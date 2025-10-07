Nhiều phụ nữ đã hoặc đang gặp phải một tình trạng: Họ có thể cảm thấy trẻ trung và tự tin, nhưng chu kỳ kinh nguyệt lại không đều. Chu kỳ kinh nguyệt có thể trở lại ngay sau khi hết, hoặc thậm chí không thể đến ngay cả sau ngày dự kiến.

Nhiều người, vì bận rộn với cuộc sống và công việc, đang trì hoãn việc kết hôn. Sau khi kết hôn, bạn đã cố gắng thụ thai trong một thời gian dài, nhưng không thành công, dẫn đến áp lực từ gia đình phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Ngay cả khi cuối cùng họ thụ thai, bạn cũng bị sảy thai ngay sau đó. Những vấn đề phụ khoa tưởng chừng đơn giản này có thể chủ yếu là do buồng trứng. Trong những tình trạng này, nhiều phụ nữ bị giảm khả năng sinh sản, thậm chí là sinh non, khiến chị em khó thụ thai tự nhiên.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng thảo luận về chủ đề liên quan đến buồng trứng này. Hãy chia sẻ điều này với những chị em phụ nữ xung quanh bạn!

Suy buồng trứng sớm có thể làm giảm khả năng sinh sản của phụ nữ. Khi nghĩ đến "chức năng buồng trứng", bạn có thể nghĩ đến điều gì? Kinh nguyệt đều đặn? Lượng máu kinh vừa phải? Khả năng rụng trứng? Vâng, tất cả những điều này đều liên quan đến buồng trứng. Nếu chức năng của buồng trứng bất thường, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở phụ nữ dưới 40 tuổi.

Dự trữ buồng trứng giảm dẫn đến nồng độ FSH tăng cao . FSH (hormone kích thích nang trứng) là một hormone quan trọng do tuyến yên trước tiết ra, tác động lên buồng trứng để thúc đẩy sự phát triển của nang trứng. Dự trữ buồng trứng giảm đồng nghĩa với việc buồng trứng có ít nang trứng có khả năng phát triển thành trứng hơn. Nếu dự trữ buồng trứng bị suy giảm, nồng độ FSH thường tăng cao.

Thông thường, xét nghiệm FSH máu vào ngày thứ hai hoặc thứ ba của chu kỳ kinh nguyệt là phù hợp. Nếu 2 nồng độ FSH liên tiếp (cách nhau ít nhất 3 tuần) lớn hơn 12,5 IU/L, điều này cho thấy khả năng suy giảm dự trữ buồng trứng.

Những dấu hiệu khác của dự trữ buồng trứng giảm là gì?

Ngoài FSH, các xét nghiệm như AMH (hormone kháng Müllerian), đo nhiệt độ cơ thể cơ bản và siêu âm đầu dò âm đạo cũng có thể giúp đánh giá dự trữ buồng trứng của phụ nữ .

Nếu phát hiện các dấu hiệu suy giảm dự trữ buồng trứng, bạn nên đi khám bác sĩ nội tiết sinh sản càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ lựa chọn biện pháp điều trị phù hợp dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân để tăng khả năng mang thai.

Ngoài việc không thể thụ thai tự nhiên, còn có những nguy cơ nào khác?

Ngoài ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, chức năng dự trữ buồng trứng bất thường còn có thể gây ra các vấn đề về thể chất và tâm lý, chẳng hạn như kinh nguyệt không đều, da kém sắc, tâm trạng chán nản, mất ngủ và gặp ác mộng.

Vì vậy, phụ nữ cần duy trì sức khỏe tốt và hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, hãy nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp từ bác sĩ nội tiết sinh sản. Điều trị và can thiệp sớm có thể ngăn ngừa các biến chứng tiếp theo. Rối loạn chức năng buồng trứng là không thể phục hồi và hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Vì vậy, dù bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân hay bận rộn với sự nghiệp, điều quan trọng là phải chọn bạn đời sớm, sinh con càng sớm càng tốt và sống một cuộc sống trọn vẹn.

Suy buồng trứng sớm làm giảm đáng kể khả năng sinh sản.

Ngoài tình trạng suy buồng trứng bất thường đã đề cập ở trên, còn có một tình trạng phổ biến hơn: Suy buồng trứng sớm.

Nói một cách đơn giản, "suy buồng trứng sớm" là tình trạng vô kinh ở phụ nữ trước 40 tuổi, kèm theo nồng độ FSH tăng cao (≥40 mIU/ml) và nồng độ estrogen giảm.

Suy buồng trứng sớm còn có những triệu chứng nào khác?

Ngoài vô kinh, bệnh nhân suy buồng trứng sớm có thể gặp phải các triệu chứng sau:

- Bốc hỏa, đổ mồ hôi, đánh trống ngực và mất ngủ;

- Đau khớp và đau cơ;

- Tâm trạng chán nản, lo lắng và trầm cảm;

- Mất trí nhớ và khó tập trung...

Nếu bạn gặp các triệu chứng tương tự, hãy đến gặp bác sĩ nội tiết sinh sản ngay lập tức. Bác sĩ sẽ chẩn đoán dựa trên tiền sử bệnh, khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm. Nếu cần thiết, có thể cần làm thêm các xét nghiệm như siêu âm đầu dò âm đạo và chụp cộng hưởng từ vùng chậu.

Làm thế nào để phòng ngừa và cải thiện tình trạng này?

Hiện tại chưa có cách chữa khỏi suy buồng trứng sớm, nhưng một số biện pháp có thể giúp giảm bớt tình trạng này:

- Duy trì thái độ tích cực: Giảm căng thẳng và tập thể dục để cải thiện trạng thái tinh thần và sức khỏe tổng thể;

- Sử dụng thuốc hợp lý: Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, sử dụng liệu pháp thay thế estrogen và progesterone để giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giảm các triệu chứng;

- Duy trì chế độ ăn uống cân bằng: Ăn nhiều rau tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và các thực phẩm khác để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng;

- Bỏ hút thuốc và uống rượu: Thuốc lá và rượu bia chứa các chất độc hại có thể gây tổn thương buồng trứng và nên tránh càng nhiều càng tốt.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào, hãy đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

(Ảnh minh họa: Internet)