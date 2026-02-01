Khi bước qua tuổi 50, làn da thường trở nên khô hơn, mỏng hơn do mức độ collagen tự nhiên giảm dần. Chính vì vậy, những lựa chọn đồ uống hàng ngày của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến tình trạng lão hóa da. Các chuyên gia da liễu cảnh báo, một số loại đồ uống phổ biến có thể âm thầm đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn, gây mất nước và giảm độ đàn hồi của da, khiến chúng ta cần xem xét việc hạn chế hoặc tránh hoàn toàn. Đó là:

1. Cà phê đóng chai chế biến sẵn

Đồ uống cà phê đóng chai chế biến sẵn là một trong những thủ phạm đáng lo ngại cho làn da lão hóa. Mặc dù bản thân cà phê không phải là "kẻ thù" của làn da, các bác sĩ da liễu vẫn cảnh báo rằng những thức uống cà phê đóng chai đã qua chế biến lại có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Những loại đồ uống này thường chứa đường, siro, hương liệu nhân tạo cùng chất bảo quản bổ sung, tất cả đều thúc đẩy tình trạng mất nước và viêm nhiễm trong cơ thể.

Bác sĩ Nadir Qazi (DO, làm việc tại Mỹ) nhận định rằng: "Những loại cà phê này chứa đầy độc tố có thể khiến da khô và mất nước, đặc biệt khi tiêu thụ quá mức." Ông cũng cho biết thêm, dù caffeine mang lại năng lượng, nhưng các phiên bản cà phê chế biến nặng nề có thể “cướp đi độ đàn hồi mong muốn của làn da và làm giảm vẻ rạng rỡ tự nhiên”.

Ngoài ra, Tiến sĩ Dana Ellis Hunnes (PhD, MPH, làm việc tại Mỹ) lưu ý rằng nhiều loại latte đóng chai thường có thêm chất béo, chất làm ngọt và chất tạo màu, gây thêm căng thẳng cho da. Vì vậy, để giảm thiểu tác hại mà vẫn có thể thưởng thức caffeine buổi sáng, bạn nên pha cà phê tại nhà hoặc chọn cà phê đen nguyên chất.

2. Soda

Soda, bao gồm cả loại thông thường và ăn kiêng, cũng là một trong những "kẻ phá hoại" tồi tệ nhất gây lão hóa da sớm. Bác sĩ Cheryl Rosen (Giám đốc Khoa Da liễu tại BowTied Life), giải thích rằng ngay cả những loại soda không đường cũng thường chứa “các hóa chất có hại cho cơ thể”. Những hóa chất này góp phần gây viêm nhiễm và đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn sớm.

Bác sĩ Rosen chia sẻ rằng: "Các hóa chất như phốt pho, kali và caffeine làm mất khoáng chất từ xương và có thể gây hại cho các tế bào trong cơ thể". Tiến sĩ Elaine F. Kung (MD, FAAD) bổ sung rằng đường trong soda thông thường còn đẩy nhanh một quá trình gọi là glycation.

Quá trình này khiến glucose và fructose làm hỏng collagen và elastin, dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm cuối glycation tiên tiến (AGEs) khiến da khó phục hồi hơn. Điều này cuối cùng dẫn đến các nếp nhăn sâu hơn cùng một làn da xỉn màu và mất nước. Nếu bạn vẫn muốn thưởng thức đồ uống có ga, các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên chọn nước seltzer nguyên chất hoặc kombucha thay thế.

Tóm lại, việc tránh xa các loại đồ uống nhiều đường và đã qua chế biến không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn tác động trực tiếp đến tình trạng làn da khi bạn già đi. Các loại đồ uống như soda và cà phê đóng chai đưa vào cơ thể đường, hóa chất và phụ gia. Chúng đẩy nhanh quá trình phân hủy collagen và elastin, từ đó dẫn đến các nếp nhăn sâu, đường nhăn và tình trạng da khô.

Thay vào đó, việc lựa chọn nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước khoáng có ga vị nhẹ có thể hỗ trợ cấp ẩm, duy trì độ đàn hồi của da và giữ cho làn da luôn rạng rỡ, trẻ trung hơn. Những thay đổi nhỏ trong lựa chọn đồ uống hằng ngày có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt theo thời gian. Điều này giúp làn da của bạn luôn căng mọng, mịn màng và sáng khỏe ngay cả khi đã bước sang tuổi 50 và hơn thế nữa.

Nguồn: She finds