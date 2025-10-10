Ở tuổi 58, chú Trương (Lệ Giang, Trung Quốc) lần đầu tiên nhìn thấy "chiến tích" của mình qua hình ảnh siêu âm - một tinh thể canxi nằm gọn gàng trong quả thận đã hoạt động miệt mài suốt nhiều năm. Khi bác sĩ nói đến từ "sỏi thận", ánh mắt chú lóe lên vẻ hoang mang.

Chú không phải là kiểu người nghiện đồ nướng hay thích ăn đồ cay, cũng không phải kiểu người lười uống nước. Chú tự hỏi trong lòng: Viên sỏi này từ đâu ra?

Bác sĩ chỉ bảo chú uống thật nhiều nước. Thế là chú Trương bắt đầu tìm hiểu và lao đầu vào tìm kiếm loại nước tốt nhất để làm tan sỏi. Cuối cùng, ngoài nước lọc thì chú chọn nước chanh - thứ được quảng cáo là "thuốc trị sỏi" trên mạng. Chú uống một chai lớn mỗi ngày, thậm chí độ axit trong đó chua đến mức răng yếu đi thấy rõ. Cảm giác như thể một lễ hội mưa axit đang diễn ra trong miệng mỗi ngày.

6 tháng sau, trong lần tái khám, bác sĩ sững sờ vài giây vì viên sỏi không hề to ra mà đã nhỏ lại. Bác sĩ nhướn mày hỏi: "Dạo này anh uống gì?". Chú cười nói: "Nước chanh, ngày nào cũng uống".

Uống nước chanh đánh bay sỏi thận?

Sỏi thận không chỉ đơn thuần là sỏi. Chúng giống như những pháo đài nhỏ được bí mật xây dựng bên trong cơ thể, được tạo nên từ những "công nhân xây dựng" canxi, axit oxalic và axit uric. Thận, giống như những nhà máy lọc, dễ bị "kết dính" khi thiếu nước và nồng độ nguyên liệu thô cao, tạo ra một loạt "hàng rào phòng thủ".

Sỏi canxi là loại phổ biến nhất, đặc biệt là sỏi canxi oxalat, chiếm hơn 70%. Những viên sỏi này có bề mặt sần sùi, trông giống như một cục gai. Một khi bị mắc kẹt trong niệu quản, cơn đau có thể dữ dội đến mức người ta "muốn sinh con để giảm đau".

Bác sĩ nhận định, sỏi của chú Trương là sỏi canxi oxalat. Sự hình thành loại sỏi này liên quan đến nồng độ oxalat và canxi quá cao trong nước tiểu. Axit citric, thành phần chính trong nước chanh, chính là kẻ phá đám trong "cuộc chiến hóa thạch" này.

Axit citric không phải là một loại axit thông thường. Nó kết hợp với các ion canxi trong nước tiểu để tạo thành một phức hợp hòa tan, ngăn canxi và axit oxalic tương tác với nhau, do đó ngăn ngừa hình thành sỏi.

Điều tuyệt vời hơn nữa là axit citric có thể làm tăng nhẹ độ pH của nước tiểu, giúp các viên sỏi axit uric sợ kiềm thoát ra ngoài.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Niệu khoa Trung Quốc cho thấy, những bệnh nhân thường xuyên tiêu thụ axit citric có nồng độ axit citric trong nước tiểu cao hơn đáng kể và giảm 30% nguy cơ tái phát sỏi. Điều này không chỉ mang tính siêu hình học; nó được chứng minh bằng dữ liệu thực tế.

Lưu ý cho người sỏi thận muốn uống nước chanh hiệu quả

Tuy nhiên, nước chanh không phải là thần dược. Bạn phải uống đúng cách và đều đặn. Phương pháp của Lão Trương thực ra khá bí ẩn. Ông vắt nước cốt một quả chanh tươi mỗi ngày, pha loãng với 500ml nước ấm, uống trước bữa sáng và sau bữa tối. Ông không thêm đường, không uống khi bụng đói để tránh kích ứng niêm mạc dạ dày.

Nhiều người vì muốn tiện lợi nên chỉ mua nước chanh đóng chai hoặc đồ uống có hương vị. Điều này dẫn đến sự tích tụ đường, khiến nước tiểu có tính axit cao. Điều này không làm giảm sỏi thận mà còn làm tăng lượng đường trong máu.

Uống đủ nước là rất quan trọng. Nước chanh không phải là thuốc; nó chỉ là chất pha loãng. Nếu bạn chỉ uống một cốc nước chanh mỗi ngày và không uống gì trong thời gian còn lại, thì cũng giống như cố gắng dập lửa rừng bằng súng nước. Các bác sĩ khuyến nghị tổng lượng nước uống hàng ngày ít nhất là 2500ml để thực sự làm loãng nồng độ nước tiểu và giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Hết sỏi thận không phải chỉ nhờ nước chanh, đó là kết quả của việc thay đổi lối sống lành mạnh

Tất nhiên, nước chanh không phù hợp với tất cả những người bị sỏi thận. Đối với những người bị axit dạ dày cao, loét dạ dày hoặc tiểu đường, uống quá nhiều nước chanh thực sự có thể gây ra các vấn đề mới. Viên nén kali citrate có sẵn dưới dạng thuốc và có thể phù hợp hơn với một số bệnh nhân bị thiếu hụt citrate nghiêm trọng. Tuy nhiên, những loại thuốc này nên được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ và không tự ý dùng.

May mắn của chú Trương không chỉ đến từ việc chú uống nước chanh, mà còn từ việc uống "đúng cách".

Đôi khi, sự hình thành sỏi thận không phải do chế độ ăn uống mà do thể chất. Một số người có nồng độ axit citric trong nước tiểu thấp, một tình trạng gọi là hạ citrat niệu. Đối với những người này, uống nước chanh thực sự là một phương thuốc. Tuy nhiên, đối với những người khác, sỏi thận có liên quan đến hội chứng chuyển hóa, béo phì và kháng insulin. Chỉ uống nước chanh có thể không đủ để cải thiện tình trạng này.

Nước chanh giống như kem chống nắng tự nhiên, ngăn chặn tia UV, nhưng nó sẽ không hiệu quả nếu bạn chỉ trông chờ vào nó. Phòng ngừa và điều trị sỏi thận đòi hỏi cả tác động bên trong lẫn bên ngoài; chỉ dựa vào một ly nước là không đủ.

Với tôi, một viên sỏi thận siêu nhỏ đã được phát hiện trong một lần khám sức khỏe. Phương pháp kiểm soát của tôi là uống nước đều đặn: Một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng, bù nước vào buổi trưa và uống nước vừa phải trước khi đi ngủ. 3 tháng sau, một lần khám lại không phát hiện ra dấu vết của viên sỏi. Bác sĩ nói rằng đó không phải là may mắn, mà là sự chiến thắng trong lối sống của tôi.

Sỏi thận không hẳn là tai họa. Chúng là một cuộc nổi loạn hóa học bên trong cơ thể bạn. Nếu bạn để nó hoành hành, nó sẽ trỗi dậy và nắm quyền. Nếu bạn dùng chiến thuật, nó sẽ lặng lẽ rút lui. Nước chanh là vũ khí, nhưng bạn là vị tướng.

Đừng trông chờ vào "nước tâm linh" cho sức khỏe của bạn, và đừng ngại tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Người trung niên và cao tuổi cần hiểu rõ hơn về cơ thể mình. Mỗi ngụm nước bạn uống và mỗi miếng thức ăn bạn ăn đều là một "thỏa thuận hợp tác" với cơ thể bạn.

Uống nước đúng cách, bổ sung canxi đúng cách, theo dõi các chỉ số chuyển hóa và tập thể dục thường xuyên chính là "kẻ thù tự nhiên" thực sự của sỏi. Thay vì trông chờ vào "nước chanh để hòa tan sỏi", tốt hơn hết là bạn nên hiểu rõ những hạn chế của nó và biến nó thành một phần trong việc quản lý sức khỏe tổng thể của bạn, chứ không phải là điều duy nhất bạn cần.

Suy cho cùng, điều thực sự bảo vệ thận của bạn không phải là một loại đồ uống cụ thể, mà là thái độ sống của bạn. Mong bạn và tôi đừng "nuôi dưỡng sỏi thận để rồi trở thành vấn đề" nữa, mà hãy "dùng nước làm gươm, chanh làm khiên", trang bị cho mình cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ, sống một cuộc đời an nhiên.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Toutiao)