Mùa thu là mùa khô hanh. Sau một mùa hè mệt mỏi, cơ thể chúng ta thường tích tụ độ ẩm và nhiệt. Nếu không được thanh lọc kịp thời, những độc tố ấy dễ tích tụ lại, gây cảm giác nặng nề, dễ ốm khi gió lạnh tràn về. Người xưa có câu: "Thanh lọc cơ thể vào mùa thu, cả năm không còn nghẹt mũi!", một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc.

Tôi vẫn nhớ mỗi độ thu sang, mẹ lại ra chợ thật sớm. Cái giỏ tre lác đác hơi sương, bên trong là mấy bó rau, mớ mộc nhĩ khô và vài củ cải trắng còn vương đất. Mẹ bảo: "Đây là mấy loại rau thải độc, ăn nhiều cho khỏe, để sang đông khỏi sụt sịt mũi". Khi ấy, tôi chẳng hiểu "thải độc" là gì, chỉ biết món mẹ nấu thơm lừng, ấm áp đến tận tim.

Giờ đây khi đã lớn, đọc nhiều tài liệu về dinh dưỡng, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại "chuộng" những món dân dã đó đến vậy. 3 loại rau tưởng bình thường ấy lại chính là "thần dược" giúp phổi khỏe mạnh, cơ thể được thanh lọc và chống lại các bệnh đường hô hấp trong mùa lạnh.

1. Mộc nhĩ đen

Ngày bé, mỗi khi trời trở gió, mẹ thường nấu món canh mộc nhĩ nấu thịt băm. Từng lát mộc nhĩ mềm giòn, quyện trong vị ngọt của nước dùng khiến cả nhà ăn không ngừng đũa.

Giờ tôi mới biết, mộc nhĩ đen chứa nhiều pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng hấp thụ các cặn bã và kim loại nặng trong ruột, giúp làm sạch dạ dày và cải thiện tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mộc nhĩ đen có tác dụng làm sạch mạch máu, giảm mỡ máu và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ăn mộc nhĩ vào mùa thu giúp dưỡng ẩm phổi, giải độc cơ thể và phòng ngừa tình trạng khô rát cổ họng do thời tiết hanh khô. Một bát canh mộc nhĩ với gừng và trứng gà vào buổi tối se lạnh không chỉ làm ấm bụng mà còn giúp phổi "thở" dễ dàng hơn.

2. Tảo bẹ

Trong ký ức, mẹ ít khi mua đồ biển, trừ khi mùa thu tới. Mẹ thường nói: "Tảo bẹ mặn mát, giúp cơ thể mát từ trong ra, ăn vào phổi nhẹ hơn". Mỗi lần mẹ nấu súp tảo bẹ với đậu phụ, cả nhà lại xúm quanh, húp xì xụp bát canh nóng hổi, vị mặn dịu, thơm biển.

Tảo bẹ (kombu) rất giàu i-ốt, canxi, magiê và đặc biệt là chất xơ alginate, giúp cơ thể thải độc tố và giảm hấp thu cholesterol xấu. Theo các nghiên cứu của Harvard Health Publishing, tảo bẹ còn chứa hợp chất fucoidan được xem là chất chống viêm tự nhiên, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng phổi.

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, một bát canh tảo bẹ ấm nóng là cách tuyệt vời để cơ thể được "dưỡng ẩm" từ bên trong. Nó giúp thanh nhiệt, giảm khô rát, đặc biệt có lợi cho người hay bị ho, viêm họng hay khô mũi vào mùa thu - đông.

3. Củ cải trắng

Cứ đầu mùa thu, mẹ lại mua một rổ củ cải trắng, gọt vỏ rồi cắt lát phơi sương. Mẹ bảo, củ cải mùa này ngon và ngọt nhất. Bữa nào trong nhà cũng có món canh củ cải nấu xương hoặc củ cải luộc chấm nước mắm gừng.

Theo Webmd, củ cải trắng rất giàu vitamin C, kali, chất xơ và nước, giúp làm ẩm phổi, tiêu đờm và kích thích tiêu hóa. Đông y cũng coi củ cải là thực phẩm "dưỡng âm, hạ khí", giúp thanh lọc phổi và giảm ho khan. Người cao tuổi thường gọi củ cải là "tiểu nhân sâm", nhỏ bé mà công dụng chẳng kém nhân sâm.

Ăn củ cải trắng vào mùa thu giúp giảm khô họng, thông mũi, đồng thời thanh lọc hệ hô hấp, đặc biệt tốt cho người già và người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi.

Món ăn lành, tình mẹ dịu

Giờ đây, mỗi lần thu về, tôi lại nhớ dáng mẹ lúi húi bên bếp, tay đảo chảo mộc nhĩ, tay nêm nếm canh tảo bẹ. Mùi thơm ấy, vị ngọt ấy dường như đã thấm vào tuổi thơ, thành một phần ký ức dịu dàng.

Mẹ đã dạy tôi bài học đầu tiên về sức khỏe: Thực phẩm là liều thuốc quý nhất, nếu biết ăn đúng mùa, chọn món thanh lọc cơ thể, chúng ta sẽ ít ốm đau hơn, nhất là trong những ngày giao mùa dễ cảm lạnh.

Vì thế, khi mùa thu đến, hãy nhớ lời mẹ:

- Ăn mộc nhĩ đen để dưỡng phổi, giải độc.

- Uống canh tảo bẹ để thanh nhiệt, giảm khô rát.

- Thưởng thức củ cải trắng để thông mũi, tiêu đờm.

3 món dân dã ấy không chỉ nuôi dưỡng cơ th, mà còn sưởi ấm cả tâm hồn, như tình mẹ, dịu dàng và trong trẻo suốt những mùa thu đi qua.

