Cô vợ bỏ việc ổn định đi làm giúp việc: Cái kết của "rời quê theo chồng lên Hà Nội" là thu nhập 120 triệu/tháng

Câu chuyện của cô vợ tên Nga gần đây được quan tâm trên MXH. Khi đã có gia đình, con cái và chồng là cảnh sát biển, Nga đi đến 1 quyết định táo bạo: bỏ công việc ổn định để làm giúp việc. Và tổng thu nhập cao nhất của Nga đến thời điểm hiện tại là 120 triệu đồng/tháng. Trong đó, 16 triệu đồng đến từ tiền lương giúp việc, còn 104 triệu đồng là khoản thu nhập phát sinh từ việc chia sẻ cuộc sống, công việc và giới thiệu những sản phẩm cô sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày (affiliate shopee và sáng tạo nội dung).

Theo lời kể, đây là con số khiến cô bất ngờ, đồng thời là cách cô muốn tạo thêm động lực cho những người đang làm công việc tương tự.

Biến việc nội trợ thành công cụ hái ra tiền

Nga cảm thấy rất vui và chồng cô cũng ủng hộ việc cô đang làm

Nga cũng như bao phụ nữ khác, làm nội trợ, làm việc nhà nhưng sự nhạy bén của cô đã nảy ra ý tưởng: không làm những điều đó cho riêng nhà mình. Theo chia sẻ của Nga, riêng tháng trước có hơn 4.000 khách hàng nhờ cô mua sản phẩm. Để giúp mọi người có mức giá tốt hơn, cô thường tranh thủ ban đêm để săn mã giảm giá.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến người chủ nhà đã tạo điều kiện và hướng dẫn mình xây dựng kênh chia sẻ. Đây là yếu tố giúp Nga có thêm cơ hội phát triển từ chính công việc hằng ngày, thay vì chỉ nhận thu nhập từ tiền lương.

Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh 120 triệu đồng không phải là mức thu nhập cố định mỗi tháng. Có tháng ít hơn. Kênh của cô cũng từng gặp thời điểm khó khăn.

Theo Nga, ban đầu cô chỉ mong có công việc để lo cho gia đình. Vì vậy, cô trân trọng cơ hội có thêm nguồn thu nhập từ việc chia sẻ chân thành về cuộc sống và công việc của mình. Cô cho rằng sự ủng hộ của mọi người là điều không thể xem nhẹ và luôn bày tỏ lòng biết ơn với khách hàng, người theo dõi.

Tài chính trong hôn nhân không chỉ là chuyện ai kiếm được nhiều hơn

Câu chuyện của Nga gợi ra một góc nhìn đáng chú ý về tài chính trong hôn nhân: thu nhập gia đình không nhất thiết chỉ đến từ một công việc duy nhất, cũng không nên được đánh giá bằng tên gọi hay vị thế bề ngoài của nghề nghiệp.

Một người làm giúp việc có thể bắt đầu với mức lương cố định, nhưng nếu biết quan sát nhu cầu thực tế, biết chia sẻ điều mình trải nghiệm và tạo được niềm tin, họ có thể mở thêm một nguồn thu nhập khác. Điều quan trọng ở đây không phải là công việc mang tên gì, mà là người làm công việc đó có tạo ra giá trị, có biết quản lý cơ hội và có đủ kiên trì để theo đuổi hay không.

Trong đời sống vợ chồng, việc một người phụ nữ chủ động tạo thu nhập có ý nghĩa lớn hơn một con số. Đó có thể là khoản tiền để trang trải sinh hoạt, chăm lo con cái, dự phòng khi gia đình gặp khó khăn hoặc cùng chồng thực hiện các kế hoạch dài hạn. Quan trọng hơn, nguồn thu nhập riêng giúp người phụ nữ có thêm sự tự tin và tiếng nói trong việc bàn bạc các quyết định tài chính của gia đình.

Từ câu chuyện được chia sẻ, có thể thấy phụ nữ không nhất thiết phải chờ một công việc hoàn hảo mới bắt đầu cải thiện tài chính. Một công việc bình thường vẫn có thể trở thành điểm xuất phát cho những cơ hội mới nếu người làm biết tích lũy kinh nghiệm, hiểu nhu cầu của khách hàng và dám thử cách làm khác.

“Biết tính toán” ở đây không có nghĩa là tính toán thiệt hơn trong tình cảm hay đặt tiền bạc lên trên gia đình. Đó là khả năng nhìn rõ mình đang có gì, cần gì, có thể tận dụng kỹ năng nào và phải kiểm soát rủi ro ra sao. Một người phụ nữ biết tính toán sẽ không chỉ nhìn vào mức lương hiện tại, mà còn nghĩ đến khả năng tăng thu nhập, quỹ dự phòng, các khoản chi cố định và sự an toàn tài chính lâu dài của gia đình.

“Dám làm” là biến ý tưởng thành hành động. Nga không chỉ quay và chia sẻ cuộc sống, mà còn dành thời gian tìm sản phẩm phù hợp, hỗ trợ khách hàng săn mã giảm giá và duy trì hoạt động của kênh. “Dám thử” là chấp nhận rằng có thể không phải tháng nào cũng thành công, kênh có thể gặp khó khăn và nguồn thu nhập có thể biến động.

Trong hôn nhân, sự chủ động ấy nên được nhìn nhận như một năng lực đáng trân trọng, không phải lý do để so sánh hoặc tạo áp lực giữa hai vợ chồng. Người vợ kiếm được nhiều hơn trong một giai đoạn không có nghĩa người chồng kém giá trị. Ngược lại, người chồng có thu nhập ổn định cũng không nên xem nguồn thu của vợ là khoản phụ thuộc hoặc không đáng kể.

Một gia đình có nền tảng tài chính lành mạnh cần sự minh bạch và phối hợp. Hai vợ chồng nên thống nhất cách phân chia chi tiêu, dành một phần cho tiết kiệm, lập quỹ dự phòng và trao đổi rõ về những khoản đầu tư hoặc kinh doanh có rủi ro. Thu nhập của mỗi người có thể khác nhau, nhưng trách nhiệm và quyền được tham gia vào các quyết định chung cần được tôn trọng.

Nguồn: Chồng cảnh sát biển - vợ giúp việc