Trứng là một trong những thực phẩm phổ biến nhất trong chế độ ăn hằng ngày do có thể chế biến nhanh, dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau.

Trứng chứa protein chất lượng cao, vitamin B12, vitamin D, choline và nhiều chất chống oxy hóa tốt cho mắt như lutein, zeaxanthin. Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ khiến không ít người lo ngại việc ăn nhiều trứng có thể ảnh hưởng đến tim mạch.

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Harvard và Stanford (Mỹ), đã chia sẻ những điều có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn trứng mỗi ngày trong 14 ngày.

Cải thiện chức năng não: Trứng rất giàu choline. Dưỡng chất này giúp cơ thể sản xuất acetylcholine - một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và khả năng tập trung. Việc bổ sung thường xuyên có thể hỗ trợ suy nghĩ rõ ràng hơn và tăng khả năng tập trung.

Cải thiện cân bằng cholesterol: Trứng thường bị cho là làm tăng cholesterol. Tuy nhiên, bác sĩ Sethi cho biết ở nhiều người, trứng thực sự có thể làm tăng HDL - còn gọi là cholesterol "tốt". Điều này góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được tiêu thụ ở mức hợp lý.

Hỗ trợ sức khỏe mắt: Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin. Đây là các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt bằng cách lọc ánh sáng xanh có hại, đồng thời hỗ trợ sức khỏe mắt về lâu dài.

Tóc, da và móng khỏe hơn: Trứng cung cấp các axit amin chứa lưu huỳnh. Những chất này giúp cơ thể sản xuất keratin - một loại protein quan trọng cho mái tóc chắc khỏe, làn da khỏe mạnh và móng cứng cáp.

Dù trứng mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, bạn cần chú ý đến cách bảo quản và xử lý trứng.

Tiến sĩ Jinal Patel, chuyên gia dinh dưỡng trưởng tại Bệnh viện Zynova Shalby, Mumbai, (Ấn Độ) giải thích: Xử lý trứng không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và các vấn đề cho dạ dày. Ăn trứng bị nhiễm khuẩn hoặc nấu chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, dẫn đến tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và đau bụng.

Lời khuyên của chuyên gia

Chuyên gia Patel khuyên, bạn cần cẩn thận và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

-Tránh ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ, vì nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn.

-Bảo quản trứng đúng cách trong tủ lạnh để tránh hư hỏng và nhiễm khuẩn.

-Không nên để trứng ở ngoài trời quá lâu trong mùa hè.

-Ăn với khẩu phần vừa phải, khoảng 1 - 2 quả mỗi ngày là an toàn. Kết hợp trứng với rau, salad và ngũ cốc nguyên hạt.

-Chọn trứng luộc hoặc trứng bác thay vì chiên rán.

Những người cần lưu ý khi ăn trứng

Tuy trứng an toàn với đa số người khỏe mạnh, nhưng một số nhóm người cần thận trọng hơn khi sử dụng:

-Người có cholesterol LDL cao hoặc bệnh tim mạch: nên theo dõi lượng trứng, đặc biệt là lòng đỏ, và chú ý tổng thể chế độ ăn thay vì chỉ nhìn vào trứng đơn lẻ.

-Người mắc tiểu đường: có thể ăn trứng nhưng cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng phù hợp với nguy cơ tim mạch và kiểm soát đường huyết.

-Người dị ứng trứng: cần tránh vì có thể gây phản ứng từ nhẹ đến nghiêm trọng.

-Phụ nữ mang thai, người lớn tuổi hoặc suy giảm miễn dịch: nên tránh trứng sống hoặc chưa chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.