lại sẽ giúp miếng củ cải giữ được hình dáng đẹp hơn trong quá trình kho.

Phần nước kho nên có vị hơi đậm một chút vì khi ăn cùng cơm trắng sẽ vừa miệng. Tiêu nên cho cả lúc ướp thịt và gần cuối quá trình kho để mùi thơm rõ hơn.

Có thể làm thành mâm cơm rất tiết kiệm

Một nồi củ cải kho tiêu có thể ăn cùng cơm nóng, thêm đĩa rau luộc hoặc rau xào và một bát canh đơn giản là thành bữa cơm đầy đặn. Nếu muốn món có màu đẹp hơn, có thể thêm vài lát ớt đỏ ở cuối cùng.

Điều thú vị là củ cải sau khi kho không còn cảm giác của một món rau củ đơn thuần. Nó mềm, ngọt, thấm nước kho và có độ đậm đà của thịt băm. Phần nước sốt còn lại chan vào cơm cũng rất ngon.

Một củ cải giá chỉ vài nghìn đến hơn chục nghìn đồng, cộng thêm chút thịt băm có sẵn trong tủ lạnh, vậy mà vẫn có thể làm thành món chính đủ ngon để cả nhà ăn hết nồi cơm. Đôi khi muốn tiết kiệm tiền đi chợ không có nghĩa là phải chấp nhận một bữa cơm sơ sài, chỉ cần biết cách biến nguyên liệu rẻ thành món ăn có vị và có sức hấp dẫn riêng.