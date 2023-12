Người mẫu "bà ngoại" 67 tuổi trẻ trung như ngoài 30: Bí quyết giữ dáng thon, da sáng là không chống lão hóa

Yazemeenah Rossi, một người mẫu 67 tuổi sống tại California (Mỹ), đã thu hút sự chú ý của thế giới với vẻ đẹp đáng nể bất chấp tuổi tác. Nếu bạn muốn biết cách đạt được bất cứ điều gì mình muốn, kể cả là chống lại tuổi tác, hãy học hỏi người mẫu Yazemeenah Rossi. Trở thành biểu tượng của sức khỏe và sắc đẹp, Yazemeenah Rossi vẫn luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả những người phụ nữ khác.



Đôi điều về Yazemeenah Rossi

Một điều bạn sẽ nhận thấy ngay lập tức về Yazemeenah là mái tóc bạc dài tuyệt đẹp. Tóc cô bắt đầu đổi màu khi cô lên 10 tuổi. Chỉ một thập kỷ sau, nó trở thành mái tóc màu muối hạt tiêu, ngoài 40 tuổi thì có màu trắng toàn bộ. Yazemeenah luôn nghĩ "mái tóc đặc biệt này là một món quà" nên cô đã giữ nguyên nó chứ không nhuộm màu khác cho dù đôi khi cũng có người nói cô đổi màu tóc cho... đỡ già.

So với hầu hết các người mẫu, sự nghiệp của Yazemeenah bắt đầu khá muộn ở tuổi 28. Sau nhiều năm toàn tâm toàn ý cho gia đình, tới 45 tuổi, cô bắt đầu quay lại sàn diễn và thực sự ghi dấu ấn, sự nghiệp thăng hoa khi ở độ tuổi lục tuần. Từ mái tóc bạc tuyệt đẹp đến làn da gần như không có nếp nhăn, người phụ nữ 67 tuổi giờ đã là bà ngoại của 2 đứa trẻ, có nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn là nguồn cảm hứng, tia hy vọng cho cả các cô gái trẻ và phụ nữ lớn tuổi.

Không có thói quen chống lão hóa, đơn giản chỉ là làm mọi thứ có thể

Ít ai biết rằng Yazemeenah Rossi không có thói quen chống lão hóa hay là theo đuổi "suối nguồn tuổi trẻ". Những gì cô làm đơn giản chỉ là "làm mọi thứ có thể từ khi còn trẻ để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cao nhất".



Yêu thương và trân trọng bản thân chính là thông điệp to lớn mà Yazemeenah Rossi luôn mong muốn gửi đến tất cả phụ nữ trên toàn thế giới. "Tôi yêu bản thân mình hiện tại, kể cả mái tóc bạc hay những nếp nhăn. Chúng chính là con người của tôi", cô cho biết.

Chia sẻ trên trang US Sun, Yazemeenah tiết lộ, từ nhỏ cô đã làm quen với sự đơn giản. Sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Corse (Pháp), được nuôi dưỡng bởi ông bà, Rossi nói rằng cuộc sống của cô "đơn giản hết sức có thể" khi mà nhà ông bà ngoại thiếu cả nước sinh hoạt và điện. Yazemeenah tắm rửa ở một con sông gần đó, và ở phía sau nhà là một khu vườn nhỏ nơi gia đình trồng trái cây, rau quả. Thế nhưng, cô lại không cảm thấy buồn vì những ngày khó khăn đó mà ngược lại còn rất yêu tuổi thơ của mình.

Chính sự đơn giản này mà cho đến nay, Yazemeenah cũng không đặt nặng mọi thứ trong cuộc sống. Cô coi trọng sự yên bình, thích ở trong yên lặng nên trong nhà cô không có tivi, không có lò vi sóng hay máy rửa chén bát.

"Đối với tôi, các công việc hàng ngày là thiền định. Chúng mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu", cô chia sẻ. Sống một cách kín đáo, Yazemeenah Rossi cũng thú nhận đã tự cắt tóc, không bao giờ đến tiệm làm tóc và không làm móng.

Duy trì 3 thói quen để luôn khỏe đẹp, quyến rũ

Nếu bạn vẫn luôn cho rằng để trở thành một người mẫu cần phải sở hữu 2 yếu tố là trẻ và đẹp thì "quý bà không tuổi" người Pháp Yazemeenah Rossi này đã đi ngược lại quan điểm đó. Ở tuổi 67 nhưng vẫn sở hữu thân hình không có chút rạn da và luôn thon gọn suốt nhiều năm, Yazemeenah Rossi thực sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Cô nói với tờ The US Sun rằng một số người thấy cô "rất trẻ" so với độ tuổi, thậm chí "giống như ngoài 30 tuổi vậy".

Nếu bạn đang tự hỏi người mẫu già Yazemeenah Rossi tuyệt đẹp đã làm gì để duy trì một làn da sáng, bụng phẳng, dáng thon ở tuổi hiện tại thì hãy tham khảo những thói quen sau đây của cô.

1. Chỉ ăn các thực phẩm hữu cơ, dùng dầu olive mỗi ngày, không ăn đồ ăn chế biến sẵn hay uống đồ uống có đường

Yazemeenah trung thành với các loại thực phẩm hữu cơ để cơ thể luôn sạch và tràn đầy năng lượng. "Tôi đã sử dụng thực phẩm hữu cơ từ rất lâu trước khi chúng trở thành xu hướng", cô cho biết.

Không tuân theo bất kỳ quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt nào, những gì "người mẫu bà ngoại" Yazemeenah ăn hàng ngày chỉ đơn giản là các loại hạt, thịt cá hữu cơ tươi sống, rau và trái cây tươi, không có đường tinh luyện.

Một trong những thực phẩm mà Yazemeenah ăn hàng ngày là quả bơ. Trái cây này cung cấp nhiều chất xơ, vitamin B5, vitamin K, đồng… giúp giảm mức độ cholesterol và mỡ bụng.

Bên cạnh đó, theo như những công thức nấu ăn Eat Clean được chia sẻ lên trang cá nhân, hầu như các món ăn mà cô nấu đều không cho thêm quá nhiều gia vị.

Cô cũng không ăn vặt và ăn khuya, không uống soda hoặc nước ép trái cây đóng chai (vì quá nhiều đường). Cô cũng đã ngừng uống rượu kể từ khi mãn kinh. Thay vào đó, Yasmine chăm chỉ dùng dầu olive, uống nước ấm mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe.

Yasmine cho biết, trước đây do thường uống nhiều thứ linh tinh nên làn da cô bị xỉn màu, vóc dáng kém thon gọn. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang thói quen chỉ trung thành với việc uống nước ấm, cơ thể cô đã cải thiện hoàn toàn.

2. Tập luyện yoga đều đặn

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học thì lối sống lành mạnh cũng là yếu tố làm nên vẻ đẹp của Yazemeenah Rossi. Yoga chính là linh hồn của cô. Trong suốt hơn 40 năm qua, cô đã đều đặn duy trì việc luyện tập yoga với 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày.

Với Yasmine, yoga có thể giúp kiểm soát được bản thân cũng như giữ cân bằng cho cơ thể và tâm hồn của mình. Ngoài ra, cô cũng thích đi bộ trên bãi biển, chạy bộ hay leo núi.

3. Luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ

Đối với thói quen hàng ngày của mình, Yasmine Rossi ghét sự nhàm chán và tránh làm những thứ lặp đi lặp lại, đơn điệu mà không mang lại cho mình niềm vui. Cô luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui bất cứ khi nào và ở nơi đâu có thể.

Cũng chính bởi tâm lý này mà cô không quan tâm nhiều đến cái gọi là lão hóa. Với cô, chính nỗi ám ảnh về lão hóa có thể sẽ dẫn đến căng thẳng, sau đó tạo ra tổn thương oxy hóa và độc tố. Điều này khiến chúng ta già đi nhanh hơn.