"Người ấy là ai?": Fan phát cuồng vì chàng bác sĩ và lời hứa "chờ em nơi bãi xe" khiến nữ chính chuyển giới bưng mặt khóc ngất giữa sân khấu

Trong tập 7 Người ấy là ai? vừa lên sóng, chàng bác sĩ Hồng Sơn là người gây tiếc nuối nhất vì anh là người được ban cố vấn và cả khán giả bình chọn nhiều nhất, thế nhưng cuối cùng lại không được nữ chính Hà An lựa chọn. Bản thân Hà An cũng thừa nhận mình rung động với Hồng Sơn nhưng không dám chọn anh vì cô nghĩ Hồng Sơn đã có chủ.

Hồng Sơn.

Thế nhưng trong màn lộ diện của mình, Hồng Sơn lại xuất hiện với sắc xanh độc thân. Ngay khi nữ chính loại Hồng Sơn, ban cố vấn đã vô cùng ngỡ ngàng với quyết định của cô. Thế nên khi Hồng Sơn lộ diện, ai cũng đều tiếc nuối.

Trước đó, Hồng Sơn là người gây ấn tượng bởi phần trình bày ở vòng hashtag, và hoàn toàn "đốn gục" dàn cố vấn lẫn khán giả trong vòng gửi câu nói chân thành cho nữ chính.

Hồng Sơn đã bày tỏ rằng anh không dám hứa trước điều gì, nhưng muốn bắt đầu bằng một tình bạn đẹp với Hà An. Thậm chí anh còn nhắn nhủ nữ chính nếu có chọn sai thì bản thân anh vẫn sẽ chờ cô nơi bãi xe. Câu nói của Hồng Sơn đã khiến Hà An bật khóc nức nở giữa sân khấu, tới mức Hoa hậu Hương Giang phải nắm chặt tay để an ủi.

Đến khi Hồng Sơn lộ diện màu xanh, Trấn Thành đã hỏi suy nghĩ của anh về câu chuyện của Hà An và anh cảm thấy thế nào khi quen một cô gái có câu chuyện như vậy. Hồng Sơn chia sẻ: "Từ lúc biết chị Hương Giang, suy nghĩ của em về những người đặc biệt đó là em thấy họ phi thường. Quá nghị lực. Em rất nể và phục những người như vậy. Nên hôm nay gặp được nữ chính, em thấy những điều đó. Đối với em, quen một cô gái như vậy là bình thường".

Ngoài ra, Hồng Sơn cũng giải thích lý do tại sao Trọng Hiếu cho rằng anh hơi "diễn" khi mới xuất hiện trên sân khấu, đó là bởi ngoài làm bác sĩ, Hồng Sơn còn làm MC cho đài truyền hình và làm mẫu ảnh.

Cuối cùng anh cũng lặp lại lời hứa với nữ chính ở vòng hashtag là sẽ chờ cô sau chương trình: "Nếu như ngày hôm nay không may em chọn sai, thì em cứ yên tâm là anh vẫn giữ lời hứa, bởi vì xe anh đã khóa ngoài kia rồi".

Người ấy là ai? - Tập 7: Hà An cảm động với lời hứa của chàng bác sĩ độc thân

Sau khi chương trình lên sóng, đã có hàng loạt bình luận của khán giả cảm thấy tiếc nuối vì Hà An đã không chọn Hồng Sơn. Bên cạnh đó, người xem cũng "phát cuồng" vì chàng bác sĩ điển trai ngọt ngào này. Cư dân mạng hy vọng rằng dù không thể chọn nhau, nhưng Hà An - Hồng Sơn sẽ có một tình bạn đẹp, một mối quan hệ tốt, và biết đâu có thể tiến xa hơn ở ngoài đời thực.