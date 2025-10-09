Mắc ung thư phổi ở tuổi 32

Ung thư phổi là một bệnh lý ác tính trong đó các tế bào bất thường ở phổi nhân lên một cách mất kiểm soát, dẫn đến hình thành một hoặc nhiều khối u. Ung thư phổi thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do ở giai đoạn đầu bệnh thường không gây ra các triệu chứng rõ rệt. Điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều trị bệnh.

Tuy nhiên, mắc ung thư phổi giai đoạn 4 không phải dấu chấm hết. Mới đây, khi chia sẻ với trang tin China Times, bác sĩ Trần Trung Nhạc, Trưởng khoa Phẫu thuật Hô hấp và Lồng ngực, Bệnh viện Nghĩa Đại, Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về một trường hợp bệnh nhân điều trị khỏi ung thư phổi mà ông từng điều trị.

Theo bác sĩ, nam bệnh nhân tên Hạo Thiên, 32 tuổi, không có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi. Bệnh nhân đến bệnh viện khám sau khi bị ho dai dẳng suốt 1 tháng dù đã uống thuốc kháng sinh. Kết quả xét nghiệm và khám tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân mắc ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn 4. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân vô cùng sợ hãi, bàng hoàng. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và phối hợp điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Bệnh nhân Hạo Thiên đi khám vì bị ho dai dẳng và được chẩn đoán mắc ung thư phổi. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Trần Trung Nhạc cho biết: “Bệnh nhân phát hiện ung thư phổi khi khối u đã di căn, việc phẫu thuật loại bỏ khối u không còn hiệu quả. Chúng tôi đã quyết định điều trị ung thư cho bệnh nhân bằng liệu pháp nhắm trúng đích”.

Liệu pháp nhắm trúng đích là phương pháp điều trị sử dụng các loại thuốc được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để “nhắm mục tiêu” vào những thay đổi, đột biến gen của các tế bào ung thư, tấn công chúng mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Bác sĩ Trần Trung Nhạc cho biết, may mắn, cơ thể bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị nên sau một thời gian các khối u trong cơ thể dần bị tiêu diệt. Đến nay, sau gần 5 năm kể từ khi phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn 4, sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn định, các khối u đã “biến mất hoàn toàn”, bệnh không có dấu hiệu tái phát.

Dấu hiệu nhận biết bệnh

Bác sĩ Trần Trung Nhạc cho biết ung thư phổi giai đoạn đầu hầu như không gây ra triệu chứng lâm sàng. Khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng cụ thể và đi khám thì ung thư phổi đã tiến triển đến giai đoạn 3, 4.

Bác sĩ Trần nhắc nhở: “Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường như: ho ra máu, ho dai dẳng hơn 2 tuần không thuyên giảm; cảm thấy khó thở, hụt hơi; thường xuyên mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt,... mọi người nên đến bệnh viện để thăm khám càng sớm càng tốt. Việc thăm khám kịp thời có thể giúp mọi người phát hiện ung thư và điều trị sớm”.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyên những người thuộc nhóm yếu tố nguy cơ cao như người từ 50-55 tuổi trở lên, người có tiền sử hút thuốc lá, người thường xuyên tiếp xúc lâu dài với khói bếp hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm nên thăm khám sức khỏe định kỳ và thực hiện sàng lọc ung thư phổi để phát hiện bệnh kịp thời, từ đó giúp việc điều trị bệnh hiệu quả hơn.

(Theo China Times)