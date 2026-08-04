Nam ca sĩ 47 tuổi tử vong trong lúc ngủ, bác sĩ chỉ rõ 3 dấu hiệu "lạ" không thể bỏ qua
Câu chuyện của nam ca sĩ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư thận, căn bệnh nguy hiểm nhưng không hề phát ra tín hiệu rõ ràng ở giai đoạn khởi phát.
Theo Variety , Brad Arnold - ca sĩ chính và đồng sáng lập ban nhạc rock nổi tiếng 3 Doors Down đã qua đời vào ngày 7/2/2026 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Đại diện của Brad Arnold cho biết anh ra đi trong giấc ngủ, một cách yên bình khi có vợ và gia đình ở bên.
Trước đó, vào tháng 5/2025, Brad Arnold lần đầu công khai tình trạng sức khỏe trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội. Anh cho biết bản thân được chẩn đoán mắc ung thư thận đã di căn lên phổi và đang ở giai đoạn 4, sau một thời gian nhập viện vì cảm thấy không khỏe.
Dù đối diện bệnh tật, Brad Arnold chia sẻ anh không sợ hãi, đặt niềm tin vào đức tin tôn giáo và giữ tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị. Do tình trạng sức khỏe, anh buộc phải thông báo hủy tour diễn mùa hè của 3 Doors Down, đồng thời gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự động viên từ người hâm mộ.
Cuối cùng, sau một thời gian dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, nam ca sĩ đã qua đời vào tháng 2 năm nay ngay trong giấc ngủ.
Ban nhạc đã đăng tải lời chia buồn trên mạng xã hội: "Anh ấy đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ sau một cuộc chiến dũng cảm với căn bệnh ung thư, được bao quanh bởi những người anh ấy yêu thương và những người yêu thương anh ấy. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy vô cùng và mãi mãi ghi nhớ anh ấy."
Bi kịch của nam ca sĩ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư thận, căn bệnh nguy hiểm thường âm thầm tiến triển mà không hề phát ra tín hiệu rõ ràng ở giai đoạn khởi phát.
Tiến sĩ Wu Chun Te, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Keelung Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, ở giai đoạn đầu, ung thư thận hầu như không gây ra bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào. Do thận nằm ở vị trí rất sâu bên trong khoang bụng nên việc sờ nắn bằng tay thông thường hoàn toàn không thể phát hiện. Đáng chú ý, ung thư thận cũng không có các chỉ số dấu ấn khối u đặc hiệu để tầm soát qua xét nghiệm máu định kỳ.
Theo bác sĩ Wu, chỉ khoảng 10% bệnh nhân xuất hiện đầy đủ bộ 3 triệu chứng kinh điển. Tuy nhiên khi cả 3 dấu hiệu này xuất hiện thì khối u thường đã phát triển rất lớn hoặc bước sang giai đoạn muộn giống như trường hợp nam ca sĩ trên. Đó là:
- Tiểu ra máu: Nước tiểu xuất hiện vệt máu tươi hoặc màu nâu thẫm không rõ nguyên nhân, hay tái phát nhiều lần.
- Đau dai dẳng vùng lưng dưới: Cảm giác đau thắt lưng một bên kéo dài, đau âm ỉ và mức độ tăng dần theo thời gian.
- Sờ thấy khối u ở bụng: Người bệnh có thể tự cảm nhận được một khối cứng bất thường ở vùng hông hoặc thắt lưng.
Bên cạnh bộ 3 triệu chứng trên, Tiến sĩ Yan Zonghai, Giám đốc Khoa Độc chất học và Thận học tại Bệnh viện Đa khoa Linkou Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh người dân cần đi kiểm tra ngay nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu toàn thân như sụt cân đột ngột không rõ lý do, sốt dai dẳng hoặc cơ thể mệt mỏi do thiếu máu.
Những cách đơn giản giúp bảo vệ thận khỏe mạnh mỗi ngày
Thận đảm nhận vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, sức khỏe tổng thể cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều bệnh lý về thận có thể được phòng ngừa nếu mỗi người duy trì những thói quen sống lành mạnh ngay từ sớm.
Đầu tiên, uống đủ nước mỗi ngày là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ thận. Nước giúp cơ thể đào thải độc tố qua nước tiểu, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và hỗ trợ quá trình lọc máu diễn ra thuận lợi.
Lượng nước cần thiết phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động và điều kiện thời tiết nhưng nhìn chung nên uống đều trong ngày thay vì đợi đến khi khát mới uống.
Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thận. Mỗi người nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối hoặc nhiều đường.
Việc ăn quá mặn khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và tạo áp lực lên thận. Đồng thời, cần hạn chế rượu bia và tránh hút thuốc lá vì đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu, trong đó có các mạch máu nuôi thận.
Duy trì cân nặng hợp lý và tập luyện thể dục thường xuyên cũng góp phần bảo vệ sức khỏe thận. Hoạt động thể chất giúp kiểm soát huyết áp, đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường hoặc tim mạch - những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Chỉ cần duy trì khoảng 30 phút vận động mỗi ngày cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài.
Không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau hoặc các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Một số loại thuốc có thể gây tổn thương thận nếu dùng không đúng chỉ định.
Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp, đường huyết và chức năng thận cũng giúp phát hiện sớm các bất thường để điều trị kịp thời.