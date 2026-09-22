Nhắc đến Grace Kelly, nhiều người vẫn nhớ ngay đến vẻ đẹp thanh lịch, trong trẻo và khí chất sang trọng gần như không thể trộn lẫn. Chính vì thế, khi nhìn sang thế hệ con cháu của bà, công chúng càng dễ hiểu vì sao gia đình Monaco lại thường được gọi là một "gia đình cổ tích" giữa đời thực. Từ con trai, con gái cho tới 11 người cháu, mỗi gương mặt đều mang một nét đẹp rất riêng nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng của Grace Kelly năm nào.

Điều thú vị là các cháu của bà không chỉ được chú ý vì ngoại hình. Họ còn xuất hiện dày đặc trong những sự kiện thời trang, xã hội, thể thao hay hoạt động từ thiện, tạo nên hình ảnh một thế hệ hoàng tộc vừa nổi bật vừa hiện đại. Nếu Grace Kelly từng là biểu tượng sắc đẹp của Hollywood bước vào hoàng gia, thì các cháu của bà hôm nay lại đang tiếp nối hào quang đó theo cách rất riêng, rất Monaco.

Grace Kelly kết hôn với Thân vương Rainier III của Monaco năm 1956 và có ba người con là Công chúa Caroline, Thân vương Albert II và Công chúa Stéphanie. Ba người con sau này có tổng cộng 11 người con, đưa Grace Kelly trở thành bà ngoại của một thế hệ Hoàng gia Monaco rất được truyền thông quan tâm.

1. Andrea Casiraghi: Người cháu trai cả của Công chúa Caroline

Andrea Casiraghi là con trai cả của Công chúa Caroline và Stefano Casiraghi. Anh sinh năm 1984 và là người cháu lớn nhất trong thế hệ thứ ba của gia đình Grimaldi.

Tuổi thơ của Andrea trải qua một biến cố lớn khi cha anh qua đời trong một tai nạn khi anh mới 6 tuổi. Năm 2013, Andrea kết hôn với Tatiana Santo Domingo, người thừa kế một gia đình giàu có ở Colombia. Hai người có ba người con gồm con trai Sacha, con gái India và con trai Maximilian. Theo danh sách kế vị được ELLE dẫn lại, Andrea đứng thứ tư trong thứ tự kế vị ngai vàng Monaco.

Andrea có phong cách khá kín đáo so với một số thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, vị trí đặc biệt trong gia đình Casiraghi khiến anh thường xuyên được truyền thông quốc tế chú ý mỗi khi xuất hiện tại những sự kiện lớn của Monaco.

2. Charlotte Casiraghi: Người cháu nổi tiếng với thời trang và cưỡi ngựa

Nếu phải chọn một cái tên nổi bật nhất trong thế hệ cháu của Grace Kelly, Charlotte Casiraghi chắc chắn là một trong những người được nhắc đến nhiều nhất.

Là con gái của Công chúa Caroline và Stefano Casiraghi, Charlotte thừa hưởng nhiều nét thanh lịch từ gia đình nhưng đồng thời xây dựng hình ảnh riêng trong thế giới thời trang. Cô tốt nghiệp Đại học Paris IV – Sorbonne, từng theo đuổi cưỡi ngựa và làm người mẫu.

Charlotte cũng từng có quan hệ tình cảm với nam diễn viên hài người Pháp Gad Elmaleh và có con trai Raphaël. Năm 2018, cô công bố đính hôn với nhà sản xuất phim Dimitri Rassam và sau đó sinh con trai Balthazar vào tháng 10 cùng năm.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Charlotte còn được chú ý bởi gu thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn và trở thành một gương mặt quen thuộc trong hàng ghế đầu của nhiều show diễn.

3. Pierre Casiraghi: Hoàng tử có phong cách kín đáo

Pierre Casiraghi, con trai út của Công chúa Caroline và Stefano Casiraghi, là một thành viên khác thường xuyên được chú ý bởi diện mạo và phong cách lịch lãm. Năm 2015, Pierre kết hôn với Beatrice Borromeo, nữ nhà báo người Italy xuất thân từ một gia đình quý tộc. Hai người sau đó có hai con trai là Stefano và Francesco.

Pierre và Beatrice tạo thành một trong những cặp đôi được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm tại Monaco. Nếu Pierre mang vẻ ngoài điển trai, lịch lãm thì Beatrice lại nổi bật với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục được giới mộ điệu chú ý.

4. Pauline Ducruet: Cháu gái Grace Kelly theo đuổi thời trang

Pauline Ducruet là con gái của Công chúa Stéphanie và Daniel Ducruet. Tuổi thơ của Pauline có nhiều trải nghiệm khá khác biệt so với hình dung thông thường về một thành viên Hoàng gia.

Theo ELLE, từng có thời gian Pauline sống cùng mẹ trong môi trường xiếc khi Công chúa Stéphanie có quan hệ tình cảm với một người huấn luyện voi. Chính trải nghiệm này tạo nên một tuổi thơ không quá khuôn mẫu đối với Pauline.

Sau này, Pauline theo học tại Parsons School of Design ở New York và từng thực tập tại một tạp chí thời trang. Cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thời trang và thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang.

Ở Pauline, dấu ấn của Grace Kelly không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn được thể hiện qua sự quan tâm đến thời trang. Cô xây dựng phong cách cá nhân khá rõ ràng và trở thành khách mời quen thuộc tại nhiều show diễn.

5. Công chúa Alexandra: Thành viên Hoàng gia có dòng máu của cả Monaco và Windsor

Công chúa Alexandra of Hanover là con gái út của Công chúa Caroline và Ernst August, Thân vương xứ Hanover. Cô là một trong những thành viên thú vị nhất về mặt gia phả trong thế hệ cháu của Grace Kelly.

Alexandra mang dòng máu Hoàng gia Monaco từ phía mẹ và hậu duệ của Nữ hoàng Victoria từ phía cha. Chính vì vậy, cô từng có tên trong thứ tự kế vị ngai vàng Anh. Tuy nhiên, sau khi cải đạo sang Công giáo vào năm 2018, Alexandra không còn nằm trong danh sách kế vị ngai vàng Anh. Alexandra cũng được chú ý bởi phong cách thời trang. Cô thường xuất hiện tại các sự kiện lớn và được bắt gặp tại nhiều show diễn trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

6. Louis Ducruet: Từ Hoàng gia đến bóng đá

Louis Ducruet, con trai của Công chúa Stéphanie và Daniel Ducruet, lại lựa chọn một hướng đi khác với những người anh chị em họ nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang. Louis từng theo học tại University of Western Carolina, nơi anh gặp người vợ tương lai Marie Hoa Chevallier. Hai người kết hôn vào năm 2019.

Louis có niềm đam mê lớn với bóng đá và hiện làm công việc liên quan đến AS Monaco, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của công quốc. Con đường nghề nghiệp của anh cho thấy thế hệ cháu của Grace Kelly không phải ai cũng lựa chọn ánh đèn sân khấu hay thời trang.

7. Jazmin Grace Grimaldi: Người cháu theo đuổi hoạt động xã hội

Jazmin Grace Grimaldi là con gái của Thân vương Albert II và Tamara Rotolo. Cô tốt nghiệp Fordham University ở New York và sau đó tăng cường các hoạt động xã hội.

Jazmin không có quyền kế vị ngai vàng Monaco do hoàn cảnh pháp lý liên quan đến việc cha mẹ cô không kết hôn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu tham gia các hoạt động của Jazmin Fund, tổ chức tập trung vào việc hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Fiji.

So với một số người anh em họ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện Hoàng gia, Jazmin có đời sống tương đối riêng tư hơn, nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ mối quan hệ với Thân vương Albert II và dòng máu của Grace Kelly.

8. Camille Gottlieb: Mang nhiều nét đẹp của Grace Kelly

Camille Rose Gottlieb là con gái út của Công chúa Stéphanie. Cô không nằm trong thứ tự kế vị ngai vàng Monaco do hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ tại thời điểm cô ra đời.

Camille hiện sống tại Monaco và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của Hoàng gia. Cô được truyền thông chú ý bởi những đường nét được nhận xét là có sự tương đồng với bà ngoại nổi tiếng Grace Kelly.

Trong thế hệ trẻ của gia đình Grimaldi, Camille là một trong những người có đời sống công chúng tương đối rõ nét, thường chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội và xuất hiện tại các sự kiện của Monaco.

9. Alexandre Grimaldi-Coste: Người con được Thân vương Albert II công nhận

Alexandre Grimaldi-Coste là con trai của Thân vương Albert II và Nicole Coste, một cựu tiếp viên hàng không. Albert II công khai xác nhận Alexandre là con trai mình vào năm 2005, khi cậu bé mới 21 tháng tuổi.

Do cha mẹ không kết hôn, Alexandre không có quyền kế vị ngai vàng Monaco. Anh có cuộc sống tương đối kín tiếng hơn nhiều thành viên khác trong gia đình và ít xuất hiện trước công chúng.

10-11. Jacques và Gabriella: Cặp song sinh đứng đầu thế hệ kế vị

Hai thành viên nhỏ tuổi nhất trong danh sách 11 người cháu của Grace Kelly là Thân vương Jacques và Công chúa Gabriella, con của Thân vương Albert II và Vương phi Charlene. Hai người là cặp song sinh và giữ vị trí đặc biệt trong Hoàng gia Monaco: Jacques đứng thứ nhất trong thứ tự kế vị, còn Gabriella đứng thứ hai.

Từ khi còn nhỏ, hai anh em đã thường xuyên xuất hiện bên cha mẹ trong các sự kiện quan trọng của Monaco. Những lần xuất hiện tại Quốc khánh Monaco hay các sự kiện Hoàng gia luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt bởi vẻ ngoài đáng yêu và sự tương tác tự nhiên của cặp song sinh. Với Jacques và Gabriella, công chúng đang chứng kiến một thế hệ mới của gia đình Grimaldi lớn lên trước mắt mình.

Điều thú vị ở gia đình Grace Kelly không chỉ là câu chuyện về "gen nhan sắc". Nếu nhìn vào 11 người cháu, có thể thấy mỗi người lại lựa chọn một con đường khác nhau: Có người theo thời trang, có người làm việc trong lĩnh vực thể thao, có người hoạt động xã hội, có người sống khá kín tiếng, trong khi một số thành viên thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện Hoàng gia.

Grace Kelly qua đời năm 1982 ở tuổi 52 nhưng hình ảnh của bà vẫn tiếp tục hiện diện trong văn hóa đại chúng, thời trang và câu chuyện về Hoàng gia Monaco.

Vì thế, khi nhìn vào thế hệ cháu của Grace Kelly, điều khiến người ta tò mò không đơn thuần là ai đẹp nhất, mà là cách một di sản gia đình được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Có người kế thừa vẻ thanh lịch, có người tiếp nối tình yêu thời trang, có người đi theo con đường xã hội và cũng có người chọn một cuộc sống hoàn toàn bình thường hơn.

Có lẽ chính sự đa dạng ấy khiến gia đình Grimaldi vẫn luôn có sức hút đặc biệt: Một gia đình Hoàng gia với những gương mặt mang nhiều nét đẹp của Grace Kelly, nhưng mỗi thành viên lại đang viết một câu chuyện riêng.