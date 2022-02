Bất ngờ chưa: "Ngôi trường xác sống" gây sốt toàn cầu xài chung ekip hành động với bộ phim Việt này

Mới đây, các fan hâm mộ bom tấn Neflix "Ngôi trường xác sống" (All Of Us Are Dead) đã cực kì bất ngờ khi khám phá ra chỉ đạo võ thuật của bộ phim chính là Đạo diễn Oh Sea Young, người đứng sau những phân cảnh hành động của bộ phim hành động Việt Nam 578: Phát đạn của kẻ điên.

Không chỉ gây ấn tượng bởi đề tài zombie với sự khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội nổi cộm như mặt trái của con người, bạo lực học đường, gian lận, lợi ích nhóm…, Ngôi trường xác sống còn khiến người xem choáng ngợp vì cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa nhóm học sinh và zombie. Việc vận dụng bối cảnh một cách tinh tế cộng thêm sự tận dụng linh hoạt các đạo cụ thân thuộc trong trường học như bàn học, vòi cứu hỏa, khay cơm, tủ sách làm vũ khí chiến đấu với zombie càng làm tăng thêm tính kịch tính cho bộ phim.

Trong bộ phim 578, ekip võ thuật của đạo diễn Oh Sea Young lần đầu kết hợp cùng đạo diễn Lương Đình Dũng. Việc thiết kế hành động tại các bối cảnh thiên nhiên rộng lớn đòi hỏi sự công phu, phối hợp chặt chẽ giữa các ekip và rất khó dàn dựng, việc kiểm soát an toàn tăng gấp nhiều lần so với khi quay trong studio vì khó có thể lấp liếm thiếu sót bằng góc máy và ánh sáng.

Một phân cảnh tại bến cảng trong phim "578: Phát đạn của kẻ điên".

Có lẽ đây là phim hành động Việt đầu tiên sử dụng phương pháp quay thật tại hiện trường cho những cảnh hành động lớn, đổi lại khán giả sẽ được trải nghiệm độ chân thực của những pha hành động mãn nhãn.

Trong phim Ngôi trường xác sống, đạo diễn Oh Sea Young đã sử dụng vũ khí như bàn ghế, khay cơm... thì trong 578 ông đã sáng tạo đòn đánh sở trường với nhiều thứ vũ khí kỳ lạ, như đĩa ăn, cà lê răng cưa, kìm hạng nặng, kiếm, súng... được thể hiện qua những màn võ thuật thực chiến dưới nước, đối kháng tay không, đánh hội đồng. Đặc biệt, các phân cảnh rượt đuổi và đụng nhau giữa dàn xe phân khối lớn và container trên đường núi đều được dàn dựng và quay thật trên hiện trường bên bờ vực sâu mấy trăm mét, thay vì sử dụng kỹ xảo.

Hậu trường phim 578.

Đạo diễn Oh Se Young từng chia sẻ ông và ekip của mình (Triple A) đã mất gần 1 năm trời để hoàn thành việc lên ý tưởng, thiết kế và quay các phân cảnh hành động của bộ phim Ngôi trường xác sống, tương đương thời gian thực hiện trong dự án 578: Phát đạn của kẻ điên. Ông cũng gửi lời cám ơn đến khán giả Việt vì đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim Ngôi Trường xác sống và hy vọng 578 cũng sẽ được yêu thích và trở thành một bom tấn hành động ấn tượng không chỉ ở Việt Nam.

