Harry lần đầu lên tiếng sau khi đưa cả gia đình trở lại Anh

Vương tử Harry vừa có cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi cùng Meghan Markle và hai con Archie, Lilibet trở lại Anh. Chia sẻ với Hello! tại lễ trao giải Invictus Spirit Awards ngày 17/9, Harry nói ngắn gọn về cuộc sống của gia đình sau hai tuần trở lại quê nhà.

Harry nói gia đình đang ổn, các con đã đi học

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi trở lại Anh, Harry mô tả hai tuần qua bằng một từ: "Eventful", có thể hiểu là có khá nhiều chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng đưa câu chuyện về những điều tích cực. Harry cho biết cả gia đình đang bắt đầu công việc, các con đã đi học và mọi người đều vui vẻ. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi được trở lại Anh và mong chờ kỳ Invictus Games tiếp theo diễn ra tại Birmingham vào năm 2027. Đây là lần đầu Harry trực tiếp chia sẻ về cuộc sống gia đình kể từ khi họ trở lại Anh vào cuối tháng 8. Trước đó, thông tin về việc gia đình Sussex chuyển từ Mỹ về Anh chủ yếu đến từ các nguồn tin và truyền thông.

Harry và Meghan đã rời Anh vào năm 2020 và chuyển tới California sinh sống. Lần trở lại này được cho là kéo dài trong một khoảng thời gian, trong khi hai con Archie và Lilibet được cho là sẽ học tại Anh.

Một trong những thay đổi đáng chú ý đầu tiên của gia đình là Archie và Lilibet phải chuyển trường vì những lo ngại liên quan đến an ninh trên tuyến đường đưa đón. T&C cho rằng đây có thể là một phần lý do Harry dùng từ "eventful" khi nói về hai tuần đầu tiên trở lại Anh, nhưng bản thân Harry không giải thích cụ thể câu nói này.

Harry xuất hiện một mình tại sự kiện Invictus, nhắc đến "gia đình" đặc biệt

Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay sau khi Harry tham dự Invictus Spirit Awards tại Old Royal Naval College ở Greenwich. Đây cũng là lần đầu anh xuất hiện công khai tại Anh kể từ khi trở lại cùng gia đình. Harry xuất hiện một mình, mặc vest đen và đeo các huân chương quân sự. Tại sự kiện, anh dành phần lớn thời gian gặp gỡ những người thuộc cộng đồng Invictus và gọi họ là "Invictus family".

Sự kiện đầu tiên này cũng có ý nghĩa riêng với Harry bởi Invictus là một trong những dự án từ thiện mà anh tiếp tục duy trì sau khi không còn là thành viên Hoàng gia làm việc. Lễ trao giải năm nay gây quỹ được 1,7 triệu bảng Anh.

Meghan không xuất hiện cùng Harry tại sự kiện và theo T&C, cô cũng không được lên lịch tham gia những hoạt động công khai của chồng trong những ngày tiếp theo. Trong khi đó, gia đình Sussex được cho là đang sống tại khu vực Cotswolds, nơi có nhịp sống yên tĩnh hơn London hay Windsor.

Sau 6 năm sống tại Mỹ, Harry hiện bắt đầu lại cuộc sống ở Anh theo một cách khá khác trước. Anh và Meghan vẫn là công dân tư nhân, không trở lại vai trò thành viên Hoàng gia làm việc, nhưng Harry đang tăng cường các hoạt động liên quan đến từ thiện và Invictus.

Vì vậy, câu trả lời ngắn gọn của Harry về hai tuần đầu tiên trở lại Anh cũng phần nào cho thấy gia đình đang trong giai đoạn làm quen với cuộc sống mới. Các con đã bắt đầu đi học, Harry trở lại với những hoạt động cộng đồng quen thuộc, còn gia đình đang từng bước ổn định cuộc sống tại quê nhà.