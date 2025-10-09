Mới đây, những hình ảnh về bộ da thừa sau phẫu thuật dài 171cm, nặng 6kg của Trọng Nhân đã được anh chia sẻ. Từng bức ảnh được chia sẻ khiến người ta không khỏi thán phục trước hành trình giảm cân kiên định của chàng thanh niên từng nặng hơn 200kg này.

Cận cảnh hình ảnh da thừa được cắt bỏ trong lần 2 của Trọng Nhân.

Trọng Nhân từng nặng 264kg sau đó nỗ lực giảm cân không ngừng nghỉ. Sau khi giảm cân thành công bằng ăn uống và tập luyện, Trọng Nhân giảm thành công hơn 130kg và hiện còn khoảng 98kg, chỉ sau hơn 1 năm.

Tuy nhiên, việc giảm cân nhiều, nhất là trong thời gian ngắn không thể tránh khỏi việc làn da bị chảy xệ, chùng nhão. Trọng Nhân có lượng da thừa nhiều, gây ảnh hưởng thẩm mỹ và sau đó anh đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ da thừa tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam.

Bộ da thừa dài 171cm, nặng 6kg của Trọng Nhân.

Phẫu thuật cắt bỏ da thừa với chiều dài 171cm, nặng 6kg mới là con số ở phần da thừa tại ngực - lưng của Trọng Nhân sau cuộc đại phẫu quan trọng lần thứ 2 vừa diễn ra cách đây vài hôm. Trước đó ở lần phẫu thuật đầu tiên, Trọng Nhân được các y bác sĩ loại bỏ phần da gáy, bắp tay, cằm vào ngày 12/8/2025, giải quyết được tình trạng da thừa dài tới 35cm và rộng 20cm. Đây là ca đại phẫu phức tạp, mở đầu cho quá trình tái tạo hình thể toàn diện của anh, và đã có kết quả tốt, giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm dù vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi và chăm sóc vết mổ.

Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật lần 2 để cắt bỏ da thừa kỷ lục, Trọng Nhân đã có thể ngồi dậy, nói chuyện bình thường và sử dụng điện thoại dù "còn hơi đau ở vết thương, cảm giác hơi căng ở vùng ngực và lưng". Đây được coi là kết quả quá thành công cho 1 ca phẫu thuật cắt da thừa với lượng khủng như vậy.

BS Richard Huy (Bệnh viện Kang Nam) chia sẻ, anh đã phải dùng 6 chiếc bút mới đủ để vẽ lên da của Trọng Nhân, định hình vùng cần phẫu thuật loại bỏ da thừa. Đây chắc chắn là khách hàng được đo vẻ nhiều nhất của bệnh viện từ trước đến nay.

Hành trình của chàng trai đầy nghị lực này sẽ còn tiếp diễn nữa với phần bụng, chân.

Trọng Nhân trước và sau khi giảm cân thành công.

Phẫu thuật loại bỏ da thừa là gì?

Phẫu thuật cắt da thừa là thủ thuật giúp loại bỏ phần da – mỡ thừa chùng nhão, đồng thời tái tạo lại đường nét cơ thể. Tùy vị trí, bác sĩ sẽ lựa chọn kỹ thuật phù hợp như:

Cắt da bụng (Tummy Tuck): dành cho vùng bụng chảy xệ sau giảm cân hoặc sau sinh.

Cắt da tay – đùi: giúp làm thon gọn, săn chắc vùng chi.

Cắt da lưng, ngực, cổ: cải thiện tình trạng "vòng lưng áo" hoặc cổ gà tây.

Phẫu thuật thường được thực hiện sau khi cân nặng đã ổn định ít nhất 6 tháng, để đảm bảo da không tiếp tục co lại hoặc sụp xuống thêm.

Ai nên thực hiện cắt da thừa?

Nên thực hiện nếu bạn:

Giảm cân nhiều, da chùng nhão gây khó chịu hoặc mất tự tin.

Cân nặng đã ổn định trên 6 tháng.

Sức khỏe tổng quát tốt, không mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, rối loạn đông máu.

Phẫu thuật này có nguy hiểm không?

Đây là phẫu thuật an toàn khi được thực hiện tại cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ uy tín, bởi bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, như mọi ca phẫu thuật khác, người làm vẫn có thể gặp rủi ro: nhiễm trùng, tụ dịch, sẹo xấu hoặc da không đều. Do đó, việc lựa chọn nơi làm đạt chuẩn y tế và có đội ngũ gây mê hồi sức chuyên sâu là điều bắt buộc.

Sau phẫu thuật cần chuẩn bị tâm lý gì?

Cơ thể sẽ thay đổi đáng kể nhưng vết sẹo là điều không thể tránh khỏi (thường được giấu ở vị trí kín). Ngoài ra, bạn cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện nhẹ và dưỡng da thường xuyên để giữ dáng và giúp sẹo mờ nhanh hơn.

(Nguồn ảnh: FB)