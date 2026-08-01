50 tuổi vẫn "gây bão" vì không có mỡ thừa! Nhà thiết kế Đài Loan tiết lộ 4 thói quen chống lão hóa, giữ vóc dáng mà không cần ăn kiêng

Ở tuổi 48, người mẫu kiêm nhà thiết kế Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Lộ Nhi vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn và diện mạo trẻ trung. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội, cô đều nhận được hàng nghìn bình luận với câu hỏi: "Làm thế nào để không già đi?".

Điều đáng chú ý là Hứa Lộ Nhi cho biết cô không áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay nhịn đói để giữ dáng. Thay vào đó, bí quyết của cô là xây dựng những thói quen lành mạnh có thể duy trì lâu dài, từ cách ăn uống đến tập luyện mỗi ngày.

Dưới đây là 4 nguyên tắc được cô duy trì trong nhiều năm

1. Bắt đầu ngày mới bằng nước ấm và thực phẩm giàu chất xơ

Theo Hứa Lộ Nhi, việc đầu tiên sau khi thức dậy là uống một cốc nước ấm lớn để bù nước sau một đêm ngủ dài và giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

Sau đó, cô thường chuẩn bị một ly thức uống giàu chất xơ từ các nguyên liệu như yến mạch, bột mè đen, bột quinoa (diêm mạch) pha với nước nóng. Ngoài ra, cô còn uống thêm hạt chia đã ngâm trong nước.

Những thực phẩm này chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ hệ tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng thức ăn trong ngày.

2. Tập thể dục ít nhất 3 buổi mỗi tuần

Hứa Lộ Nhi cho rằng một vóc dáng đẹp không đến từ việc ăn ít mà đến từ việc vận động đều đặn.

Lịch tập của cô thường duy trì ít nhất ba buổi mỗi tuần, chủ yếu kết hợp giữa Pilates và tập tạ.

Pilates giúp tăng sức mạnh cơ trung tâm, cải thiện tư thế và tạo đường nét cơ thể mềm mại, trong khi tập sức mạnh giúp duy trì khối cơ, tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Theo các chuyên gia, đây cũng là hai hình thức vận động được khuyến khích cho phụ nữ từ sau tuổi 40 nhằm hạn chế mất cơ do tuổi tác.

3. Ưu tiên thực phẩm tự nhiên theo chế độ Địa Trung Hải

Thay vì theo đuổi các chế độ ăn cực đoan, Hứa Lộ Nhi lựa chọn thực phẩm ít chế biến.

Thực đơn của cô gần với chế độ ăn Địa Trung Hải, gồm:

Nhiều rau xanh và trái cây.

Ngũ cốc nguyên hạt.

Protein chất lượng cao như cá, trứng, thịt nạc.

Các loại hạt.

Dầu ô liu và các nguồn chất béo lành mạnh.

Đây là mô hình ăn uống được nhiều tổ chức y tế đánh giá cao vì có lợi cho tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

4. Không để bản thân quá đói

Một trong những sai lầm phổ biến khi giảm cân là cố nhịn ăn đến mức quá đói, sau đó ăn nhiều hơn vào bữa tiếp theo.

Hứa Lộ Nhi tránh điều này bằng cách chuẩn bị sẵn những bữa phụ lành mạnh.

Nếu cảm thấy đói giữa hai bữa chính, cô thường chọn sữa chua kết hợp với các loại hạt.

Sữa chua giúp bổ sung protein và lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, còn các loại hạt cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ và vitamin. Sự kết hợp này giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế việc tìm đến bánh kẹo hoặc đồ uống nhiều đường.

Bí quyết thật sự không phải "ăn ít"

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có thực phẩm hay công thức nào giúp "đóng băng tuổi tác". Tuy nhiên, những thói quen mà Hứa Lộ Nhi đang duy trì đều phù hợp với các khuyến nghị về lối sống lành mạnh, bao gồm:

Uống đủ nước.

Ăn nhiều thực phẩm nguyên bản, giàu chất xơ.

Tập luyện đều đặn, kết hợp bài tập sức bền và sức mạnh.

Không nhịn đói kéo dài.

Duy trì chế độ ăn có thể theo đuổi lâu dài.

Chính sự kiên trì với những thói quen đơn giản này mới là yếu tố giúp duy trì vóc dáng cân đối và sức khỏe theo thời gian, thay vì những chế độ giảm cân cấp tốc hay các phương pháp cực đoan.