Nghỉ hưu, bố tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền cho con trai lấy vợ

Nhà có 2 anh em, tôi đã lấy chồng và có con lớn, còn anh trai 29 tuổi chưa vợ. Điều đáng nói ở anh tôi đó là sự ỷ lại, lười lao động, chỉ muốn hưởng thụ.



Anh ấy được học hành tử tế nhưng đi làm vài công ty thấy không hài lòng nên chán nản và nghỉ việc. Nhiều năm nay, anh không nộp hồ sơ xin việc vào công ty nào. Cũng chẳng chịu kiếm việc gì mà làm để nuôi thân. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà và ra quán cà phê ngồi.

Bố mẹ khuyên bảo nhiều lắm nhưng anh không nghe. Nói không nổi, bố mẹ để mặc kệ, anh ấy muốn làm gì thì làm. Lúc trẻ khỏe không chịu làm việc kiếm tiền thì sau này về già chịu khổ nhục, chẳng ai có thể nuôi anh cả đời.

Ngoài miệng bố nói để mặc anh tôi tự chịu trách nhiệm với cuộc đời anh ấy nhưng thực ra trong lòng, bố rất lo con trai ế vợ vì không có việc làm.

Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, bố không chịu nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm thêm ở 1 cơ sở tư nhân. Bố mong muốn kiếm được khoản tiền lớn để cho anh tôi lấy vợ. Bố hi vọng khi anh tôi có vợ thì sẽ thay đổi bản thân và chăm chỉ làm việc.

Nhiều lần bố nhắc nhở tôi làm mai cho anh ấy. Suốt 1 năm tìm kiếm, cuối cùng tôi đã chọn được người phù hợp với anh ấy.

Em ấy tên My, đồng nghiệp của tôi, tính tình hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Anh tôi không chịu đi xem mắt bạn gái, buộc tôi phải đưa My về tận nhà chơi. Hôm đó, My ở lại chơi và ăn cơm với gia đình tôi. Bố mẹ và anh tôi đều rất ưng em ấy. Trước khi ra về, anh tôi còn xin số điện thoại của My.

Thế nhưng, hôm sau gặp tôi, My từ chối tìm hiểu anh tôi. Lý do là anh tôi khô khan, ăn nói thấy cứ vô duyên thế nào đó. My bảo lần đầu tiên gặp nhau, thế mà anh tôi nói 1 câu: "Tay em nhìn thô và nhiều gân xanh thế".

Trở về nhà báo cáo tin buồn cho mọi người biết. Bố bảo tôi tìm cách thuyết phục My lấy anh tôi, sau đám cưới bố mẹ sẽ cho 2 đứa 2 tỷ lấy vốn làm ăn. Tôi giật mình trước lời đề nghị đầy hấp dẫn của bố. Bố nói là để anh tôi có vợ, bố mẹ phải cố gắng thôi.

Tôi khuyên bố để tiền đó mà dưỡng già, anh ấy lớn rồi, có thân tự lo. Nhưng bố không muốn gia đình tuyệt hậu và mang tiếng có cậu con trai ế vợ. Vì thế bố mẹ phải cố gắng. Tại sao bố mẹ lại phải khổ vì anh tôi đến vậy?