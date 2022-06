"Ngôi Trường Xác Sống" mùa 2: Phạm vi mở rộng ngoài trường học, 2 cặp chính có thành đôi?

Theo thông tin trong video giới thiệu của nhà sản xuất, dàn cast chính của mùa trước gồm Yoon Chan Young (Lee Cheong San), Park Ji Hoo (Nam On Jo), Cho Yi Hyun (Choi Nam Ra) và Park Solomon (Lee Su Hyeok) đều xác nhận sẽ quay trở lại. Đây chính là điều mà các fan của All Of Us Are Dead mong chờ bấy lâu. Vì câu chuyện của cả bốn đều đang bị bỏ ngỏ và chưa có một kết thúc đẹp.



Poster của All Of Us Are Dead mùa 2.

Phần 1 của All Of Us Are Dead kết thúc với nhiều tiếc nuối vì sự chia cắt của nhóm bạn.

Trong tập cuối của series, Lee Cheong San đã hy sinh để bảo vệ cho nhóm bạn trước sự tấn công của Yoo Gwi Nam. Kết cục là cả hai người đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngay sau khi mọi thứ được ổn định, nhóm bạn đã nhiều lần quay lại tìm Lee Cheong San tại công trường, nhưng vô vọng. Tuy nhiên, với việc nam diễn viên Yoo Chan Young - người thủ vai Lee Cheong San xuất hiện trong video giới thiệu, có lẽ nhân vật này vẫn còn sống và sẽ trở thành một bán thây ma, tương tự như lớp trưởng Choi Nam Ra. Sự trở lại của Cheong San có giúp anh và Nam On Jo thành đôi?

Lee Cheong San và Nam On Jo đã không thể đến bên nhau sau kết thúc của phần 1.

Bên cạnh đó, ở cuối mùa 1, nhân vật Choi Nam Ra vẫn còn sống và trở thành một bán thây ma. Thế nhưng, cô không chỉ sống một mình tại trường học mà vẫn còn những người bạn khác. Liệu rằng ở mùa 2 này, sẽ có thêm những bán thây ma nào khác còn sống sót tại trường học? Lớp trưởng của All Of Us Are Dead sẽ được ở bên Lee Su Hyeok hay có điều gì tiếp tục ngăn cách giữa hai người?

Không những vậy, nhiều người dự đoán rằng với những sự kiện đã diễn ra ở mùa 1 thì đã có một vài zombie vượt qua hàng rào và tiến vào thủ đô Seoul. Như vậy, bối cảnh của mùa 2 có thể sẽ được mở rộng ra phạm vi ngoài trường học, thậm chí là toàn bộ Hàn Quốc.

All Of Us Are Dead mùa 2 mới chỉ đang khởi động, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những hình ảnh với ẩn ý mới sẽ được nhà sản xuất tung ra. Vai phản diện vẫn chưa được hé lộ, và liệu sẽ có tuyến nhân vật mới hoặc gương mặt mới nào sẽ xuất hiện trong mùa mới này?