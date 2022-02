Sao nam "Ngôi trường xác sống" cười hạnh phúc vì được bạn diễn nữ hôn 17 lần

Mới đây, dàn cast trong bộ phim Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) đã xuất hiện trên video phỏng vấn của Netflix.

Tại đây, dàn diễn viên gây chú ý với những chia sẻ về nhiều câu chuyện thú vị bên trong hậu trường. Khi xem đến cảnh hôn giữa Cho Yi Hyun và Park Solomon, đạo diễn Lee Jae Gyu còn nói đùa: "Giờ Lomon vẫn không thể ngừng cười. Cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc. Chúng ta đã quay cảnh này bao nhiêu lần ấy nhỉ?".

Park Solomon trả lời "17 lần". Cho Yi Hyun cũng gật đầu đồng ý và gửi lời xin lỗi muộn đến nam diễn viên: "Chúng em thật sự đã quay cảnh đó rất nhiều lần. Em cảm thấy có lỗi với Lomon lắm. Vì lúc đó em đang nhắm mắt nên không tìm được môi cậu ấy. Em liên tục nói Lomon à, mình xin lỗi... Bọn mình quay lại lần nữa nhé?, còn Lomon thì trả lời tỉnh bơ: Không sao, mình thích mà". Ngay lập tức, dàn cast đều phá lên cười và nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi Lee Su Hyuk - Choi Nam Ra.

Trước đó, biên kịch Chun Sung Il từng tiết lộ cảnh hôn này đã suýt nữa bị cắt bỏ khỏi phim: "Các nhân vật liên tục phải di chuyển. Tuy nhiên, cảnh phim này lại quá tĩnh lặng nên tôi đã nghĩ là nên cắt bỏ nó khỏi phim". Nhiều khán giả cảm thấy thật may mắn là cảnh phim này vẫn được giữ nguyên. Đây là một trong những phân đoạn được yêu thích nhất của bộ phim Ngôi trường xác sống.

