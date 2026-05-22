Dân tình phát sốt vì "sầu riêng"vào mùa: Ăn thường xuyên, cơ thể có thể gặp loạt biến đổi bất ngờ

Mỗi khi bước vào cao điểm mùa hè, sầu riêng lại trở thành cái tên khiến dân tình bàn tán khắp nơi. Từ chợ truyền thống, siêu thị đến các nền tảng mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những múi sầu riêng vàng óng, béo ngậy được săn lùng.

Có người mê đến mức “ngày nào không ăn là nhớ”, nhưng cũng không ít người vừa thích vừa lo vì nghe quá nhiều lời cảnh báo như nóng trong, tăng cân hay tăng đường huyết. Thực tế, sầu riêng đúng là một trong những loại trái cây đặc biệt nhất về giá trị dinh dưỡng.

Sầu riêng chứa lượng calo “không phải dạng vừa”

Không giống nhiều loại trái cây thanh mát khác, sầu riêng sở hữu hàm lượng năng lượng khá cao. Theo các bảng thành phần dinh dưỡng, 100g sầu riêng có thể chứa từ 140 - 170 kcal, tương đương một bữa ăn nhẹ.

Ngoài carbohydrate, loại quả này còn chứa chất béo thực vật, vitamin C, vitamin nhóm B và lượng kali tương đối dồi dào. Chính cấu trúc dinh dưỡng này khiến sầu riêng trở thành loại trái cây vừa bổ dưỡng vừa dễ gây tranh cãi.

Cân nặng có thể tăng lên âm thầm

Một trong những thay đổi dễ gặp nhất ở người ăn sầu riêng thường xuyên là tăng cân. Nhiều người có tâm lý “trái cây thì ăn bao nhiêu cũng được”, nhưng với sầu riêng, điều này không hoàn toàn đúng. Chỉ vài múi nhỏ cũng có thể tương đương lượng calo của một bát cơm hoặc một phần đồ ăn nhẹ nhiều năng lượng.

Nếu ăn thêm sầu riêng mà không giảm khẩu phần từ các món khác, tổng lượng calo nạp vào cơ thể sẽ tăng đáng kể.

Theo ThS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, từng chia sẻ trên báo Vietnamnet, sầu riêng là loại trái cây giàu năng lượng nên người thừa cân, béo phì hoặc có bệnh chuyển hóa cần đặc biệt chú ý khẩu phần. Chuyên gia cho biết việc ăn quá nhiều sầu riêng trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tích mỡ và rối loạn chuyển hóa.

Đường huyết dễ dao động mạnh hơn

Dù là đường tự nhiên, lượng carbohydrate trong sầu riêng vẫn có khả năng làm đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Với người khỏe mạnh, điều này thường không quá nghiêm trọng nếu ăn ở mức vừa phải. Tuy nhiên, ở những người có nguy cơ tiểu đường hoặc kháng insulin, việc ăn quá nhiều sầu riêng liên tục có thể khiến cơ thể gặp khó khăn hơn trong việc kiểm soát đường huyết.

Đặc biệt, nếu ăn sầu riêng cùng trà sữa, nước ngọt hoặc các món tráng miệng nhiều đường, lượng glucose nạp vào cơ thể càng tăng mạnh hơn.

Hệ tiêu hóa có thể “biểu tình”

Không ít người sau khi ăn nhiều sầu riêng thường gặp cảm giác đầy bụng, nóng người hoặc khó tiêu.

Nguyên nhân là do loại quả này chứa lượng carbohydrate dễ lên men khá cao. Khi đi vào đường ruột, chúng có thể tạo khí trong quá trình tiêu hóa, gây chướng bụng hoặc cảm giác nặng bụng.

Với những người có tiền sử viêm dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc ăn quá nhiều sầu riêng trong một lần càng dễ gây khó chịu hơn.

Ngoài ra, vì kết cấu đặc và giàu năng lượng, sầu riêng cũng làm dạ dày mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn so với các loại trái cây mọng nước như dưa hấu hay thanh long.

Mỡ máu có thể bị ảnh hưởng nếu ăn quá đà

Điểm đặc biệt của sầu riêng là chứa lượng chất béo tự nhiên cao hơn hẳn nhiều loại trái cây khác.

Dù phần lớn là chất béo không bão hòa, nhưng nếu ăn với tần suất dày đặc, đặc biệt trong chế độ ăn vốn đã nhiều dầu mỡ, lượng triglyceride trong máu vẫn có thể dao động.

Các chuyên gia cho rằng tác động này không xảy ra ngay lập tức mà thường đến từ quá trình tích lũy kéo dài kết hợp với lối sống ít vận động.

Tuy vậy, sầu riêng không hoàn toàn “xấu”

Bên cạnh những tranh cãi, sầu riêng vẫn mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng nhất định.

Loại quả này chứa kali - khoáng chất quan trọng giúp hỗ trợ hoạt động cơ bắp và điều hòa huyết áp. Vitamin nhóm B trong sầu riêng cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ hệ thần kinh.

Ngoài ra, vitamin C và một số hợp chất chống oxy hóa trong sầu riêng cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe nếu được tiêu thụ hợp lý.

Ăn sao để vừa ngon vừa không hại sức khỏe?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 múi sầu riêng mỗi lần và không nên ăn liên tục nhiều ngày.

Ngoài ra, nên tránh ăn sầu riêng quá khuya, hạn chế kết hợp với đồ uống nhiều đường hoặc rượu bia. Sau khi ăn, có thể bổ sung thêm rau xanh, uống đủ nước và tăng vận động để cân bằng năng lượng.

Sầu riêng suy cho cùng không phải “thần dược”, cũng không phải “thủ phạm” gây hại như nhiều lời đồn trên mạng. Điều quan trọng nhất vẫn là cách ăn và lượng ăn phù hợp. Nếu biết kiểm soát hợp lý, đây vẫn là một trong những loại trái cây hấp dẫn nhất mỗi khi mùa hè tới.