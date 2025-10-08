Một bệnh nhân nam 55 tuổi đến bệnh viện điều trị vì phân có máu. Sau khi khám, bác sĩ nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Hóa ra thủ phạm gây ra tình trạng phân có máu của bệnh nhân thực chất là ung thư trực tràng. Điều đáng lo ngại hơn là khi chẩn đoán được đưa ra, ung thư trực tràng đã di căn đến các vị trí xa hơn. Khối u di căn cũng được phát hiện trong gan của bệnh nhân.

Xét về giai đoạn bệnh, ung thư đại trực tràng của bệnh nhân rõ ràng đang ở giai đoạn muộn.

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư ruột, bệnh nhân đã suy sụp và khóc. Ông hỏi bác sĩ: "Tôi chỉ bị triệu chứng đi ngoài ra máu trong 1 tháng. Nó không nên kéo dài quá lâu. Tại sao khi được chẩn đoán thì đã ở giai đoạn cuối?".

Bác sĩ nói với anh rằng ung thư ruột không gây ra phân có máu ở giai đoạn đầu. Sự xuất hiện của phân có máu thường là dấu hiệu cho thấy ung thư đã ở giai đoạn tiến triển và khối u rất lớn. Do bề mặt khối u được bao phủ dày đặc bởi các mạch máu, phân có thể dễ dàng cắt đứt các mạch máu khi đi qua, gây chảy máu.

Ở bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển, các tế bào ung thư có thể dễ dàng di căn đến các vị trí xa thông qua hệ tuần hoàn máu.

Ung thư đại trực tràng là một khối u ác tính có tỷ lệ mắc cao. Đáng tiếc là căn bệnh này chưa được quan tâm đúng mức. Các bác sĩ lưu ý rằng triệu chứng ban đầu của ung thư đại trực tràng không phải là phân có máu, mà là 5 bất thường trong cơ thể. Khi chúng xuất hiện, chúng ta không được bỏ qua.

Đầu tiên là phân của bạn có hình dạng bất thường

Khi ung thư đại tràng xuất hiện, nó có thể dễ dàng làm tắc nghẽn khoang ruột, khiến lòng ruột bị hẹp lại. Khi phân đi qua, nó sẽ bị ép bất thường, khiến phân trở nên loãng hơn, có hình dạng không bình thường.

Thứ hai là bạn bị táo bón bất thường

Khi khối u phát triển, khoang ruột sẽ ngày càng hẹp lại. Lúc này, phân thường khó đi qua chỗ hẹp, người bệnh sẽ bị táo bón bất thường.

Do đó, nếu bạn đi đại tiện ít hơn 3 lần một tuần, gặp khó khăn khi đại tiện hoặc phân rất khô và cứng, bạn nên cảnh giác với bệnh ung thư ruột kết.

Thứ ba là bạn bị tiêu chảy bất thường

Nhiều bệnh nhân ung thư đại trực tràng bị táo bón, nhưng một số cũng bị tiêu chảy. Họ đi ngoài nhiều lần mỗi ngày, phân lỏng và không thành khuôn. Đây cũng là điều chúng ta nên chú ý. Ung thư đại trực tràng có thể gây rối loạn môi trường ruột, kích thích niêm mạc ruột nhiều lần. Tất cả những điều này có thể dẫn đến tiêu chảy bất thường.

Thứ tư là có những thay đổi bất thường về thói quen đại tiện

Thói quen đại tiện của người bình thường rất đều đặn, 1-2 lần/ngày và thường cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì ruột là bộ não thứ hai của cơ thể con người, nên thói quen đại tiện của con người thực ra rất đều đặn. Tuy nhiên, nếu đại tiện trở nên bất thường, bạn cũng nên cảnh giác với ung thư đại tràng vào thời điểm này.

Thứ năm là bị sưng hậu môn và buồn nôn bất thường

Nhiều người mắc ung thư trực tràng. Do nằm rất gần hậu môn nên ung thư trực tràng đặc biệt dễ gây sưng hậu môn và mót rặn bất thường. Lúc này, không thể bỏ qua. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng ung thư trực tràng là do bệnh trĩ gây ra. Nếu trì hoãn điều trị trong thời gian dài, họ có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để phát hiện ung thư trực tràng.

Làm thế nào để phát hiện ung thư đại trực tràng kịp thời?

Cách tốt nhất là nội soi đại tràng. Đáng tiếc là nhiều người hiểu lầm về nội soi đại tràng. Họ cho rằng nội soi đại tràng quá đau đớn và nguy hiểm nên không muốn nội soi. Nếu cứ trì hoãn, họ có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để phát hiện ung thư đại trực tràng.

Tuy nội soi đại tràng gây khó chịu, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Bên cạnh đó, nội soi có rủi ro, nhưng nguy cơ thủng đại tràng gần như chỉ là 1/10.000. Tuy nhiên, nếu ung thư đại trực tràng không được phát hiện kịp thời, nó có thể dẫn đến hậu quả tử vong. Suy cho cùng, ung thư đại trực tràng có thể di căn khắp nơi.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TT)