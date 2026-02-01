Nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, là một trong những bệnh nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người.

Theo số liệu từ tạp chí The Lancet, tại Trung Quốc, cứ 12 giây lại có một người bị đột quỵ và cứ 21 giây lại có một người tử vong vì đột quỵ.

Hơn nữa, tỷ lệ tái phát đột quỵ cũng rất cao. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tái phát đột quỵ hàng năm là 25%. Điều trị lâm sàng chỉ loại bỏ triệu chứng, nhưng sự xuất hiện của đột quỵ liên quan đến nhiều yếu tố. Nếu không duy trì thói quen sinh hoạt tốt và dùng thuốc tích cực sau khi xuất viện, việc tái phát chỉ là vấn đề thời gian.

Mặc dù đột quỵ thường xảy ra đột ngột, nhưng chúng không phải là không có dấu hiệu cảnh báo. Hãy chú ý kỹ đến các tín hiệu của cơ thể trong cuộc sống hàng ngày và xem xét nghiêm túc bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó.

Các triệu chứng chính của nhồi máu não bao gồm:

1. Tê hoặc yếu tay chân: Tình trạng này thường xảy ra ở một chi và có thể kèm theo tê mặt.

2. Liệt mặt: Cơ mặt yếu khiến khóe miệng bị chảy xệ.

3. Rối loạn ngôn ngữ: Nói không rõ ràng hoặc khó hiểu ngôn ngữ.

4. Các vấn đề về thị lực: Mất thị lực hoặc thị lực mờ ở một hoặc cả hai mắt.

5. Chóng mặt và đau đầu: Có thể kèm theo buồn nôn và nôn mửa.

6. Rối loạn ý thức: Bao gồm lú lẫn, hôn mê...

7. Dáng đi không vững: Khó khăn khi đi lại và dễ bị ngã.

Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

3 loại gia vị này có thể là nguyên nhân gây nhồi máu não, nên tránh sử dụng quá liều

1. Hàm lượng muối cao

Việc tiêu thụ quá nhiều muối là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây đột quỵ. Quá nhiều natri trong muối có thể làm rối loạn áp suất thẩm thấu của thành mạch máu, làm tăng sự tích tụ tiểu cầu và tạp chất, dẫn đến huyết áp cao và trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn mạch máu.

2. Tiêu thụ nhiều dầu

Việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ khiến cơ thể hấp thụ nhiều chất béo không lành mạnh hơn, làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch và mạch máu não. Tất cả đều là các yếu tố nguy cơ gây nhồi máu não.

3. Hàm lượng đường cao

Cơ thể người có nhu cầu đường hạn chế. Việc hấp thụ quá nhiều đường sẽ được chuyển hóa thành chất béo, làm tăng lượng tạp chất trong máu, khiến máu đặc hơn, và do đó làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Người cao tuổi ít có nguy cơ bị đột quỵ thường có 6 thói quen này

1. Thói quen ăn uống lành mạnh

Những người này có thói quen ăn uống điều độ, thích ăn rau củ quả tươi, ăn ít đồ chiên rán, đồ muối chua và đồ nướng, và tiêu thụ không quá 5 gam muối mỗi ngày.

Chế độ ăn nhẹ giàu chất xơ, chẳng hạn như cần tây và cám yến mạch, giúp giảm cholesterol . Uống nhiều nước ấm để thúc đẩy tuần hoàn máu.

2. Tập thể dục vừa phải

Hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, thực hiện ít nhất 150 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải mỗi tuần.

Tham gia các hoạt động thể chất, đặc biệt là các bài tập vận động ngón tay, có thể kích thích vỏ não và giúp ngăn ngừa đột quỵ và bệnh Alzheimer .

Hãy vận động chân nhiều hơn và kiên trì tập thể dục nhịp điệu, chẳng hạn như khiêu vũ, chạy bộ, leo cầu thang và đạp xe, để tăng cường chức năng tim phổi và cải thiện lưu thông máu.

Việc sử dụng não bộ và miệng thường xuyên hơn, giao tiếp bằng lời nói và tư duy giúp rèn luyện trí não.

3. Lịch ngủ đều đặn

Duy trì lịch ngủ đều đặn, đi ngủ sớm và dậy sớm, tránh thức khuya và đảm bảo ngủ đủ giấc có thể giúp ngăn ngừa nhồi máu não bằng cách cho phép não bộ được nghỉ ngơi hoàn toàn.

4. Tránh hút thuốc

Hút thuốc là một yếu tố nguy cơ độc lập gây nhồi máu não. Nicotine trong thuốc lá có thể làm trầm trọng thêm chứng xơ cứng động mạch, gây huyết khối và làm tắc nghẽn mạch máu.

5. Kiểm soát cân nặng của bạn

Béo phì là một yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh mãn tính, vì vậy việc duy trì cân nặng hợp lý và tránh béo phì là rất quan trọng.

6. Quản lý các bệnh mãn tính

Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp hoặc tiểu đường , bạn nên chủ động quản lý và kiểm soát tình trạng bệnh, uống thuốc đúng giờ và khám sức khỏe định kỳ.