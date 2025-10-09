Abel Linares, 58 tuổi, bị các vấn đề về thận và cần một quả thận mới. Hai cô con gái lớn của ông đã cố gắng hiến thận, nhưng thật không may, cả hai đều không phù hợp. Con gái út của ông đã bí mật làm các xét nghiệm và là người phù hợp để hiến tặng thận cho bố. Người cha đã không giấu nổi những giọt nước mắt khi biết được tin này.

Một người cha ở California (Mỹ) đã có phản ứng ngọt ngào nhất khi biết rằng con gái út sẽ là người hiến thận cho mình.

Abel Linares, đến từ Quận Cam, California, đã trải qua vài năm chiến đấu với các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến chức năng thận của mình. Người đàn ông 58 tuổi cuối cùng được thông báo rằng ông cần ghép thận.

Hai cô con gái lớn của Abel, Christina, 37 tuổi, và Stephanie, 30 tuổi, đã đề nghị hiến thận của họ. Ban đầu, ông không đồng ý với ý tưởng một trong hai con gái trở thành người hiến tặng. Họ đã trấn an ông rằng họ là người lớn và tự tin đưa ra quyết định của riêng mình.

Thật không may, sau nhiều tháng xét nghiệm, Christina và Stephanie phát hiện ra rằng cả hai đều không phù hợp để hiến thận cho cha mình.

Tại thời điểm đó, Abel vô cùng suy sụp và mất hy vọng. Ông giờ đây buộc phải chờ đợi, có thể mất nhiều năm, để tìm được người hiến thận trong khi sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm.

Lúc này, cô con gái út của Abel, Kat, 24 tuổi, đã bí mật quyết định xem liệu cô có thể trở thành người hiến thận cho cha mình hay không. Cô giữ kín các cuộc hẹn với bác sĩ và tiến hành xét nghiệm hiến tặng mà không cho ông biết.

Sau một tháng chờ đợi kết quả, Kat vô cùng phấn khởi khi biết mình phù hợp. Cô quyết định thông báo tin này khi được bao quanh bởi bạn bè và gia đình.

Vào ngày 11 tháng 8, Kat khiến Abel bất ngờ bằng cách tặng ông một chiếc bánh với dòng chữ: "Con là người hiến thận phù hợp của cha".

Abel Linares và con gái Kat. Ảnh: T&T Creative Media

Trong đoạn video ấm áp, được đăng bởi T&T Creative Media, Abel sững sờ khi nhận ra người hiến thận sẽ là cô con gái út của mình. Kat sau đó ôm lấy ông khi ông bật khóc.

"Tôi không nghĩ cha tôi sẽ khóc vì ông là một người mạnh mẽ, không dễ bộc lộ cảm xúc", Kat chia sẻ với Happily News.

"Thật nhẹ nhõm khi biết rằng quyết định của tôi là đúng đắn và lời cầu nguyện của cha giờ đã được đáp lại. Cha có thể yên tâm thư giãn và không còn lo lắng về việc phải chờ đợi nhiều năm để tìm được người hiến tặng". cô nói.

Abel Linares ôm con gái Kat. Ảnh: T&T Creative Media

Ghép thận là gì?

Ghép thận là một trong những phẫu thuật phổ biến trong ghép tạng được chỉ định cho nhóm bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn IIIb, IV.

Khá nhiều người lầm tưởng rằng cấy ghép thận là việc thay thế thận cũ của bệnh nhân bằng quả thận mới từ người hiến tặng. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, thận mới được hiến tặng sẽ ghép ở ngoài màng bụng, vị trí phổ biến thường là vùng hố chậu phải khi lấy thận trái hoặc ngược lại, ngoài ra cũng có thể ghép cùng bên, tùy tình trạng của bệnh nhân. Thận được hiến tặng đưa vào cơ thể người bệnh sẽ được kết nối với động mạch, tĩnh mạch và hệ tiết niệu liên quan để đảm bảo các chức năng hoạt động tương tự với thận bình thường.

Ghép thận sống được bao lâu?

Hiện nay, theo nhiều ghi nhận y khoa, bệnh nhân sau ghép thận có sức khỏe ổn định, tuổi thọ có thể kéo dài thêm từ 15 - 20 năm, thậm chí trên 20 năm tùy vào thể trạng và thói quen sinh hoạt hoặc bệnh lý khác đi kèm. Đối với một số bệnh nhân không bị ảnh hưởng của biến chứng, thận được hiến tặng có thể hoạt động khỏe mạnh lâu hơn.

Biến chứng có thể gặp khi ghép thận

Chỉ số sức khỏe ổn định của bệnh nhân sau khi hoàn thành phẫu thuật chỉ là một trong rất nhiều yếu tố đánh giá ca ghép thận thành công. Bởi vì biến chứng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong vòng 12 tháng kể từ khi cơ thể tiếp nhận quả thận được hiến tặng. Một số biến chứng có thể gặp phải khi ghép thận như:

- Thải ghép: Cơ thể có thể từ chối quả thận mới, đòi hỏi can thiệp y tế ngay lập tức.

- Nhiễm trùng: Do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, người nhận dễ bị nhiễm trùng hơn.

- Tác dụng phụ của thuốc: Các thuốc ức chế miễn dịch có thể gây tăng huyết áp, tiểu đường, hoặc tổn thương các cơ quan khác.

- Biến chứng phẫu thuật: Chảy máu, tắc mạch máu, hoặc rò rỉ nước tiểu.

Chăm sóc sau ghép thận

Theo dõi định kỳ: Kiểm tra chức năng thận, xét nghiệm máu thường xuyên.

Chế độ ăn uống: Ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, đường, và thực phẩm chế biến sẵn.

Lối sống: Tránh hút thuốc, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục nhẹ nhàng.

Tâm lý: Hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý rất quan trọng để vượt qua căng thẳng.

Ai cần ghép thận?

Người bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối (thận mất khả năng hoạt động hiệu quả).

Người phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng nhưng muốn cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không có chống chỉ định y khoa nghiêm trọng (ví dụ: bệnh ung thư tiến triển, nhiễm trùng nặng).

Nguồn thận hiến tặng

Người hiến sống: Thường là người thân trong gia đình (cha mẹ, anh chị em, con cái) hoặc người không có quan hệ huyết thống nhưng tương thích về mặt y khoa. Người hiến sống chỉ cần hiến một quả thận và vẫn có thể sống khỏe mạnh với quả thận còn lại.

Người hiến đã qua đời: Thận được lấy từ người hiến tạng đã qua đời, thường được phân phối qua danh sách chờ.

Tương thích mô và nhóm máu: Người hiến và người nhận cần có nhóm máu và mô tương thích để giảm nguy cơ thải ghép.

Các trường hợp không đủ điều kiện để ghép thận

Đối với một số người bị suy thận, ghép thận có thể gặp nhiều rủi ro hơn lọc máu. Các trường hợp không đủ điều kiện để ghép thận bao gồm:

- Tuổi cao

- Bệnh tim nặng

- Ung thư đang hoạt động hoặc được điều trị gần đây

- Sa sút trí tuệ hoặc bệnh tâm thần kiểm soát kém

- Lạm dụng rượu hoặc ma túy.

(Tổng hợp: People, Medlacted, Vinmec)