Nữ bệnh nhân điều trị tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương được chẩn đoán có khối u vú. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định sinh thiết khối u, kết quả cho thấy tổn thương lành tính, chưa ghi nhận tế bào ác tính.

Tuy nhiên, khi trực tiếp thăm khám, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, Khoa Điều trị theo yêu cầu, nhận thấy khối u có nhiều đặc điểm bất thường như bề mặt gồ ghề, ranh giới không rõ và xuất hiện ở bệnh nhân lớn tuổi - những dấu hiệu khiến bác sĩ vẫn đặt nghi ngờ về khả năng ác tính.

Ngay sau khi khối u được bóc tách, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn và ê-kíp thực hiện sinh thiết lạnh. Đây là kỹ thuật cắt một phần mô để chẩn đoán nhanh bằng kính hiển vi trong khi người bệnh vẫn đang được gây mê, giúp bác sĩ có thể thay đổi phương án điều trị ngay nếu phát hiện ung thư. Chỉ ít phút sau, kết quả từ khoa Giải phẫu bệnh cho thấy tổn thương hướng đến ung thư biểu mô chế nhầy tuyến vú.

PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn cùng ê kip phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BV Phụ sản TƯ)

Ngay lập tức, kế hoạch phẫu thuật được điều chỉnh. Thay vì chỉ bóc khối u, các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tổn thương theo nguyên tắc điều trị ung thư và thực hiện đánh giá giai đoạn bệnh ngay trong cùng cuộc mổ.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, sinh thiết lạnh không phải kỹ thuật được áp dụng thường quy cho tất cả người bệnh. Phương pháp này chỉ được chỉ định khi biểu hiện lâm sàng vẫn gợi ý nguy cơ ác tính hoặc trong quá trình phẫu thuật phát hiện những dấu hiệu bất thường.

“Nếu chỉ chờ kết quả giải phẫu bệnh sau mổ mới xác định ung thư, người bệnh sẽ phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật để điều trị triệt để. Việc thực hiện sinh thiết lạnh trong ca mổ đã giúp tránh được điều đó”, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Vị chuyên gia cũng lưu ý, dù giải phẫu bệnh được coi là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán ung thư, kết quả vẫn có thể âm tính giả nếu mẫu sinh thiết chưa lấy đúng vùng tổn thương, đặc biệt với những khối u nhỏ hoặc nằm sâu trong tuyến vú.

“Không có xét nghiệm nào đạt độ nhạy và độ đặc hiệu 100%. Vì vậy, kết quả xét nghiệm luôn cần được đối chiếu với biểu hiện lâm sàng của người bệnh. Trong nhiều trường hợp, chính việc thăm khám của bác sĩ mới là yếu tố quyết định hướng xử trí”, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, kết quả sinh thiết chưa phát hiện tế bào ác tính không đồng nghĩa với việc có thể hoàn toàn yên tâm. Khi phát hiện khối bất thường ở vú, chị em cần đến cơ sở chuyên khoa để được khám, đánh giá đầy đủ bằng lâm sàng kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Đặc biệt, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư vú định kỳ bằng chụp X-quang tuyến vú theo hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp siêu âm khi cần thiết để phát hiện sớm các tổn thương, nâng cao hiệu quả điều trị.