Người yêu cũ của Kate Middleton rất đẹp trai

Chuyện tình của Thân vương William và Vương phi Kate thường được nhắc đến như một trong những chuyện tình nổi tiếng nhất Hoàng gia Anh, nhưng hóa ra thuở ban đầu lại chẳng hề có màn "yêu từ cái nhìn đầu tiên" lãng mạn như phim. Hai người gặp nhau khi cùng học tại Đại học St Andrews ở Scotland năm 2001 và theo chia sẻ mới đây của chuyên gia hoàng gia Ingrid Seward, William và Kate trước hết là những người bạn rất thân. Thậm chí, trong một khoảng thời gian, Kate còn có một người bạn trai khác, được vị chuyên gia này mô tả khá thẳng thắn là "rất điển trai".

Theo Ingrid Seward, Kate khi ấy giống như một "sounding board" của William, tức người mà anh có thể tìm đến để trò chuyện, lắng nghe và xin lời khuyên. Nghe thì khá bình thường, nhưng nếu đặt trong bối cảnh người đang tìm đến bạn để tâm sự là Hoàng tử William thì câu chuyện cũng có chút thú vị. Trong kỳ nghỉ đầu tiên sau khi bắt đầu đại học, William từng lái xe tới nhà Kate ở Bucklebury, Anh, rồi đưa cô tới một quán pub địa phương. Hai người ngồi nói chuyện rất lâu. Không phải một buổi hẹn hò hoành tráng, không nhà hàng sang trọng, cũng chẳng có màn tỏ tình dưới ánh trăng. Chỉ là hai người bạn trẻ ngồi với nhau và trò chuyện.

Kate khi đó được cho là khá quan tâm đến việc học của William và còn đưa ra lời khuyên cho anh. William vốn học Lịch sử Nghệ thuật nhưng không thực sự hài lòng với ngành này. Kate khuyên anh nếu không thích thì có thể thử một lĩnh vực khác, chẳng hạn Địa lý. Và rồi William thực sự chuyển sang học Địa lý. Nhìn lại câu chuyện này nhiều năm sau, có thể thấy Kate không chỉ là người bạn để William trò chuyện cho vui mà còn là người anh thực sự lắng nghe. Seward cho rằng tình bạn ấy đóng vai trò đáng kể trong quá trình hai người dần trở nên gắn bó.

Điều khiến câu chuyện càng thú vị là thời điểm đó Kate đã có bạn trai. Ingrid Seward nói rằng Kate "had a very handsome boyfriend", tức cô có một người bạn trai rất điển trai. Vì vậy, theo chuyên gia này, mối quan hệ giữa William và Kate diễn ra khá từ từ. William không lập tức trở thành người yêu của cô gái mình để ý, còn Kate cũng không lập tức bước vào một chuyện tình với chàng Hoàng tử nổi tiếng. Hai người cứ thế làm bạn, trò chuyện, chia sẻ và dần trở nên quan trọng đối với nhau.

Nếu nhìn từ hiện tại, khi William và Kate đã kết hôn từ năm 2011 và có ba người con, câu chuyện thuở đầu này khá thú vị bởi nó cho thấy một mối quan hệ tưởng như rất "hoàng gia" thực ra lại bắt đầu theo cách vô cùng đời thường. Không phải cứ gặp một Hoàng tử là lập tức rung động, cũng không phải cứ là người sẽ trở thành Vương phi xứ Wales thì thời sinh viên đã biết trước tương lai của mình. Kate khi ấy đơn giản là một nữ sinh đại học, có bạn bè, có bạn trai và có những cuộc trò chuyện với một người bạn học mà sau này trở thành chồng mình.

Và có lẽ chính sự chậm rãi ấy mới là điều khiến câu chuyện của họ đáng chú ý. Theo Seward, Kate đã giúp William rất nhiều trong những năm đầu quen biết, còn về sau, William cũng có thể trở thành người hỗ trợ cô. Chuyên gia này cho rằng việc hai người bắt đầu từ tình bạn có thể là một trong những yếu tố giúp mối quan hệ của họ bền chặt hơn về sau.

Nói cách khác, trước khi có những lễ cưới hoành tráng, những chuyến công du, những chiếc vương miện và hàng triệu ánh mắt dõi theo, William và Kate từng chỉ là hai sinh viên trẻ ngồi trong một quán pub và nói chuyện rất lâu. Còn Kate lúc ấy vẫn có một "bạn trai rất điển trai" bên cạnh. Chuyện tình hoàng gia đình đám nhất nhì thế giới hóa ra cũng từng bắt đầu bằng một tình bạn khá… bình thường.

*Theo Marie Claire