Có những món đồ từng thuộc về một vị quân chủ không cần mang trên mình vương miện hay huy hiệu hoàng gia vẫn đủ khiến người ta tò mò. Một chiếc Bentley Mulsanne từng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II là một ví dụ như vậy. Sau nhiều năm gắn với các hoạt động của cố Nữ hoàng, chiếc xe đặc biệt này sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 10/2026, với mức giá dự kiến từ 400.000 đến 450.000 euro, tương đương khoảng 456.000-513.000 USD.

Điều khiến chiếc xe trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở thương hiệu Bentley hay mức giá đấu dự kiến. Đây là một trong chỉ hai chiếc Bentley Mulsanne Extended Wheelbase được chế tạo cho Nữ hoàng Elizabeth II. Chiếc xe được đăng ký lần đầu vào tháng 10/2016 và tiếp tục phục vụ Hoàng gia Anh cho đến năm 2019, trước khi được thay thế bằng một mẫu xe mới hơn.

Trong khoảng thời gian còn hoạt động trong đội xe Hoàng gia, chiếc Bentley đã xuất hiện cùng Nữ hoàng tại nhiều sự kiện. Những hình ảnh lưu trữ cho thấy bà từng bước xuống từ chiếc xe tại London Fashion Week năm 2018, cũng như sử dụng nó khi tới Royal Automobile Club ở London vào năm 2019 để dự tiệc sinh nhật người bạn lâu năm, cựu tay đua Sir Jackie Stewart.

Điều thú vị nhất nằm ở những chi tiết rất nhỏ bên trong xe. Bentley từng điều chỉnh nội thất theo nhu cầu của Nữ hoàng. Một trong những thay đổi đặc biệt là phần bệ tỳ tay trung tâm phía trước được thay thế bằng một chiếc khay thiết kế riêng để vừa với túi xách Launer London của bà. Sau khi chiếc xe kết thúc thời gian phục vụ Hoàng gia, chi tiết này đã được tháo bỏ.

Đây là một chi tiết nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng lại cho thấy mức độ cá nhân hóa của phương tiện dành cho Nữ hoàng. Với một người thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện chính thức, mọi thứ xung quanh bà đều được tính toán để vừa thuận tiện vừa phù hợp với những yêu cầu đặc biệt của Hoàng gia.

Chiếc xe ban đầu còn có Royal Coat of Arms được khảm trên các mảng gỗ óc chó. Tuy nhiên, huy hiệu này cũng được tháo bỏ theo yêu cầu của Royal Mews trước khi chiếc Bentley rời khỏi hệ thống phục vụ Hoàng gia.

Sau khi được đưa khỏi đội xe Hoàng gia, chiếc Bentley từng được một nhà sưu tầm tư nhân mua vào tháng 3/2024. Xe tiếp tục được bảo dưỡng bởi đại lý Bentley Jack Barclay và hiện mới đi khoảng 6.000 dặm, tương đương chưa tới 10.000 km.

Một chi tiết khác càng khiến chiếc Bentley này trở nên thú vị với giới sưu tầm: Năm 2024, nó từng giành Bentley Drivers Club Trophy tại Concours of Elegance tổ chức ở Hampton Court Palace. Đây không chỉ là một chiếc xe từng thuộc đội xe của Nữ hoàng mà còn được ghi nhận trong một sự kiện dành cho những mẫu xe đáng chú ý.

Về mặt kỹ thuật, đây là một chiếc Mulsanne với động cơ V8 6,8 lít. Thế nhưng nếu tưởng tượng chiếc xe từng được Nữ hoàng sử dụng thường xuyên phải chạy trên đường phố với tốc độ cao thì có lẽ không đúng với thực tế. Theo thông tin được công bố, trong các lần thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, chiếc Bentley hiếm khi chạy quá 9 dặm/giờ, tương đương khoảng 14,5 km/giờ.

Lý do khá dễ hiểu: Những chuyến di chuyển của Nữ hoàng trong các sự kiện thường diễn ra chậm rãi, với đoàn xe, an ninh và đám đông đứng dọc hai bên đường. Chiếc Bentley vì thế đóng vai trò như một phần của nghi thức hoàng gia hơn là một phương tiện để phô diễn sức mạnh động cơ.

Đáng chú ý, chiếc xe từng được Bentley giữ lại tại trụ sở ở Crewe, Anh, cho đến sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9/2022. Bentley giữ mẫu xe mới hơn trong bộ sưu tập di sản của hãng, còn chiếc Mulsanne này cuối cùng trở thành chiếc xe từng được Nữ hoàng sử dụng đã đi vào tay tư nhân.

Vì thế, phiên đấu giá vào ngày 14/10/2026 không chỉ là câu chuyện mua bán một chiếc xe sang đã qua sử dụng. Với người sở hữu tiếp theo, đây còn là cơ hội sở hữu một vật thể từng xuất hiện trong đời sống thường nhật của một trong những quân chủ trị vì lâu nhất lịch sử Anh.

Một chiếc Bentley Mulsanne khác có thể vẫn được tìm thấy trên thị trường xe cổ. Nhưng chiếc xe từng chở Nữ hoàng Elizabeth II, từng có khay riêng cho chiếc túi Launer của bà và từng lăn bánh chậm rãi qua những sự kiện hoàng gia thì chỉ có một.

*Theo T&C