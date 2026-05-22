Nhiều người vẫn lầm tưởng gút là căn bệnh của tuổi già hoặc chỉ xảy ra ở những người hay nhậu nhẹt. Thế nhưng, số lượng bệnh nhân gút đang tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây và độ tuổi khởi phát ngày càng trẻ hóa một cách đáng báo động. Thậm chí, một bé gái học lớp 5, chỉ mới 10 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện vì mắc bệnh gút cấp tính.

Theo Bác sĩ Ma Qijie (Trung Quốc), nguyên nhân khiến một đứa trẻ tiểu học đã mắc phải căn bệnh khủng khiếp này thường liên quan mật thiết đến yếu tố di truyền, lối sống lười vận động và đặc biệt là thói quen ăn uống sai lầm.

Qua trường hợp này, bác sĩ cũng vạch trần 5 nhóm món ăn "vạn người mê" nhưng lại là đồng phạm hàng đầu đẩy lượng axit uric trong máu tăng cao, kích hoạt các cơn gút cấp. Đáng lo nhất là đó lại là những thực phẩm mà rất nhiều gia đình đang cho con em mình ăn uống vô tội vạ hàng ngày.

Bệnh gút ở trẻ 10 tuổi và sự nuông chiều sai cách của phụ huynh

Bệnh gút xuất hiện do tình trạng tăng axit uric máu kéo dài khiến lượng axit uric tích tụ trong các khớp, cuối cùng tạo thành các tinh thể sắc nhọn gây ra viêm khớp, đau nhức và sưng tấy. Đối với trường hợp bé gái 10 tuổi kể trên, bác sĩ Ma chỉ ra rằng bệnh nhi có thói quen ăn thịt mỡ và uống rất nhiều đồ uống có đường mỗi ngày.

Dưới góc nhìn của y học cổ truyền, thời tiết nóng ẩm dễ làm suy yếu tỳ vị. Khi hệ thống nội tiết mất cân bằng, độ ẩm tăng cao sẽ gây ra "Hội chứng Bi", tức là tình trạng thấp đờm làm tắc nghẽn dòng chảy của khí huyết qua các kinh mạch. Song song đó, y học hiện đại giải thích rằng tình trạng này bắt nguồn từ việc tăng axit uric máu kéo dài. Khi nồng độ axit uric vượt quá giới hạn an toàn 6,8 mg/dL, chúng sẽ tích tụ và tạo thành các tinh thể sắc nhọn lắng đọng tại các khớp.

Sự kết hợp giữa hai yếu tố này khiến cơ thể gặp khó khăn lớn trong việc bài tiết axit uric, làm bùng phát cơn đau gút cấp tính. Bác sĩ Ma nhấn mạnh, chính chế độ ăn uống tùy tiện với thịt mỡ và đồ ngọt đã gián tiếp bóp nghẹt hệ tiêu hóa lẫn chức năng thận của bé gái. Đáng lo ngại là thói quen ăn uống độc hại này đang ngày càng phổ biến ở người trẻ và trẻ em, dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút lên gấp nhiều lần.

Bản thân mỗi người phải tự ý thức để kiểm soát ăn uống để bảo vệ sức khỏe là điều đương nhiên, nhưng các bậc phụ huynh còn phải chú ý hơn nữa tới chế độ ăn uống của trẻ. Đừng bao giờ vì bận rộn hay nuông chiều mà đẩy con cái vào bệnh tật.

5 món ăn "đồng phạm" gây bệnh gút ở người trẻ

Ăn uống không lành mạnh là nhóm nguyên nhân chính gia tăng, trẻ hóa bệnh gút trong xã hội hiện đại. Thông qua câu chuyện của bé gái, bác sĩ Ma cảnh báo 5 loại thực phẩm phải kiểm soát lượng cực kỳ gắt gao, nhất là với trẻ em nếu muốn phòng bệnh gút và nhiều vấn đề sức khỏe khác:

- Thịt mỡ và các loại thịt đỏ: Thịt mỡ, thịt bò, thịt lợn hay thịt cừu chứa lượng purin ở mức trung bình đến cao. Việc tiêu thụ quá nhiều các loại thịt này hàng tuần sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút lên đến 50%.

- Đồ uống chứa hàm lượng fructose cao: Các loại nước ngọt có ga, nước trái cây công nghiệp chứa lượng lớn siro fructose. Sau khi vào cơ thể, fructose kích thích sản sinh axit uric rất mạnh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút lên 62%.

- Hải sản và cá béo: Các món khoái khẩu như tôm, tôm hùm, sò điệp, trai, hàu hoặc các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi đều là những thực phẩm siêu giàu purin. Chúng chứa hơn 200mg purin trên mỗi 100g và dù tốt cũng phải kiểm soát liều lượng.

- Nội tạng động vật: Các món ăn từ gan, thận, tim, não và tuyến tụy động vật chứa hàm lượng cholesterol và purin cực kỳ cao. Đây là nguồn cung cấp chất béo xấu trực tiếp gây rối loạn chuyển hóa.

- Các loại nước sốt thịt, nước dùng hầm xương và đồ ăn đông lạnh: Nhiều người nghĩ nước hầm xương bổ dưỡng nhưng chiết xuất từ thịt và men chứa lượng purin hòa tan khổng lồ, ăn thường xuyên sẽ làm suy giảm chức năng bài tiết của thận.

Đặc biệt, rượu bia là một trong những thủ phạm hàng đầu gây ra bệnh gút vì chúng chứa hàm lượng purin cực kỳ cao. Tác dụng gây mất nước của cồn sẽ làm suy giảm chức năng thận, bóp nghẹt quá trình đào thải axit uric ra ngoài cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống từ 3 ly rượu bia trở lên mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút lên tới 164% so với bình thường.

Để phòng gút, ngoài ăn uống cần duy trì thói quen tập thể dục vừa phải để kiểm soát cân nặng, giảm mỡ tích tụ vùng bụng và ngăn chặn tình trạng kháng insulin gây tích tụ axit uric trong cơ thể. Chủ động uống đủ nước mỗi ngày nhằm pha loãng nồng độ độc chất, thúc đẩy hệ thống thận làm việc hiệu quả và tăng cường khả năng bài tiết tự nhiên. Cẩn trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng các loại thuốc điều trị như thuốc lợi tiểu hay thuốc hạ huyết áp để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng đào thải của thận.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Family Doctor