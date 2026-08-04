Người đàn ông 41 tuổi tử vong vì urê huyết: Đừng chủ quan với 4 loại rau này

Ông Trương, 41 tuổi ở Quảng Châu (Trung Quốc) được bác sĩ khuyên ăn nhiều rau xanh để cải thiện sức khỏe, ông rất tin tưởng và thực hiện nghiêm túc. Nhưng điều không ai ngờ là những loại rau ông ăn mỗi ngày gần như lại nằm trong danh sách cần hạn chế với người có axit uric cao và bệnh thận. Cuối cùng, người đàn ông này đã không qua khỏi vì tăng urê huyết dẫn tới suy thận cấp, nhiễm trùng huyết và suy tim.

Theo lời kẻ của con trai ông Trương, khoảng 2 năm trước, cha mình thường xuyên mệt mỏi và đau nhức khớp. Sau khi đi khám, ông được phát hiện có chỉ số axit uric cao. Khi đó, bác sĩ khuyên ông điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh và trái cây. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh không phải loại rau nào cũng phù hợp với người có axit uric cao, đặc biệt là những thực phẩm chứa nhiều purin.

Ảnh minh họa.

Ông Trương khá chủ quan và cho rằng axit uric cao chưa phải bệnh nghiêm trọng nên không dùng thuốc đều đặn và cũng không tái khám theo lịch hẹn. Nhưng do ông đặc biệt thích những loại rau mà bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế và nghĩ rằng rau củ thì đều tốt như nhau.

Theo người nhà, ông thường cho rằng rau xanh thì càng ăn nhiều càng tốt. Sau mỗi bữa ăn, thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nên ông càng tin lựa chọn của mình là đúng. Tuy nhiên, sức khỏe của ông ngày một xấu đi.

Khoảng hai tháng trước khi qua đời, ông bắt đầu sụt cân nhanh, thường xuyên buồn nôn, cơ thể phù nề và đau khớp nhiều hơn. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng khi ông xuất hiện tiểu ra máu, nôn ói kéo dài và khó thở. Lúc được đưa tới bệnh viện cấp cứu, các biến chứng đã tiến triển nặng. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông vẫn không qua khỏi.

Theo bác sĩ điều trị Wang tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết, purin sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric. Với người mắc gout, người có axit uric cao hoặc bệnh thận, khả năng đào thải axit uric bị suy giảm, khiến chất này tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Bên cạnh đó, khi chức năng thận suy giảm, cơ thể cũng khó loại bỏ lượng kali dư thừa.

Purin hiện diện trong phần lớn thực phẩm, trong đó có rau, củ, quả. Khi đi vào cơ thể, purin được gan phân hủy và chuyển hóa thành axit uric.

Cơ thể vốn có khả năng tự sản xuất một lượng axit uric nhất định. Vì vậy, nếu nạp quá nhiều purin từ thực phẩm, axit uric có thể tích tụ trong máu, vượt quá khả năng lọc và đào thải của thận. Những người đang điều trị gout hoặc có nguy cơ xuất hiện cơn gout cấp vẫn nên kiểm soát lượng thực phẩm giàu purin.

Dưới đây là 5 loại rau người có axit uric cao, bệnh gout hoặc bệnh thận nên hạn chế ăn quá nhiều.

Măng tây: Măng tây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, tuy nhiên cũng chứa lượng purin ở mức tương đối cao. Vì vậy, trong giai đoạn điều trị gout hoặc khi axit uric chưa được kiểm soát, người bệnh nên hạn chế sử dụng để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát bệnh.

Súp lơ trắng: Súp lơ trắng cung cấp nhiều vitamin nhóm B và chất xơ nhưng cũng thuộc nhóm rau có hàm lượng purin khá cao. Người có axit uric tăng nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên bổ sung dưỡng chất từ các thực phẩm ít purin.

Ảnh minh họa: Internet.

Rau muống: Rau muống là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, loại rau này cũng có hàm lượng purin tương đối cao. Với người mắc gout, ăn nhiều rau muống có thể khiến việc kiểm soát axit uric trở nên khó khăn hơn.

Ảnh minh họa.

Giá đỗ tương: Trong các loại giá đỗ, giá đỗ tương chứa nhiều purin hơn nên người có axit uric cao cần đặc biệt lưu ý. Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc với lượng lớn có thể làm tăng nguy cơ tích tụ axit uric, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị gout.

Cải bó xôi (rau chân vịt): Cải bó xôi là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, nhưng cũng nằm trong nhóm rau có hàm lượng purin tương đối cao.

Ngoài ra, các loại nấm cũng là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng người mắc bệnh thận hoặc có axit uric cao không nên ăn quá nhiều.

(theo phunumoi, loadong)