"Em gái quốc dân" Park Bo Young tái xuất, đóng phim của đạo diễn "Ngôi trường xác sống"

Truyền thông Hàn đưa tin, Park Bo Young có thể đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình Morning Comes to Psychiatric Wards Too.

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn All of Us Are Dead. Lee Jae Gyu là người đứng sau thành công nhiều tác phẩm như Beethoven Virus, Damo, Intimate Strangers. Morning Comes to Psychiatric Wards Too dựa trên những trải nghiệm thực tế của một y tá tâm thần. Trong phim, Park Bo Young sẽ đóng vai Jung Shi Na - nữ y tá tại bệnh viện tâm thần.

Thông tin này khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bởi nếu tin đồn là sự thật thì Morning Comes to Psychiatric Wards Too sẽ đánh dấu sự trở lại của em gái quốc dân Park Bo Young trên màn ảnh xứ Hàn. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã khẳng định sức hút không suy giảm thông qua bộ phim Doom at Your Service. Park Bo Young tiếp tục có thêm một tác phẩm thành công bổ sung vào gia tài phim ảnh của mình.

Chưa dừng ở đó, Lee Jae Gyu đang trở thành cái tên nhận nhiều được nhiều sự chú ý sau khi All of Us Are Dead phát sóng. Mặc cho tranh cãi, All Of Us Are Dead vẫn lập thành tích đáng kinh ngạc khi vươn lên top 1 Netflix toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, bom tấn zombie này đang đứng đầu tại 25 quốc gia như Hàn Quốc, Đức, Pháp, Brazil… và đứng thứ hai tại các quốc gia như Úc, Ấn Độ, Cộng hoà Séc… Bộ phim nhận được số điểm vô cùng tích cực, thậm chí được 100% trên Rotten Tomatoes từ báo quốc tế.

