Cô gái 27 tuổi máu đục như trà sữa và "nhiều dầu" vì kiểu ăn tiện lợi của nhiều người Việt trẻ

Xiaoping, 27 tuổi, sống tại Trung Quốc luôn cho rằng mình còn trẻ và khỏe mạnh. Thỉnh thoảng cảm thấy cơ thể khó chịu, cô vẫn "tặc lưỡi bỏ qua" vì nghĩ rằng cơ thể người trẻ có thể tự cân bằng và hồi phục. Ỷ lại mình còn trẻ nên cô ăn uống theo sở thích, đến khi nhập viện cấp cứu thì lại bắt đầu đổ lỗi cho sự bận rộn và môi trường làm việc.

Kiểu ăn uống tiện lợi, ngon miệng nhưng cực hại

Xiaoping cho biết, suốt một năm trời, cả 3 bữa mỗi ngày cô đều đặt đồ ăn ngoài giao tận nơi. Những món ăn khoái khẩu của cô là gà rán, trà sữa, lẩu cay ngập dầu mỡ và nội tạng động vật. Trong khi đó, thực đơn gần như hoàn toàn vắng bóng rau xanh hay trái cây. Đã vậy, cô lại có lối sống lười vận động, ngồi lì cả ngày ở văn phòng rồi tiếp tục ôm máy tính hoặc điện thoại tới khuya khi về nhà.

Cô gái này cảm thấy sống như vậy là "hợp thời", bởi ngày nay "dân văn phòng hầu như ai cũng vậy". Cô đổ lỗi cho việc mình quá bận rộn và đồ ăn bên ngoài đặt về ngon hơn, dinh dưỡng phong phú hơn nhiều so với mình tự nấu. Bác sĩ điều trị nghe xong chỉ biết thở dài.

Theo lời Xiaoping kể, mọi chuyện vẫn ổn cho đến buổi tối ngày hôm ấy, cô ăn tối no nê xong thì cảm thấy hơi nóng và tức bụng, nên quyết định uống một cốc nước đá cho dễ tiêu. Ai ngờ, sau đó chẳng bao lâu, đang nằm xem điện thoại thì đột ngột cảm thấy đau dữ dội ở vùng bụng trên bên phải. Cơn đau bụng này đi kèm với cảm giác buồn nôn và nôn mửa liên tục.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây là triệu chứng viêm dạ dày ruột thông thường nên đã chủ quan bỏ qua, tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, tình trạng không hề thuyên giảm mà cơn đau bụng càng trở nên nặng hơn, khiến cô rơi vào trạng thái khó thở. Khi được đưa vào phòng cấp cứu, huyết áp của cô đã vọt lên mức 160 mmHg, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Lúc rút 5 mililit máu của Xiaoping để xét nghiệm, các nhân viên y tế cũng phải giật mình khi thấy một lớp chất nhờn màu trắng đục nổi ngay trên bề mặt mẫu máu. Cô được chẩn đoan viêm tụy cấp do tăng mỡ máu. Để cứu mạng cô gái, các bác sĩ phải lập tức tiến hành lọc máu và thay thế huyết tương.

Huyết tương của một người bình thường sẽ có màu vàng nhạt và trong suốt. Nhưng 2000 ml huyết tương rút ra từ người Xiaoping lại đặc quánh, trắng đục như trà sữa và đông đặc lại y như một túi mỡ lợn. Chỉ số triglyceride (mỡ máu) của cô chạm mức kinh hoàng: 30,01 mmol/L, tức là gấp gần 18 lần so với tiêu chuẩn thông thường.

Cơ chế phá hủy cơ thể: Khi chất béo bóp nghẹt tuyến tụy

Bác sĩ điều trị giải thích, dòng máu ngập dầu này chính là thủ phạm bóp nghẹt tuyến tụy của bệnh nhân. Khi các mạch máu nuôi tụy bị tắc nghẽn bởi chất béo, nó sẽ gây ra tình trạng phù nề tụy nghiêm trọng. Hậu quả là dịch tụy chứa các enzyme tiêu hóa mạnh, lẽ ra phải chảy xuống tá tràng để tiêu hóa thức ăn, thì lại bị trào ngược và tự quay lại ăn mòn, hủy hoại chính tuyến tụy, dẫn đến chứng viêm tụy cấp tính nguy hiểm.

Nếu không được phát hiện và thay huyết tương kịp thời để lọc sạch chất béo, bệnh sẽ tiến triển thành viêm tụy nặng và làm tăng tỷ lệ tử vong lên rất cao. Ở trường hợp của Xiaoping, chính thói quen ăn uống và sinh hoặt sai lầm thời gian dài đã khiến máu của cô "ngập mỡ" mà chẳng hay. Khi ăn quá no, nạp nhiều chất béo cùng lúc trong bữa tối, cộng thêm uống nước quá lạnh làm tụy không thể chống đỡ thêm được nữa.

Bác sĩ điều trị cũng cho biết, nhìn chung tình trạng cholesterol cao kéo dài không gây ra sự khó chịu ngay lập tức cho cơ thể, cùng lắm chỉ gây mệt mỏi hoặc chóng mặt. Thế nhưng, nó có tác động cực kỳ tiêu cực đến hệ thống mạch máu. Chất béo bám chặt vào thành mạch sẽ làm mạch máu mất tính đàn hồi, dẫn đến xơ cứng động mạch, tắc nghẽn mạch máu và kích hoạt các biến chứng tim mạch nguy hiểm như bệnh mạch vành hay nhồi máu não chứ không chỉ riêng viêm tụy cấp.

Cảnh báo nguy hiểm trước thói quen ăn uống thừa chất béo, quá nhiều đường

Những trường hợp giống như Xiaoping không phải là hiếm trong xã hội hiện đại. Bác sĩ điều trị cho biết, mỗi năm, các bệnh viện đều tiếp nhận và điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc viêm tụy cấp do tăng lipid máu, và phần lớn trong số đó đều là những người trẻ tuổi. Điểm chung lớn nhất của những bệnh nhân này là họ cực kỳ nghiện các loại đồ ăn chứa nhiều chất béo.

Bên cạnh đồ ăn nhiều dầu mỡ, thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm nhiều đường và béo như trà sữa, cà phê kem béo, bánh ngọt hay bánh quy cũng đang âm thầm hủy hoại giới trẻ. Các món ăn này chứa hàm lượng bơ đường và năng lượng cực kỳ cao, tiêu thụ lâu dài sẽ làm chất béo tích tụ thẳng vào mạch máu. Để hình dung, một phần bánh ngọt hoặc một cốc trà sữa chứa khoảng 300 kilocalories, trong khi việc chạy bộ liên tục suốt nửa giờ đồng hồ chỉ đốt cháy được khoảng 200 kilocalories.

Thêm vào đó, sở thích ăn đêm muộn của hơn 60% người trẻ hiện nay cũng là một lối sống vô cùng độc hại. Sau bữa tối, dạ dày và hệ tiêu hóa cần được nghỉ ngơi. Việc nạp thức ăn vào ban đêm sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa. Khi chúng ta đi ngủ ngay sau khi ăn khuya, toàn bộ năng lượng từ thức ăn sẽ tích tụ lại bên trong cơ thể mà không được chuyển hóa, phân giải, từ đó dẫn đến béo phì, cholesterol cao và hàng loạt hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng.

Chủ động kiểm soát thực đơn để tự cứu lấy mạch máu!

Để bảo vệ tính mạng và giữ cho dòng máu "sạch" hơn, các bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần phải kiên quyết kiểm soát thói quen ăn uống của mình. Đặc biệt là những yếu tố sau:

- Cắt giảm đồ ăn dầu mỡ: Hạn chế tối đa các món ăn nhiều dầu muối như cá nhúng dầu, lẩu cay, các loại phủ tạng động vật và thịt đỏ.

- Tránh xa đồ uống nhiều đường: Kiên quyết cắt giảm trà sữa, cà phê kem béo, bánh quy và các món tráng miệng nhiều năng lượng.

- Từ bỏ thói quen ăn đêm: Tuyệt đối không ăn khuya trước khi đi ngủ để tránh việc chất béo không được chuyển hóa và tích tụ thẳng vào máu.

- Tăng cường chất xơ và vận động: Bổ sung nhiều rau củ quả tươi vào thực đơn hàng ngày, đồng thời duy trì thói quen tập thể dục vừa phải để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Nguồn và ảnh: Zjnews, The Paper, Baidu Health