Ngày càng có nhiều sản phẩm, phương pháp được cho là đẩy lùi lão hóa được bày bán trên thị trường. Nhưng thực tế, chìa khóa để duy trì sự trẻ trung lại nằm chính ở những thói quen hằng ngày.

Chuyên gia miễn dịch học Nhật Bản Kazushige Iinuma chỉ ra rằng, "viêm mãn tính" do hệ thống miễn dịch suy kém hoặc hoạt động quá mức chính là nguyên nhân gốc rễ tàn phá tế bào. Xây dựng một "hệ thống trẻ hóa" thông qua 6 thói quen kháng viêm dưới đây sẽ giúp cơ thể bạn thực sự làm chậm lão hóa rất nhiều so với người cùng tuổi:

1. Đi bộ 8.000 bước mỗi ngày

Ảnh minh họa

Mỗi ngày, cơ thể của chúng ta tích tụ rất nhiều độc tố và chất thải. Việc tập thể dục vừa có thể cải thiện quá trình lưu thông máu lại có thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, giúp hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ.

Bác sĩ Kazushige Iinuma khuyên bạn nên đi bộ ít nhất 8.000 bước mỗi ngày. Ví dụ, khi đi làm có thể đi xe bus, xuống xe trước đó một vài điểm dừng để đi bộ. Hoặc các bài tập thư giãn, aerobic cũng có thể cải thiện hiệu quả quá trình lưu thông máu, giảm gánh nặng cho cơ thể và các cơ quan nội tạng.

2. Đánh răng trước khi ăn sáng

Iinuma tin rằng, đánh răng ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng là một trong những nguyên tắc vàng cho cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn ăn sáng mà không đánh răng, vi khuẩn nha chu có thể “trôi” theo thức ăn vào cơ thể, làm tăng độc tố và gánh nặng cho cơ thể, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và trầm cảm.

3. Tránh ăn phải dư lượng thuốc trừ sâu và hóa chất trong thực phẩm

Ăn nhiều trái cây và rau quả là chìa khóa để giữ sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng nên đặc biệt chú ý đến dư lượng thuốc trừ sâu bên trong, đồng thời cố gắng giảm thiểu nguy cơ tiêu thụ các chất hóa học để tránh gây hại cho cơ thể.

Ảnh minh họa

Dù dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá tiêu chuẩn cho phép không có nghĩa là chúng độc hại nhưng vẫn có thể tác động tiêu cực đến cho thể. Chính vì vậy, cần rửa rau củ thật sạch và đúng cách bằng nước trước khi ăn.

4. Ăn đầy đủ chất xơ có thể lên men

70% tế bào miễn dịch của cơ thể nằm trong đường ruột và chỉ có môi trường đường ruột khoẻ mạnh mới có thể tạo ra một hệ miễn dịch tốt. Kazushige Iinuma đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của axit béo chuỗi ngắn - axit butyric và cho rằng nó là yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng đường ruột khoẻ mạnh cũng như duy trì cân bằng miễn dịch.

Những chất xơ có thể lên men là nguồn nguyên liệu tốt để tạo ra axit butyric. Bao gồm các thực phẩm như: ngũ cốc, kiwi, cam, khoai mỡ, đậu, đậu nành, rong biển…

5. Bổ sung vitamin D

Vitamin D có thể giúp sản xuất tế bào miễn dịch và ức chế các yếu tố gây viêm. Ví dụ, nấm hương là thực phẩm tiêu biểu giàu vitamin D và beta-glucan. Ngoài ra, các loại cá như cá hồi, cá thu đao và cá thu ngựa cũng rất giàu vitamin D.

Ngoài ra, tiếp xúc vừa phải với ánh nắng mặt trời cũng có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp vitamin D trong cơ thể. Vào mùa hè, có thể phơi nắng từ 5 - 10 phút, tránh thời điểm nắng gay gắt từ 10 đến 14 giờ. Vào mùa đông, khi ánh nắng tương đối yếu, có thể phơi nắng từ 30 đến 40 phút.

6. Bổ sung DHA và EPA

Ảnh minh họa

DHA và EPA không chỉ góp phần tăng cường sức khỏe não bộ mà còn giúp hệ thống miễn dịch hoạt động và kiểm soát các phản ứng viêm, giống như giúp “bấm phanh” đúng lúc để cơ thể không bị tế bào tấn công quá mức.

Nên tiêu thụ DHA và EPA từ các loại cá lưng xanh như cá ngừ, cá thu và cá thu đao để giúp điều hòa khả năng miễn dịch và tránh xa tình trạng viêm mãn tính.