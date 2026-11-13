Mới cưới 4 tháng, tôi đã mang bầu, sốc nhất là khi phát hiện chồng làm hành động này trong nhà với mục đích riêng

Trước khi cưới, tôi đã nói rất rõ với bạn trai về mục tiêu của mình. Tôi không muốn cả đời chỉ làm một nhân viên bình thường, nhận lương đều đặn rồi bằng lòng với những gì đang có. Tôi muốn vươn lên những vị trí cao hơn, ít nhất phải trở thành giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc của một công ty. Đó không phải suy nghĩ nhất thời mà là mục tiêu tôi đã theo đuổi suốt nhiều năm. Bạn trai khi ấy luôn tỏ ra đồng tình, thậm chí còn nói sẽ là người đứng phía sau ủng hộ tôi. Anh bảo phụ nữ có sự nghiệp riêng là điều đáng tự hào, lấy chồng không có nghĩa phải từ bỏ hoài bão.

Chính những lời ấy khiến tôi tin tưởng và đồng ý kết hôn. Tôi nghĩ sau này mình sẽ có thêm một người đồng hành, có người chia sẻ việc nhà, để tôi yên tâm phát triển sự nghiệp.

Nhưng chỉ sau cưới khoảng 4 tháng, tôi phát hiện mình mang bầu dù lần nào cũng dùng biện pháp tránh thai. Khi tôi hỏi thì anh thừa nhận anh đã lén chọc thủng toàn bộ số bao cao su trong nhà, anh nói muốn có con sớm nhưng sợ tôi không đồng ý nên mới làm như vậy. Tôi thực sự sốc vì cảm giác mình bị lừa ngay trong cuộc hôn nhân mà bản thân đã đặt rất nhiều kỳ vọng.

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Từ khi mang thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh liên tục khuyên tôi hạn chế gặp gỡ khách hàng, không nên đi công tác, không nên tham gia những buổi giao lưu ngoài giờ. Ban đầu, tôi nghĩ anh lo cho sức khỏe của vợ nên cố gắng thông cảm. Nhưng dần dần, những cơ hội công việc quan trọng đều trôi qua. Đồng nghiệp được đề bạt, được giao dự án lớn, còn tôi phải chủ động xin rút lui vì lý do bầu bí.

Bây giờ tôi đã mang thai tháng thứ 9, đáng lẽ phải háo hức chuẩn bị đón con, nhưng tôi lại chẳng có chút mong chờ nào. Nghĩ đến sinh nở, nghỉ thai sản rồi quay lại công việc, tôi chỉ thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi có cảm giác con đường mình từng cố gắng đi suốt nhiều năm đã bị chặn lại chỉ trong vài tháng.

Tôi biết những suy nghĩ này không tốt, cũng tự nhủ phải lạc quan hơn, nhưng càng cố gắng tôi càng thấy chán ghét mọi thứ, đặc biệt là chồng. Có những lúc anh vui vẻ nói về chuyện đặt tên con, mua sắm đồ sơ sinh, tôi chỉ muốn tránh mặt. Tôi không biết mình có đang gặp vấn đề tâm lý hay không, nhưng thực sự không còn nhận ra chính mình nữa.

Tôi chưa từng phản đối việc làm mẹ, tôi chỉ không chấp nhận việc người mình tin tưởng lại dùng chuyện sinh con để quyết định thay tương lai của tôi. Và đến lúc này, tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để vừa có thể đón con, vừa tìm lại cuộc sống mà mình từng mong muốn.