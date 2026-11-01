Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà phản đối ầm ầm, mẹ tôi còn không thèm ngồi cùng bàn: Nỗi bất hạnh 30 năm phải gánh chịu

Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như chưa bao giờ được sống theo ý mình. Bố mẹ tôi đều là những người rất khó tính, đặc biệt là mẹ. Trong mắt bà, con gái không chỉ cần học giỏi, có công việc tốt mà còn phải biết ăn nói, cư xử khéo léo, đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Tôi phải luôn ngoan ngoãn, lễ phép, ăn mặc chỉn chu, gặp người lớn phải biết chào hỏi, gặp bạn bè phải hòa đồng. Chỉ cần có ai phàn nàn một câu về tôi, về nhà chắc chắn tôi sẽ bị mẹ gọi ra nhắc nhở cả buổi.

Mẹ tôi rất thích được người khác khen con gái. Mỗi lần ra ngoài gặp hàng xóm hay bạn bè, bà thường kể về thành tích học tập, công việc của tôi. Có những lúc tôi cảm thấy mình giống như một món đồ được trưng bày để bố mẹ tự hào hơn là một người con có cảm xúc, sở thích và những lựa chọn riêng. Tôi không dám cãi lời, cũng chẳng dám thể hiện điều gì khác biệt vì sợ làm bố mẹ thất vọng.

Cho đến khi tôi gặp Hùng.

Hùng hơn tôi vài tuổi, làm nghề xăm hình. Anh có vẻ ngoài khá đặc biệt, hai cánh tay, cổ và một phần ngực đều kín hình xăm. Lần đầu gặp, nhiều người có thể e ngại, nhưng tôi lại thấy anh rất hiền lành, chân thành và sống có trách nhiệm. Anh không giàu có, cũng chẳng có công việc văn phòng sang trọng, nhưng tự nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp mình yêu thích. Khi yêu nhau, tôi cảm nhận được sự quan tâm và những điều đặc biệt mà trước đây mình chưa từng có.

Ảnh minh họa

Ngày đưa Hùng về ra mắt, tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không ngờ bố mẹ phản ứng gay gắt đến vậy. Mẹ gần như không muốn ngồi ăn cùng anh, còn bố thì hỏi thẳng tại sao tôi lại chọn một người xăm trổ như thế? Với ông bà, nghề thợ xăm chẳng phải công việc tử tế, người có hình xăm kín người cũng không thể là người đàng hoàng. Dù Hùng cố gắng nói chuyện lễ phép, giới thiệu về công việc và thu nhập, bố mẹ vẫn tỏ thái độ coi thường.

Sau hôm đó, tôi bị gọi vào nói chuyện rất nhiều lần. Bố mẹ yêu cầu tôi chia tay, cho rằng tôi đang tự hủy hoại tương lai chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng. Khi biết tôi vẫn tiếp tục qua lại với Hùng, bố tuyên bố nếu tôi quyết định cưới anh thì gia đình sẽ từ mặt, coi như không có đứa con gái này nữa.

Tôi đau lòng nhưng cũng lần đầu tiên dám phản đối bố mẹ. Tôi đã 30 tuổi, có công việc và khả năng tự lo cho cuộc sống, vậy mà chuyện chọn người kết hôn vẫn phải chờ bố mẹ phê duyệt. Tôi không hiểu tại sao họ luôn dạy tôi phải sống tốt, sống tử tế nhưng lại đánh giá một con người chỉ qua vẻ ngoài và nghề nghiệp.

Hùng chưa từng ép tôi phải lựa chọn giữa anh và gia đình. Chính điều đó càng khiến tôi khó xử. Tôi không muốn cả đời tiếp tục sống theo những tiêu chuẩn mà người khác đặt ra. Điều khiến tôi buồn nhất là dường như trong mắt bố mẹ, tôi chỉ là đứa con đáng tự hào khi biết nghe lời, còn khi tôi tự lựa chọn trái ý bố mẹ, tôi lại là kẻ đáng bỏ đi.