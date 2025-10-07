Thông tin Nicole Kidman đệ đơn ly hôn Keith Urban tại sự kiện từ thiện hôm 4/10 đang khiến người hâm mộ xôn xao. Cặp đôi kết hôn tại Sydney vào năm 2006, có chung 2 con gái. Cuộc hôn nhân của cặp sao người Australia từng được xem là một trong những biểu tượng bền vững nhất của Hollywood. Bởi vậy, thông tin ly hôn khiến nhiều người sốc nặng. Nhưng ly hôn thì đã sao, bởi nhan sắc Nicole Kidman ở tuổi U60 vẫn đẹp đáng ngưỡng mộ với làn da trắng mịn căng mọng.

Thật vậy! Những bức hình chụp tại sự kiện gần nhất mà sao Hollywood U60 tham gia đã cho thấy rõ điều đó. Ở tuổi 58, nữ diễn viên vẫn có làn da căng mọng, trẻ trung và tràn đầy collagen khiến nhiều cô gái trẻ thèm thuồng. Tìm hiểu mới biết, người đẹp rất chăm chống nhăn cho da nhờ làm vừa đủ 1 việc.

Đó là tiêm botox vừa đủ để đẹp, không lạm dụng tránh đơ mặt, biểu cảm

Không giấu giếm, Nicole Kidman thừa nhận từng thử botox, nhưng tuyệt đối không lạm dụng. Theo cô, bí quyết là tiêm đủ để da căng, mịn và tránh các nếp nhăn sâu, nhưng không làm mất đi biểu cảm gương mặt. Đây là một thủ thuật thẩm mỹ thời hiện đại đang được giới sao tin dùng, đảm bảo hiệu quả khi can thiệp nhẹ nhàng, đúng lúc, đúng điểm.

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), botox thực chất là một loại độc tố có khả năng làm giãn cơ, từ đó giúp làm phẳng các nếp nhăn động - những nếp nhăn hình thành do biểu cảm lặp đi lặp lại (như cau mày, cười, nheo mắt…). Khi được tiêm với liều lượng vừa đủ, botox sẽ làm mềm cơ, giúp da mịn màng, khuôn mặt thư giãn hơn nhưng vẫn giữ nguyên được nét tự nhiên, không cứng đờ hay mất biểu cảm.

Ở độ tuổi giống như Nicole Kidman, phụ nữ trung niên nói chung nên chọn botox vừa đủ vì:

- Giúp trẻ hóa nhanh mà không cần phẫu thuật: Chỉ sau 3-7 ngày, các nếp nhăn sâu bắt đầu mờ đi, làn da căng mịn rõ rệt.

- Giữ vẻ đẹp tự nhiên, không lộ dấu vết "dao kéo": Tiêm quá liều có thể khiến khuôn mặt bị mất cân đối, mí sụp hoặc nụ cười "gượng gạo". Ngược lại, tiêm đúng liều giúp chị em vẫn là chính mình, chỉ là phiên bản trẻ trung và rạng rỡ hơn.

- Phòng ngừa nếp nhăn mới hình thành: Tiêm botox đều đặn, đúng kỹ thuật còn giúp hạn chế sự co cơ quá mức, từ đó ngăn các nếp nhăn mới xuất hiện.

Mỗi khuôn mặt, mỗi cơ địa sẽ có độ co cơ và vị trí nếp nhăn khác nhau. Vì thế, việc tiêm bao nhiêu là "vừa đủ" hoàn toàn không thể áp dụng theo khuôn mẫu. Chỉ bác sĩ da liễu thẩm mỹ có kinh nghiệm mới có thể thăm khám, đánh giá chính xác và điều chỉnh liều lượng phù hợp cho từng vùng cơ.

Tiêm botox tuy là thủ thuật nhỏ nhưng đòi hỏi tay nghề và hiểu biết sâu về giải phẫu cơ mặt. Một mũi tiêm sai vị trí hay quá liều đều có thể dẫn đến méo miệng, sụp mí hoặc mất cân xứng khuôn mặt. Vậy nên để tiêm botox có kết quả đẹp như Nicole Kidman hãy chọn bác sĩ thẩm mỹ giàu chuyên môn, kinh nghiệm nhé!

Ngoài tiêm botox vừa đủ, mỹ nhân Hollywood U60 còn có những thói quen khác đáng học hỏi

1. Sử dụng retinol đều mỗi tối

"Tôi tin vào retinol", Nicole chia sẻ thẳng thắn. Mỗi tối, cô thoa một lớp mỏng để thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi da và giảm thiểu các dấu hiệu tuổi tác. Retinol không chỉ giúp làm mờ vết chân chim mà còn mang lại làn da mịn, đều màu - một phần không thể thiếu trong chu trình làm đẹp thời đại mới.

Nicole gợi ý serum tăng cường collagen thuần chay của Truly chứa retinol, vitamin C và collagen thực vật. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi làn da săn chắc và tươi trẻ.





2. Dưỡng ẩm chuyên sâu

Nicole sử dụng dầu dưỡng giàu vitamin E, dầu argan và marula để cấp ẩm kéo dài suốt cả ngày, đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn, duy trì độ căng bóng cho da.

Trong xu hướng làm đẹp thời đại mới, serum chính là "vũ khí tối thượng". Nicole yêu thích Glazed Donut Facial Serum của Truly - serum giàu dưỡng chất từ chanh dây, nho và vitamin E, mang lại làn da trong suốt như phủ gương.

3. Chú trọng làm sạch da

Nicole Kidman luôn chú trọng bước làm sạch - bước quan trọng nhất để duy trì nền da khỏe.

Là gương mặt đại diện của SeraLabs, cô ưu tiên dùng các sản phẩm dịu nhẹ như Glass Skin Cleansing Balm, chứa dầu jojoba và niacinamide, giúp loại bỏ bụi bẩn mà không làm khô da. Một làn da sạch sâu mới có thể hấp thụ tốt các dưỡng chất sau đó. Đây chính là bí kíp chống lão hóa hiệu quả từ sớm.

