Bạn có thường cảm thấy đói và mệt mỏi trước buổi trưa sau khi ăn sáng không? Thầy thuốc Đông y Vương Đại Nguyên (Trung Quốc) chỉ ra rằng đây thực chất là một tín hiệu cảnh báo từ cơ thể. Nguồn năng lượng hàng ngày của bạn đến từ hệ tiêu hóa. Ăn sáng đúng cách không chỉ giúp bạn suy nghĩ minh mẫn mà còn là bước đầu tiên quan trọng trong việc ngăn ngừa tích tụ mỡ.

Hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng từ 7-9 giờ sáng để ăn sáng nhằm hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn

Để có một bữa sáng ngon miệng, bước đầu tiên là chọn đúng thời điểm. Wang Dayuan giải thích rằng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là thời điểm kinh mạch vị hoạt động mạnh nhất, và khả năng tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể đạt đỉnh cao.

Ăn uống trong "giờ vàng" này cho phép cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả nhất, cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày. Tận dụng thời gian này để thưởng thức một bữa sáng ngon miệng chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức!

Tại sao tôi lại dễ cảm thấy đói sau bữa sáng? Hãy cẩn thận với các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao ("high-GI") gây tích tụ mỡ

Ngoài ra, nhiều người thắc mắc tại sao họ lại nhanh đói trở lại sau khi ăn sáng. Wang Dayuan chỉ ra rằng điều này thực chất có liên quan mật thiết đến "chỉ số đường huyết (GI)" của thực phẩm.

Thực phẩm có chỉ số GI cao khiến lượng đường trong máu tăng vọt và giảm nhanh chóng, đây chính là nguyên nhân gây ra cảm giác đói. Đồng thời, để cân bằng lượng đường trong máu, cơ thể tiết ra một lượng lớn insulin, điều này lại vô tình thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo.

Ngược lại, thực phẩm có chỉ số GI thấp giải phóng năng lượng một cách từ từ và duy trì lượng đường trong máu ổn định, không chỉ mang lại cảm giác no lâu mà còn giúp ổn định chức năng não, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi.

Chỉ số đường huyết (GI) là một chỉ số phản ánh mức độ thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu ở người. Giá trị GI càng cao, sự dao động lượng đường trong máu càng lớn. Thực phẩm có chỉ số GI cao khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, dẫn đến sự tiết ra nhiều insulin. Sự tiết insulin, đến lượt nó, làm cho lượng đường trong máu giảm nhanh, và lượng đường trong máu thấp gây ra cảm giác đói, tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự thèm ăn. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp: Cà chua, mướp đắng, súp lơ, khoai lang, ổi... Thực phẩm có chỉ số đường huyết trung bình: Dứa, cà rốt, dâu tây, mì ống, gạo lứt... Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao: Cơm trắng, ngô, bánh mì nướng, dưa hấu, mì cắt...

Lựa chọn bữa sáng phù hợp là điều vô cùng quan trọng! Hãy tạo ra một "bữa sáng giàu năng lượng" để duy trì tâm trạng ổn định

Nên chọn thực phẩm như thế nào? Wang Dayuan gợi ý rằng bạn có thể bắt đầu từ hai khía cạnh: "ổn định đường huyết" và "ổn định tâm trạng" để tạo nên một bữa sáng hoàn hảo và tràn đầy năng lượng.

Để ổn định lượng đường trong máu, hãy chọn thực phẩm giàu chất xơ, chế biến tối thiểu hoặc giàu amylose. Để ổn định tâm trạng, hãy tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu tryptophan, một thành phần quan trọng trong việc sản xuất "hormone hạnh phúc" serotonin.

Wang Dayuan khuyên rằng các thực phẩm giàu tryptophan như ức gà, sữa, trứng, yến mạch, hạt mè, các loại hạt, cá hồi và chuối là những lựa chọn tuyệt vời. Bắt đầu từ hôm nay, hãy thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong bữa sáng của bạn để bắt đầu ngày mới với đầu óc minh mẫn và tràn đầy năng lượng!

(Nguồn: Health 2.0 - Nguồn ảnh: Shutterstock)