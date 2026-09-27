Ngày 25/9, Vua Frederik X và Vương hậu Mary của Đan Mạch tham dự lễ kỷ niệm 150 năm Quỹ Carlsberg tại lâu đài Frederiksborg ở Hillerød. Đây cũng là dịp bức chân dung chính thức đầu tiên của Vua Frederik kể từ khi ông lên ngôi được công bố.

Tuy nhiên, trong những hình ảnh từ sự kiện, trang phục của Vương hậu Mary mới là chi tiết đặc biệt thu hút sự chú ý. Bà lựa chọn một thiết kế váy lụa crepe màu trắng của nhà thiết kế người Australia Maticevski, kết hợp những mảng ánh vàng nổi bật trên nền vải sáng màu. Thiết kế được New My Royals xác định là Maticevski Gold Crepe Silk Monaco Gown.

Chiếc váy hơn 10 năm tuổi vẫn tạo hiệu ứng đặc biệt

Điều thú vị nằm ở chỗ đây không phải một thiết kế mới. Theo WWD, Vương hậu Mary đã sở hữu chiếc váy này từ hơn một thập kỷ trước và từng mặc nó tại buổi hòa nhạc mừng sinh nhật 80 tuổi của Hoàng thân Henrik vào tháng 6/2014. Sau hơn 12 năm, thiết kế một lần nữa được đưa ra khỏi tủ đồ hoàng gia cho một sự kiện trang trọng.

Chiếc váy có phom khá đặc biệt: Phần thân trên ôm gọn cơ thể, nhấn ở eo rồi mở rộng thành chân váy dài với những lớp vải xếp tạo hiệu ứng mềm mại, bay bổng. Trên nền trắng, các chi tiết màu vàng ánh kim chạy qua thân váy giống như những nét vẽ trên bề mặt lụa, giúp tổng thể không bị đơn điệu.

Một chi tiết đáng chú ý khác là phần vải mỏng màu vàng được xếp và buông dọc phía trước, tạo chuyển động khi Vương hậu bước đi. Chính cấu trúc này khiến chiếc váy trông sinh động hơn trong những bức ảnh toàn thân và khi di chuyển trong sân lâu đài.

Vương hậu Mary phối phụ kiện vàng đồng điệu

Mary không sử dụng quá nhiều phụ kiện để cạnh tranh với thiết kế vốn đã khá nổi bật. Bà lựa chọn giày slingback mũi nhọn ánh kim của Gianvito Rossi, một đôi giày có phần màu vàng đồng điệu với những chi tiết trên váy. New My Royals cũng xác nhận mẫu giày bà sử dụng là Gianvito Rossi Nikki metallic slingback pumps. Bên cạnh đó là những món trang sức vàng gồm hoa tai dáng nổi bật, vòng tay và nhẫn. Cách phối phụ kiện tạo thành một bảng màu khá thống nhất: Trắng, vàng và ánh kim, giúp tổng thể vừa trang trọng vừa có điểm nhấn.

Vương hậu để tóc búi gọn phía sau, để lộ phần cổ và vai, đồng thời giữ sự chú ý vào cấu trúc đặc biệt của thân váy. HOLA cũng ghi nhận Mary chọn kiểu tóc kéo gọn khỏi khuôn mặt, qua đó làm nổi bật phần draping và các chi tiết ánh vàng trên trang phục. Trong khi đó, Vua Frederik xuất hiện bên cạnh vợ với dinner suit màu đen, sơ mi trắng và nơ đen, tạo sự tương phản rõ rệt với bộ váy sáng màu của Vương hậu.

Một màn “tái xuất” cho thấy giá trị của tủ đồ hoàng gia

Việc Mary mặc lại một thiết kế đã có từ năm 2014 cũng khiến bộ trang phục mang thêm một câu chuyện thú vị. Đây không phải lần đầu Vương hậu Đan Mạch tái sử dụng những món đồ trong tủ quần áo của mình. Các chuyên trang thời trang hoàng gia nhiều lần ghi nhận bà có xu hướng mặc lại những thiết kế cũ và kết hợp chúng theo những cách khác nhau.

Với chiếc váy Maticevski lần này, sau hơn một thập kỷ, thiết kế vẫn giữ được vẻ nổi bật nhờ phom dáng đặc biệt và cách Mary phối lại phụ kiện. Từ một bộ váy từng xuất hiện khi bà còn là Công nương, nó nay trở lại trong một sự kiện khi Mary đã trở thành Vương hậu Đan Mạch.

Giữa không gian cổ kính của lâu đài Frederiksborg, sắc trắng pha ánh vàng của chiếc váy tạo nên một hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại. Không cần đến vương miện hay những món trang sức hoàng gia cầu kỳ, chính thiết kế độc đáo và cách phối phụ kiện tiết chế đã trở thành điểm nhấn trong màn xuất hiện lần này của Vương hậu Mary.