Nhắc đến những biểu tượng về phong độ và sự cuốn hút vượt thời gian của màn hình Hàn Quốc, Lee Dong Wook chắc chắn là cái tên luôn ở đầu. Ở tuổi 45, nam tài tử vẫn sở hữu làn sóng làn sóng, gương mặt góc cạnh cùng phong cách săn chắc với cơ bụng 6 múi chuẩn mực. Kỹ thuật của anh tạo công chúng không trầm ngâm và coi anh như một "nam thần không tuổi" điển hình của showbiz châu Á.

Phim mới đang chiếu của Lee Dong Wook khién mở giả "đứng ngồi không yên" (Ảnh: Chosun)

Thế nhưng, xuất hiện trên chương trình trò chuyện Pinggyego trên kênh YouTube DdeunDdeun gần đây, nam chính của A Shop For Killers đã bất ngờ bạch trần sự thật đằng sau diện mạo hoàn hảo đó.

Những hình ảnh của Lee Dong Wook khi vào vai "ông chú" cựu lính đánh thuê trong A Shop For Killers (Ảnh: Korea News)

Không vẽ ra một kịch bản màu hồng về gen di truyền, "cơ địa" hay sự sự may mắn, Lee Dong Wook tăng cường đưa ra một lời thừa nhận chân thật về quá trình giữ phomstyle ở tuổi U50. Lời chia sẻ của anh ngay lập tức chạm vào niềm đam mê mà rất nhiều đàn ông đúng qua tuổi 30 và tuổi trung niên đang gặp phải nhưng thường chọn cách bỏ đi hoặc buông xuôi.

Sự thật phũ vang: "Ở tuổi U50, việc kiểm soát cân nặng không còn dễ dàng nữa"

Trong suy nghĩ của phần lớn công ty, những ngôi sao hàng đầu luôn sở hữu những bí quyết thần kỳ hoặc vốn có... cơ sở đặc biệt để duy trì sự trẻ trung. Thế nhưng Lee Dong Wook lại thẳng thắn thừa nhận không phải vậy và chọn cách đối diện trực tiếp với luật sinh học.

Anh trải nghiệm rằng, khi còn ở độ tuổi đôi mươi hay chạm ngưỡng 30, việc cân bằng hay giảm mỡ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đàn ông trẻ tuổi chỉ cần cắt giảm phần ăn trong vài ngày hoặc tăng cường bộ vài buổi là đẹp sẽ lập tức quay trở lại đạo. Tuy nhiên, khi đã bước qua cột đèn 40 và tiến gần đến U50, mọi chuyển biến trong cơ thể đều trở nên chậm và khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Nam tài tử nhấn mạnh rằng việc tăng cân hay giảm cân ở giai đoạn này là một thử thách thực sự vì tốc độ trao đổi chất của cơ thể đã suy giảm tối ưu. Lượng mỡ thừa, đặc biệt là mỡ tích tụ ở vùng bụng và vùng mặt bám rất chặt và cực kỳ khó loại bỏ nếu chỉ dùng các phương pháp ép cân thông thường.

Để chứng minh khả năng giải quyết vấn đề này, Lee Dong Wook đã tiết lộ về quá trình biến đổi hình ảnh có thể dồn dập cho các dự án phim hình ảnh gần đây của mình ở tuổi 45.

Lee Dong Wook "ăn đuổi" để tăng 7kg khi vào nam chính trong A Shop For Killers phần 2 (Ảnh Star News)

Khi chuẩn bị cho vai diễn cựu chiến binh trong bộ phim hành động A Shop For Killers phần 2, anh buộc phải bước vào chế độ tăng cân khẩn cấp. Điều này cần thiết để tạo nên một người dày đặc, đô con với bờ vai rộng chuẩn lực đặc nhiệm, diễn ra những cảnh "đấm đá" sao cho "lực". Nam diễn viên phải kiếm từ 4 đến 5 bữa ăn giàu dinh dưỡng mỗi ngày, nâng cao năng lượng cơ thể từ 75kg lên mức 82kg thật nhanh.

Thế nhưng ngay sau khi dự án này kết thúc, anh lập tức nhận vai trò một chức năng trong bộ phim tình cảm lãng mạn Love Affair . Khung người quá đồ số, sốt cơ sở cơ thể nhìn "khô" từ bộ phim trước khiến anh gặp khó khăn khi mặc những bộ vest công sở thanh lịch, tạo cảm giác giác già đi và mất chân thực của nhân vật nhân viên văn phòng thư sinh. Lee Dong Wook buộc phải bước vào một chiến dịch "siết mỡ" nhấn để giảm liền 7kg, đưa cân nặng xuống dưới trươac khi tăng cân khẩn cấp là 73kg.

Anh thừa nhận rằng việc làm phải đuổi theo 5 bữa ăn protein mỗi ngày ở tuổi trung niên không khác gì một "nhiệm vụ ép bản thân cường thức ăn", còn quá trình ép đùn 7kg sau đó lại là một cuộc tấn công năng lượng thực sự. Lời tâm sự này của anh đã lột trần một thực tế: Ngay cả với những nam thần sở hữu kỷ luật thép, vốn quen với việc tăng giảm cân trong thời gian ngắn vì công việc thì việc chống lại lão hóa tự nhiên của thể cơ vẫn là một trận chiến tiêu tốn rất nhiều mồ hôi và tâm trí.

Nam thần Lee Dong Wook nhanh chóng giảm xuống 73kg để phù hợp với vai diễn trong phim sắp tới Love Affair (Ảnh Star News)

Hiện thực cay đắng: Cơn bão tấn công phong độ mạnh sau tuổi 30

Lời "thú nhận" của Lee Dong Wook không chỉ là câu chuyện riêng tư của giới giải trí mà là một bức tranh thực tế phản ánh chính xác những gì đang xảy ra bên trong cơ bản của đa số nam giới hiện đại. Bước qua Tường 30 tuổi và đặc biệt là khi chạm ngưỡng 40, cơ thể phái mạnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm thể chất tự nhiên với tốc độ tăng dần theo từng năm. Việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn đi kèm nhiều vấn đề sức khỏe.

Đầu tiên là khoáng giảm nồng độ Testosterone, là hormone quyết định toàn bộ sự nam tính, khối lượng cơ bắp và mật mã của phong mạnh. Trung bình mỗi năm sau tuổi 30, lượng hormone này trong cơ thể sẽ giảm khoảng 1%. Sự suy giảm âm thầm này tạo ra cơ bắp dễ dàng được tạo thành nhóm, động lực cơ giảm dần và đặc biệt là kích thích tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng dưới. Đây chính là lý do khiến nhiều người đàn ông dù giữ nguyên chế độ ăn uống như thời trẻ nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng "bung bia" phát tướng.

Gần đây, nam thần 45 tuổi cũng "gây bão" vì vẻ ngoài trẻ trung, tươi sáng dù xuất hiện mộc mạc trong chương trình kỷ niệm 10 năm phát sóng phim Goblin (Ảnh Korea Boo)

Thứ hai là sự suy giảm của tốc độ trao đổi chất cơ bản. Cơ chế khi bước vào tuổi trung niên không còn đốt cháy hiệu quả calo như trước. Năng lượng dư thừa từ các bữa ăn nhẹ, các bữa ăn giàu gia vị và chất béo không còn được chuyển hóa thành năng lượng hoạt động, mà nhanh chóng được tích lũy dưới dạng mỡ nội tạng.

Cuối cùng là sức mạnh từ cuộc sống và công việc. Đàn ông ở giai đoạn này thường gánh nặng vai tài chính, sự nghiệp và gia đình nặng hơn, nhất là với những gia đình đông con. Căng thẳng kéo dài làm tăng nồng độ hormone Cortisol trong máu. Loại hormone căng thẳng này không chỉ gây tổn thương hệ thần kinh, làm suy giảm chất lượng giấc ngủ mà còn trực tiếp tiếp tục cản trở quá trình đốt mỡ, tàn bạo tế bào và thúc đẩy nhanh tốc độ lão hóa trên mặt phẳng và trang trí.

3 bài học thực chiến chống lão hoá từ kỷ luật của "nam thần" Lee Dong Wook

Dám nhìn vào hiện thực nhưng không chọn cách buông xuôi hay chấp nhận sự phát triển của tuổi trung niên, Lee Dong Wook đã xây dựng cho mình một hệ thống kỷ luật sống cực kỳ nghiêm ngặt. Những phương pháp của anh không mang tính lý thuyết sáo rỗng mà chứa đựng những giá trị thực hành rất cao dành cho phái mạnh. Nam thần U50 với diện mạo như trai 30 này chia sẻ 3 điều quan trọng nhất trong công thức giữ phong cách, chống già hóa của mình những năm gần đây:

1. Công thức Cardio 100 phút tiêu mỡ đột phá

Khi việc cắt giảm khẩu phần ăn không còn mang lại hiệu quả nhanh chóng như thời trẻ, Lee Dong Wook đã chọn cách nâng cao tốc độ vận động để chủ động gia tăng tốc độ trao đổi chất. Trong các bài phỏng vấn gần đây, anh tiết lộ thói quen duy trì 100 phút Cardio mỗi ngày, được chia đều làm 2 phần bài tập cụ thể.

Ở tuổi 45, Lee Dong Wook vẫn đang rất chăm chỉ tập luyện với tâm thế "sẵn sẵn sàng áo sơ mi ngay khi cần diễn đàn"

Anh dành 50 phút đầu tiên cho máy leo cầu thang. Khác với bộ chạy trên Thiết bị, bài tập leo cầu thang buộc các nhóm cơ tối đa như cơ bắp, cơ đùi trước và đùi sau phải co giật liên tục dưới áp lực trường. Việc kích hoạt cơ sở này không chỉ giúp tiêu hao một lượng calo trong thời gian ngắn mà còn gửi tín hiệu cơ sở để tự nhiên sản xuất testosterone sinh học. 50 phút tiếp theo được dành cho việc đi xe đạp trong nhà. Bài tập này giúp giữ nhịp tim ở vùng đốt mỡ tối ưu mà không gây áp lực quá tải lên các trận gối, vốn là điểm yếu dễ bị tổn thương ở đàn ông trung niên.

Đương nhiên, ngoài ra anh còn kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhưng không kỷ luật nghiêm ngặt về cường độ hay thời gian như 2 phương pháp pháo nổ trên. Bao gồm các tập tin, các bài tập nâng cơ và chạy bộ. Anh được biết đến là người rất mê chạy.

2. Tư duy "Always On": Duy trì trạng thái thay vì tập luyện ngắt đoạn

Một điểm khác biệt lớn trong tư duy của Lee Dong Wook chính là công việc tuyệt đối không bao giờ cho phép bản xả cân quá đà. Nhìn lại quá khứ, ngoại trừ thời điểm nhập ngũ từng tăng 16kg làm ăn uống thiếu kiểm soát ở căng tin, cứng rắn hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật sau đó, anh luôn giữ tỷ lệ mỡ cơ thể ở trong phòng an toàn.

Anh đã từng nhiều lần chia sẻ mình không theo đuổi cơ bắp cuồn cuộn quá nhưng cũng không thích gầy gò. Anh cần giữ cơ bắp và 6 múi ở mức độ vừa phải cho các dạng diễn đàn đa dạng, thay đổi lên một chút khi bắt đầu.

Trả lời trên show The K-Star Next Door , nam tài tử thùng bạch rằng các bộ phim anh tham gia hầu như đều có những phân cảnh yêu cầu sâu áo. Việc ép cân cấp tốc độ để phục vụ vai trò diễn ra vừa gây tổn thương chất béo cho sức khỏe vừa có thể tạo lực bị bào mòn. Do đó, anh chọn lối sống "Always On", tức là luôn duy trì tập luyện và ăn uống có kiểm soát hàng ngày để cơ thể luôn ở trạng thái sẵn sàng. Tư duy này giúp anh tránh hiện tượng tăng giảm cân bình thường, từ đó bảo vệ khối cơ nạc và giữ cho làn da không bị chùng nhão theo thời gian.

3. Bí quyết chống già từ những thói quen đơn giản nhất

Bên cạnh việc tập luyện, Lee Dong Wook cũng chú ý đến những chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày nhưng lại mang lại hiệu quả chống lão hóa tối. Khi được hỏi về bí quyết kiểm soát làn da căng thẳng không vết vết thời gian, anh khẳng định thói quen quan trọng nhất chính là uống đủ nước lọc nếu như không thể ngủ đều và đủ giấc. By đặc thù công việc diễn xuất thói quen ngủ khoa học rất khó duy trì khi đang trong dự án.

Mỗi ngày, anh duy trì nạp vào cơ thể từ 2,5 đến 3L nước lọc, bắt đầu bằng một ly nước lớn ngay khi vừa thức dậy để kích thích hệ tiêu hóa và đào thải độc tố. Đồng thời, anh tập luyện chế độ ăn cắt giảm lượng muối tối đa, giới hạn chế độ tối đa rượu.

Lee Dong Wook rất quan tâm đến việc nạp đủ nước mỗi ngày (Ảnh Daeum)

Nam giới công sở thường dễ gặp tình trạng gương mặt bị bóng, bọng mắt và nọng cổ làm thói quen ăn mặn và sử dụng đồ uống có cồn. Việc nạp đủ nước và giảm muối giúp cơ thể Lee Dong Wook thoát nước hiệu quả, giữ cho đường bóng trên mặt kính luôn sắc nét, góc cạnh và nam tính.

Định nghĩa lại phong độ phong phú ở tuổi trung niên

Câu chuyện của Lee Dong Wook không đơn thuần là trải nghiệm cá nhân của một ngôi sao giải trí, mà còn mở ra một góc nhìn mới về khái niệm phong cách của đàn ông thời đại mới. Đàn ông bước vào tuổi trung niên không nên xem sự phát tướng hay suy giảm sức khỏe là một sự thật tất yếu phải chấp nhận.

Sự cuốn hút của một người đàn ông U50 không đến từ sự may mắn hay những phương pháp đi tắt đón đầu, mà là kết quả của một quá trình tư béo túc cho bản thân càng sớm càng tốt. Sự kết hợp giữa kỷ luật vận động để bảo vệ cơ thể và một thần thần thoại, chủ động đối mặt với sự lão hóa chính là chìa khóa giúp sức làm chủ cuộc sống. Đã đến lúc nam giới bỏ qua những suy nghĩ phong cách xuề xòa để bắt đầu chăm sóc bản thân một cách khoa học, bởi phong độ bền vững nhất luôn được xây dựng từ chính kỷ luật của ngày hôm nay!