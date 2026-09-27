Một buổi chiều uống trà tưởng như rất bình thường lại trở thành cuộc hội ngộ đặc biệt khi Vương phi Kate Middleton mở cửa lâu đài Windsor để đón những người cô từng gặp trong hành trình chinh phục thử thách Three Peaks Challenge. Đây là những người đã cùng tham gia thử thách leo ba đỉnh núi cao nhất Scotland, Anh và xứ Wales, trong đó có những câu chuyện cá nhân đặc biệt phía sau mỗi hành trình.

Buổi tiệc trà diễn ra vào tuần trước và được Cung điện Kensington chia sẻ hình ảnh vào ngày 25/9. Trong không gian sang trọng của Windsor Castle, Kate ngồi trò chuyện với các khách mời, cùng uống trà và thưởng thức bánh. Khung cảnh không quá nghi thức mà mang cảm giác gần gũi, khi Vương phi dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của từng người.

Đáng chú ý, trong số khách mời có Ted Haslam, 11 tuổi, người mà Kate từng gặp khi cô đang thực hiện Three Peaks Challenge hồi tháng 6. Ted sử dụng xe lăn và đã hoàn thành thử thách với sự hỗ trợ của cha cùng một nhóm đông người thân, bạn bè. Gia đình cậu bé thực hiện hành trình nhằm gây quỹ cho Molly Olly's Wishes, tổ chức hỗ trợ trẻ em mắc bệnh nghiêm trọng và gia đình các em.

Kate sau đó còn quyên góp cho chiến dịch gây quỹ của Ted. Chính vì vậy, cuộc gặp lại tại Windsor lần này mang màu sắc khá đặc biệt: Nếu lần đầu họ gặp nhau là giữa hành trình trên những cung đường núi, thì vài tháng sau, họ lại ngồi đối diện nhau trong một phòng khách trang trọng của một trong những dinh thự nổi tiếng nhất nước Anh.

Trong buổi tiệc, Kate lựa chọn một chiếc váy dài màu mận với tay áo dài, kết hợp cùng đôi hoa tai dáng lá. Town & Country cho biết đây là thiết kế bespoke của Burberry. Bộ trang phục có màu sắc trầm, thanh lịch nhưng không quá nghi thức, phù hợp với một buổi gặp mặt quy mô nhỏ tại Windsor Castle.

Điều thú vị là Kate không chỉ mời những người hoàn thành thử thách cùng mình mà còn muốn nghe thêm về lý do khiến mỗi người quyết định tham gia. Trong thông điệp đăng kèm hình ảnh, Vương phi viết rằng phía sau mỗi đỉnh núi là một câu chuyện riêng về sự kiên cường, quyết tâm và hy vọng. Cô cũng nhấn mạnh rằng quá trình hồi phục hiếm khi là hành trình mà một người có thể đi một mình, và những người đồng hành bên cạnh đóng vai trò quan trọng.

Three Peaks Challenge mà Kate tham gia hồi tháng 6 là một thử thách thể lực đáng kể: Người tham gia phải chinh phục Ben Nevis ở Scotland, Scafell Pike ở Anh và Yr Wyddfa/Snowdon ở xứ Wales trong vòng 24 giờ. Kate thực hiện thử thách để gây quỹ cho Royal Marsden Cancer Charity, nơi cô từng được điều trị, đồng thời xem đây là cơ hội để bước ra ngoài những giới hạn mà một chẩn đoán bệnh nghiêm trọng có thể tạo ra.

Sau thử thách, Kate cũng đã tới Royal Marsden để tìm hiểu về việc nguồn tiền gây quỹ được sử dụng như thế nào. Tại đây, cô nói rằng việc tham gia thử thách là một cách nhỏ để gửi lời cảm ơn tới đội ngũ từng chăm sóc mình.

Nhưng có lẽ điều khiến những hình ảnh tại Windsor Castle lần này được chú ý không chỉ là địa điểm hay trang phục của Vương phi. Đó là cách một cuộc gặp vốn bắt đầu trên những cung đường núi lại được tiếp nối bằng một buổi trà chiều trong cung điện.

Từ những bước chân trên Ben Nevis, Scafell Pike và Snowdon đến bàn trà tại Windsor, những người từng gặp nhau trong một thử thách thể lực giờ có thêm một dịp ngồi xuống và kể lại câu chuyện của mình. Với Kate, đó cũng là cách cô giữ liên hệ với những người đã trở thành một phần trong hành trình Three Peaks Challenge của mình.

Một buổi trà chiều, nhưng phía sau đó là những câu chuyện về nghị lực, sự đồng hành và những cuộc gặp tình cờ có thể tiếp tục tạo nên một mối liên kết rất lâu sau khi thử thách đã kết thúc.

* Theo Town & Country