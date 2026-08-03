Tuổi càng cao, điều nhiều người mong muốn nhất không chỉ là sống lâu mà còn là giữ được trí nhớ minh mẫn, có thể tự chăm sóc bản thân và không trở thành gánh nặng cho con cháu. Theo các chuyên gia, điều này không phụ thuộc vào những loại thực phẩm chức năng đắt tiền mà phần lớn đến từ những thói quen rất đơn giản được duy trì mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng sa sút trí tuệ là hệ quả tất yếu của tuổi già. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người ngoài 80 tuổi vẫn minh mẫn, nói chuyện lưu loát, sinh hoạt độc lập, trong khi một số người mới ngoài 60 đã bắt đầu suy giảm trí nhớ rõ rệt.

Các nghiên cứu cho thấy tuổi tác là yếu tố nguy cơ lớn nhất của sa sút trí tuệ, nhưng lối sống cũng đóng vai trò quan trọng. Báo cáo của Ủy ban Lancet về phòng ngừa sa sút trí tuệ ước tính khoảng 45% trường hợp có thể liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, từ giáo dục, vận động, giấc ngủ đến giao tiếp xã hội.

Dưới đây là những thói quen đơn giản, không tốn tiền nhưng được xem là có lợi cho sức khỏe não bộ.

Luôn để não bộ "làm việc"

Não bộ cũng giống như cơ bắp: càng được sử dụng thường xuyên, khả năng duy trì chức năng càng tốt.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người dành phần lớn thời gian xem tivi hoặc ngồi yên, khiến não ít được kích thích. Việc thường xuyên đọc sách, đọc báo, giải ô chữ, ghi chép chi tiêu, học một kỹ năng mới hoặc chăm sóc cây cối đều giúp não duy trì hoạt động.

Điều quan trọng không phải là những bài tập quá phức tạp mà là tạo cho não cơ hội được vận động mỗi ngày.

Giữ tinh thần thư thái, hạn chế căng thẳng kéo dài

Stress mạn tính không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động tiêu cực đến chức năng não.

Người lớn tuổi thường phải đối mặt với nhiều thay đổi như nghỉ hưu, bệnh tật hoặc mất người thân, khiến nguy cơ lo âu và trầm cảm tăng lên. Vì vậy, dành thời gian nghỉ ngơi, thiền, hít thở sâu hoặc đơn giản là ngồi yên thư giãn cũng có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Duy trì giao tiếp xã hội

Một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức là sự cô lập.

Việc trò chuyện với người thân, gặp gỡ bạn bè, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi hay đơn giản là đi dạo và trò chuyện với hàng xóm đều giúp não bộ hoạt động tích cực hơn. Khi giao tiếp, não phải huy động trí nhớ, khả năng ngôn ngữ, tư duy và phản xạ, từ đó góp phần duy trì chức năng nhận thức.

Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày

Hoạt động thể chất là một trong những biện pháp được chứng minh có lợi cho não bộ.

Người cao tuổi không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Đi bộ khoảng 20–30 phút mỗi ngày, tập dưỡng sinh, đạp xe nhẹ hoặc các bài tập phù hợp với thể trạng đều giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng lượng oxy và dưỡng chất đến não.

Bên cạnh đó, vận động còn góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch - những yếu tố làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Giữ thái độ sống tích cực

Nhiều chuyên gia cho rằng sức khỏe tinh thần và nhận thức có mối liên hệ chặt chẽ.

Việc thường xuyên lo lắng, tức giận hoặc chìm trong cảm xúc tiêu cực có thể khiến chất lượng cuộc sống giảm sút. Ngược lại, học cách chấp nhận những thay đổi, duy trì thái độ lạc quan và tham gia các hoạt động yêu thích sẽ giúp người cao tuổi cảm thấy vui vẻ, gắn kết và có động lực duy trì lối sống lành mạnh.

Ngủ đủ và ngủ ngon

Giấc ngủ là thời điểm não bộ thực hiện nhiều quá trình quan trọng như củng cố trí nhớ và loại bỏ các chất thải chuyển hóa.

Người lớn tuổi thường gặp tình trạng khó ngủ hoặc thức giấc giữa đêm. Nếu tình trạng này kéo dài, chức năng nhận thức có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc duy trì giờ ngủ đều đặn, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và tạo môi trường ngủ yên tĩnh là những cách đơn giản giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Không có "bí quyết thần kỳ" để phòng sa sút trí tuệ

Các chuyên gia nhấn mạnh, hiện chưa có phương pháp nào đảm bảo ngăn ngừa hoàn toàn bệnh Alzheimer hay các dạng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy việc duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ hoặc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Thay vì phụ thuộc vào các loại thực phẩm chức năng hay những lời quảng cáo về "thần dược bổ não", người cao tuổi nên tập trung vào những yếu tố đã được khoa học chứng minh như vận động thường xuyên, kích thích trí não, ngủ đủ, duy trì các mối quan hệ xã hội, kiểm soát bệnh mạn tính và giữ tinh thần tích cực.

Đó có thể không phải là những việc mang lại hiệu quả tức thì, nhưng lại là khoản đầu tư bền vững nhất cho một tuổi già khỏe mạnh và minh mẫn.