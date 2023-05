Người khác không đủ kiên nhẫn tìm hiểu bạn, trừ hình xăm trực diện

Chưa bao giờ trào lưu xăm mình lại nở rộ nhưng hiện nay. Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm tới phương thức này như một cách thể hiện cá tính của bản thân, hay lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Họ quan niệm, thân thể của mình là do cha mẹ ban tặng. Đó là một sản phẩm vật lý - miễn phí và tùy ý sử dụng. Do đó, họ tự cho mình toàn quyền quyết định những thứ liên quan tới cơ thể của mình. Họ ngạo nghễ tuyên bố rằng, đây là cơ thể của tôi, tôi muốn làm gì, đó là quyền cá nhân của tôi, không ai có quyền can thiệp.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ xăm hình.

Các bạn ấy quên mất rằng, cơ thể họ đúng là của họ. Họ có quyền kiểm soát những gì liên quan tới cơ thể của mình, nhưng không thể kiếm soát được sự đánh giá của người khác. Rất nhiều độc giả gửi ý kiến về VTC News chia sẻ, cảm tình mà họ dành cho một ai đó sẽ mất đi rất nhiều, khi phát hiện trên cơ thể người này có hình xăm.

Bạn không sai khi xăm hình nhưng phải chấp nhận một sự thật rằng, người khác cũng không có sai khi đánh mất đi thiện cảm dành cho bạn, nếu không muốn nói là có ác cảm dành cho bạn.

Thiện cảm đầu tiên của ai đó rất quan trọng. Các bạn có thể tự tin mình rất hay ho nhưng các bạn phải nhớ rằng, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và dành nhiều thời gian để tìm hiểu con người bạn. Họ cũng không có nghĩa vụ phải làm thế. Họ có quyền yêu hoặc ghét một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên hay vì những lý do rất cá nhân.

Và đôi khi, đánh mất đi thiện cảm mà người khác dành cho mình, tức là bạn đã mất đi rất nhiều cơ hội khác trong cuộc sống.

Có "gan" xăm hình thì phải có bản lĩnh đối diện với những ý kiến trái chiều.

Xăm mình không xấu. Ai cũng có quyền xăm mình nhưng sẽ phải chấp nhận những rủi ro mà mình phải gánh chịu. Đó không chỉ đơn giản là những vấn đề về sức khỏe, mà đó còn là sự đánh giá của xã hội. Đừng giãy nảy lên nếu như bị từ chối cơ hội việc làm, bị bạn trai bỏ, hay bạn bè tránh xa...chỉ vì một hình xăm. Đừng đổ lỗi cho xã hội cổ hủ, hay người khác đang khắt khe với mình. Một khi chưa đủ tự tin để đối diện với những điều đó, thì tốt nhất đừng xăm mình.