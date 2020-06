"Người ấy là ai?": Không chỉ thả thính nữ chính sau chương trình, chàng bác sĩ "bãi xe" còn nhắc đến nam dancer cực hài hước

Sau khi tập 7 Người ấy là ai? kết thúc, chàng bác sĩ Hồng Sơn là một trong những nam khách mời khiến dân mạng chú ý nhiều nhất bởi lời hứa "chờ em nơi bãi xe" ngọt ngào trong chương trình. Ngoài đời, Hồng Sơn cũng khiến không ít người nhạc nhiên bởi nghề nghiệp là bác sĩ nhưng anh chàng lại luôn xuất hiện với hình ảnh bóng bẩy, chải chuốt, điển trai như diễn viên điện ảnh. Bản thân Hồng Sơn cũng tiết lộ rằng ngoài làm bác sĩ, anh còn làm MC truyền hình và người mẫu ảnh.

Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là ở ngoài đời, Hồng Sơn và Hà An sau chương trình đã trở thành bạn bè và thường xuyên có những màn "thả thính" thú vị trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Hồng Sơn còn bình luận trong bài viết về Hà An - Gia Huy (chàng dancer đã có chủ được Hà An lựa chọn cuối cùng) vô cùng hài hước.

Hồng Sơn lôi cả chàng dancer Gia Huy vào cuộc và nói rằng: "Anh dắt 2 đứa ra bãi đỗ xe luôn nào".

Trước đó, Hồng Sơn cũng thường xuyên "thả thính" nữ chính chuyển giới trên mạng xã hội.

Có ai tin được đây là bác sĩ hay không? Trông anh chàng như thể nam chính phim thanh xuân ngôn tình vậy!

Nếu không giống diễn viên điện ảnh thì lại giống người mẫu cực phong cách, chất chơi...