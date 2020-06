"Người ấy là ai?": Trường quay vỡ oà vì chàng trai màu tím đưa cả thông gia hai họ lên sân khấu, khoe vừa cưới vợ

Sau nhiều tuần có kết thúc tốt đẹp, nữ chính tập 7 Người ấy là ai? mùa 3 - Nguyễn Vũ Hà An đã trao nhầm hoa cho cực phẩm Đã có chủ khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối.

Bên cạnh nam chính Đã có chủ gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, anh chàng Huỳnh Thanh Sơn cũng để lại dấu ấn cực mạnh với ban cố vấn cũng như khán giả khi lộ diện với tấm bảng Giới tính thứ 3.

Thanh Sơn.

Trên sân khấu của chương trình, Thanh Sơn tiết lộ mình vừa tổ chức đám cưới cách đây 1 tháng và đều nhận được sự chấp nhận của 2 phía gia đình. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn khiến dàn cố vấn cũng như khán giả vỡ òa khi mời đến "chàng vợ" Hoàng Khang cùng mẹ vợ và mẹ ruột đến chương trinh để truyền cảm hứng cho những người thuộc cộng đồng LGBT.

Tiếp đến, anh chàng kể lại cả hai biết nhau trong một lần Hoàng Khang đặt khô gà của mình, sau đó, hai người nhắn tin làm quen và yêu nhau.

Mẹ của Hoàng Khang cho biết ban đầu khi con trai của mình come out cô cũng không chấp nhận, thế nhưng sau đó cô đã suy nghĩ lại rằng xã hội bây giờ đã thoáng, đã chấp nhận những người thuộc cộng đồng LGBT thì không có lý do gì cô cấm cản.

Trong khi đó, mẹ của Thanh Sơn bày tỏ cô đã biết con trai của mình là người đồng tính từ trước. Mặc dù không có một cô con dâu nhưng ông trời cũng bù lại một "cô con trai dễ thương, ngoan ngoãn", đối với cô như vậy đã là quá đủ, khiến MC Trấn Thành cũng như dàn khách mời liên tục trầm trồ vì hiếm có bà mẹ nào đón nhận được những điều như thế.

Mẹ của Thanh Sơn và Hoàng Khang cũng đều xuất hiện trong chương trình khiến sân khấu vỡ òa.